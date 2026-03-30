Chủ tịch OpenAI: AI sẽ thay ta làm tất cả, đây là thách thức con người phải vượt qua khi làm phần mềm trở thành ‘kỹ năng phổ thông’

Các doanh nghiệp không thể thích ứng với những công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ phải đối mặt với một tương lai đầy thách thức - ông Bret Taylor, CEO của startup AI Sierra kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị OpenAI, nhận định.

Trên thị trường, những lo ngại đang lan rộng về tương lai mô hình phần mềm dịch vụ (SaaS), thậm chí có ý kiến cho rằng “SaaS đang đi đến hồi kết”, khi AI có thể làm thay đổi căn bản cách doanh nghiệp sử dụng phần mềm.

Trao đổi với Nikkei, ông Taylor cho rằng thời kỳ phát triển phần mềm là một nguồn lực khan hiếm, vì đòi hỏi kỹ năng chuyên môn cao, đã chấm dứt. Giờ đây, bất kỳ ai cũng có thể tạo ra phần mềm chỉ bằng cách đưa ra yêu cầu cho AI. Theo ông, những biến động gần đây của thị trường phản ánh nỗi lo lớn: “Liệu phần mềm có trở thành một loại hàng hóa phổ thông, và giá trị của các công ty phần mềm sẽ là gì?”

“Nếu nhìn vào SaaS truyền thống, về cơ bản đó là việc con người thao tác trên các biểu mẫu, ô nhập liệu và nút bấm trên trình duyệt,” ông nói. “Trong thế giới AI mới, các tác nhân AI sẽ làm thay những việc đó.”

Ông Taylor gia nhập Google năm 2003, sau đó trở thành Giám đốc công nghệ của Facebook vào năm 2010 và đồng CEO của Salesforce năm 2021. Công ty hiện tại của ông - Sierra - có sự hậu thuẫn của SoftBank Group.

Sierra cung cấp các “AI agent” giúp tự động hóa tương tác với khách hàng. Công ty đã gia nhập thị trường Nhật Bản từ tháng 3 thông qua việc mua lại doanh nghiệp nội địa Opera Tech. Theo ông Taylor, một nền tảng môi giới bất động sản tại Mỹ đã triển khai AI của Sierra để xử lý toàn bộ quy trình, từ đặt lịch xem nhà đến tái cấp vốn vay.

OpenAI ban đầu được thành lập như một tổ chức phi lợi nhuận nhằm phát triển AI phục vụ lợi ích cộng đồng. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng tổ chức này đã rời xa mục tiêu ban đầu khi thương mại hóa dịch vụ AI tạo sinh như ChatGPT và tham gia vào lĩnh vực quốc phòng.

“Hội đồng quản trị có quyền kiểm soát về mặt quản trị đối với công ty,” ông Taylor khẳng định, cho rằng cơ chế quản trị vẫn đang vận hành hiệu quả.

Khi được hỏi liệu ông có thể phản đối các quyết định của CEO Sam Altman hay không, ông trả lời: “Chắc chắn là có.” Tuy nhiên, ông từ chối bình luận về thỏa thuận giữa OpenAI và Bộ Quốc phòng Mỹ.

AI đang đặt ra nguy cơ thay thế nhiều công việc của con người. Dù vậy, ông Taylor cho rằng đây không phải là điều chưa từng có tiền lệ.

“Trong suốt lịch sử, con người luôn phát minh ra công nghệ để tự động hóa công việc, và đồng thời tạo ra những công việc mới,” ông nói, dẫn chứng việc tự động hóa đã làm giảm lao động trong nông nghiệp và sản xuất.

“Theo tôi, tác động đầu tiên của AI là tự động hóa những gì chúng ta đang làm hôm nay. Nhưng tác động thứ hai là: chúng ta sẽ tái đầu tư phần nguồn lực tiết kiệm được đó vào những cơ hội mới cho cạnh tranh và tăng trưởng như thế nào.”

“Thách thức đối với lao động trí óc là nhiều người sẽ phải học cách làm việc theo cách mới. Nhưng tôi tin rằng, với nhiều công việc, AI thực tế có thể giúp con người đạt được hiệu quả cao hơn và phát triển bản thân tốt hơn,” ông nói thêm.

Trước đó, trong nhiều cuộc phỏng vấn và phát biểu công khai, tỷ phú Elon Musk cũng từng đưa ra một cảnh báo gây tranh cãi: trong khoảng 20 năm tới, trí tuệ nhân tạo có thể làm tốt hầu như mọi công việc mà con người đang đảm nhiệm. Theo ông, AI và robot sẽ đạt tới trình độ mà “con người không còn cần phải làm việc để mưu sinh theo nghĩa truyền thống”, bởi máy móc có thể đảm nhận cả lao động trí óc lẫn chân tay với hiệu suất vượt trội.

Tuy nhiên, Musk cũng nhấn mạnh rằng không phải con người sẽ “vô dụng”. Theo CNBC, ông cho rằng thách thức lớn nhất của kỷ nguyên AI không phải là thất nghiệp hàng loạt, mà là con người phải học cách thích nghi với một thế giới nơi máy móc vượt trội về năng lực. Trong bối cảnh đó, Musk nhiều lần khẳng định một kỹ năng cốt lõi mà mọi người nên có: khả năng tư duy phản biện và học hỏi liên tục.

Với Musk, AI có thể làm thay rất tốt các tác vụ được định nghĩa rõ ràng, nhưng con người vẫn cần giữ vai trò giám sát, đặt mục tiêu và đánh giá giá trị. Khả năng đặt câu hỏi đúng, hiểu bối cảnh xã hội, đạo đức và điều chỉnh hướng đi của công nghệ là thứ mà máy móc chưa thể tự có. Musk từng nói rằng trong tương lai, lợi thế của con người không nằm ở việc “làm nhanh hơn AI”, mà ở chỗ biết làm việc cùng AI và biết khi nào không nên để AI quyết định.

Theo: CNBC, Nikkei Asia﻿