Sự cố mất truy cập kéo dài 12 giờ của 1 chatbot phơi bày mức độ phụ thuộc nghiêm trọng của con người vào AI

Startup trí tuệ nhân tạo Trung Quốc DeepSeek vừa trải qua một sự cố gián đoạn kéo dài suốt đêm khiến hàng trăm triệu người dùng bị ảnh hưởng, từ đó dấy lên câu hỏi lớn về mức độ phụ thuộc ngày càng sâu của con người vào AI.

Theo thông báo từ công ty, website và ứng dụng chatbot của DeepSeek bắt đầu ngừng hoạt động từ tối Chủ nhật. Đội ngũ kỹ thuật đã liên tục triển khai các bản vá từ 1h đến 9h sáng hôm sau, trước khi hệ thống được khôi phục hoàn toàn. Thử nghiệm của South China Morning Post cho thấy dịch vụ đã hoạt động trở lại từ khoảng 9h13 sáng cùng ngày.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý không chỉ nằm ở sự cố kỹ thuật, mà ở phản ứng của người dùng. Trên các nền tảng mạng xã hội, hàng loạt bài đăng thể hiện sự “bối rối” khi không thể sử dụng DeepSeek. “Chỉ đến khi DeepSeek sập, tôi mới nhận ra mình không còn biết làm việc nếu thiếu nó”, một người dùng chia sẻ.

Câu nói này phản ánh một thực tế mới: AI không còn là công cụ hỗ trợ, mà đang dần trở thành “hạ tầng vô hình” trong công việc hàng ngày. Từ viết email, lập kế hoạch, tra cứu thông tin đến xử lý dữ liệu, nhiều người dùng - đặc biệt là dân văn phòng - đã tích hợp AI vào gần như mọi khâu trong quy trình làm việc.

Sự phụ thuộc này mang lại hiệu suất vượt trội, nhưng cũng đi kèm rủi ro. Khi một nền tảng AI gặp sự cố, không chỉ một ứng dụng bị gián đoạn, mà cả chuỗi công việc có thể bị “đóng băng”. Điều này tương tự cách con người phụ thuộc vào điện hay internet: chỉ khi mất đi, ta mới nhận ra mức độ quan trọng của nó.

Trong bối cảnh AI ngày càng phổ biến, sự cố của DeepSeek là lời nhắc rằng công nghệ, dù tiên tiến đến đâu, vẫn cần những phương án dự phòng. Và với người dùng, câu hỏi đặt ra không chỉ là “AI giúp gì cho công việc”, mà còn là: liệu chúng ta có đang phụ thuộc quá nhiều vào nó?

DeepSeek hiện là một trong những nền tảng AI có quy mô người dùng lớn, với hàng trăm triệu tài khoản đăng ký. Quy mô này khiến bất kỳ gián đoạn nào cũng nhanh chóng lan rộng thành một sự cố mang tính hệ thống dù chỉ kéo dài vài giờ, ảnh hưởng đến nhiều nhóm người dùng khác nhau.

Trước đó, trong bối cảnh LLM bùng nổ, DeepSeek nổi lên như một nhà cải tiến thực sự, làm lu mờ cả các công ty công nghệ lớn và một loạt startup. Việc phát hành mô hình nền tảng V3 nguồn mở và mô hình lý luận R1 đã cách mạng hóa thị trường AI trong nước. Lee Kai-fu, người sáng lập và giám đốc điều hành của công ty khởi nghiệp 01.AI, cho biết công ty của ông đã phải ngừng phát triển các mô hình riêng do sự thành công của DeepSeek.

“DeepSeek làm nổi bật sức mạnh của nhóm nhân tài AI Trung Quốc, được hỗ trợ bởi một số lượng lớn các kỹ sư phần mềm có trình độ và năng lực cao”, Angela Zhang, giáo sư tại Đại học Nam California, nói với Rest of World . “Tôi tin rằng lợi thế về nhân tài sẽ định vị Trung Quốc một cách mạnh mẽ cho giai đoạn phát triển AI tiếp theo”.﻿

Theo: SCMP﻿