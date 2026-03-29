Iran cho phép 20 tàu Pakistan đi qua eo biển Hormuz, Thái Lan đạt thoả thuận hiếm hoi

Theo Bình Giang | 29-03-2026 - 08:15 AM | Tài chính quốc tế

Iran đồng ý cho phép 20 tàu treo cờ Pakistan đi qua eo biển Hormuz, Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar cho biết trong bài đăng trên mạng xã hội. Theo thỏa thuận, mỗi ngày sẽ có 2 tàu Pakistan đi qua eo biển này.

Khu vực eo biển Hormuz. (Ảnh: AP)

“Đây là một cử chỉ đáng hoan nghênh và mang tính xây dựng của Iran, xứng đáng được ghi nhận. Điều này báo trước cho hòa bình và sẽ góp phần mang lại ổn định cho khu vực”, ông Dar viết trong bài đăng trên mạng xã hội X.

Pakistan đang đóng vai trò trung gian để chuyển các thông điệp giữa Mỹ và Iran.

Từ ngày 28/3, Pakistan đăng cai cuộc họp 4 bên, cùng với Ả-rập Xê-út, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập, để thảo luận về những nỗ lực giảm leo thang căng thẳng ở Trung Đông. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian vừa cảm ơn Pakistan vì những nỗ lực nhằm chấm dứt chiến tranh.

Ngoài ra, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết nước này cũng đã đạt được thỏa thuận với Iran để sử dụng eo biển Hormuz, một nhượng bộ hiếm hoi được kỳ vọng sẽ giúp giảm bớt tình trạng thiếu năng lượng tại quốc gia Đông Nam Á này.

“Một thỏa thuận đã đạt được để cho phép các tàu chở dầu Thái Lan đi qua eo biển Hormuz một cách an toàn”, ông Charnvirakul cho biết ngày 28/3.

Thoả thuận này đưa Thái Lan vào danh sách các quốc gia được Iran coi là “thân thiện”, cùng với Bangladesh, Trung Quốc, Ấn Độ, Iraq, Malaysia, Pakistan và Nga. Nhật Bản cũng đang đàm phán với Iran.

Quân đội Iran trên thực tế đã áp đặt phong tỏa tại eo biển Hormuz, làm gián đoạn các chuyến vận chuyển dầu khí từ các quốc gia vùng Vịnh, trong bối cảnh cuộc chiến với Mỹ và Israel tiếp diễn.

Có lợi thế đáng kể để kiểm soát eo biển này, Iran đe dọa tấn công các tàu mà họ coi là thù địch, đặc biệt là các tàu có quan hệ với Mỹ và Israel.

Bangkok đã cấm xuất khẩu dầu. Theo dữ liệu của Worldometers, tính đến năm 2024, Thái Lan sản xuất gần 418.000 thùng dầu mỗi ngày (xếp thứ 31 thế giới) và sở hữu trữ lượng dầu thô khoảng 240 triệu thùng (xếp thứ 55 thế giới).

Thỏa thuận giữa hai nước được nhất trí sau khi một tàu treo cờ Thái Lan mang tên Mayuree Naree bị tấn công vào đầu tháng này. Con tàu vẫn mắc cạn ngoài khơi đảo Qeshm của Iran.

