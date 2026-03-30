Phi vụ ngược đời: Mỹ bơm 1 tỷ USD để "gã khổng lồ" Pháp KHÔNG xây dựng trang trại điện gió

CNN đưa tin ngày 24/3, Chính quyền Trump tuyên bố sẽ trả gần 1 tỷ USD cho Tập đoàn năng lượng khổng lồ TotalEnergies của Pháp để đổi lấy việc công ty này từ bỏ kế hoạch xây dựng các trang trại điện gió ngoài khơi Đại Tây Dương và thay vào đó theo đuổi các dự án nhiên liệu hóa thạch tại Mỹ.

Chính phủ Mỹ đang hoàn trả cho TotalEnergies số tiền từ các hợp đồng thuê đất liên bang mà công ty này đã mua dưới thời chính quyền Biden để phát triển 2 trang trại điện gió ngoài khơi bờ biển New York và Bắc Carolina. Bộ Tư pháp Mỹ sẽ sử dụng gần 1 tỷ USD tiền thuế của người dân để hoàn trả cho TotalEnergies số tiền đã chi để mua các hợp đồng thuê đất dưới thời chính quyền Biden.

Như vậy hai dự án này, với tổng công suất dự kiến hơn 4 Gigawatt – đủ cung cấp điện sạch cho hàng triệu hộ gia đình - sẽ không được tiếp tục triển khai.

Đổi lại, TotalEnergies cam kết sẽ chuyển hướng toàn bộ số tiền sang đầu tư vào các dự án khí hóa lỏng (LNG) và dầu khí ngay trên lãnh thổ Mỹ.

"TotalEnergies sẽ sử dụng số tiền này để phát triển một nhà máy LNG mới ở Texas, giúp xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng của Mỹ sang châu Âu" - Giám đốc điều hành TotalEnergies - Patrick Pouyanné cho biết trong một tuyên bố.

Tại sao lại có chuyện kỳ lạ này?

Đây là một phần trong chính sách năng lượng mạnh tay của chính quyền Trump năm 2026: Ưu tiên phát triển dầu khí và khí đốt trong nước, đồng thời hạn chế tối đa các dự án gió ngoài khơi mà họ cho là "tốn kém và không đáng tin cậy".

Thay vì để TotalEnergies xây dựng trang trại gió khổng lồ trên Đại Tây Dương, chính phủ Mỹ chọn cách trả tiền đền bù để công ty rút lui, rồi dùng chính số tiền đó đầu tư vào LNG – nguồn năng lượng được đánh giá là ổn định và dễ kiểm soát hơn.

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Doug Burgum đã nhắc lại những khẳng định trước đó rằng điện gió ngoài khơi là “một trong những hình thức năng lượng đắt đỏ nhất” và quá không đáng tin cậy vì năng lượng chỉ được sản xuất khi có gió.

Kết quả là gì?

- Mất đi cơ hội sản xuất 4 gigawatt điện sạch từ gió ngoài khơi.

- Tăng cường sản xuất và xuất khẩu khí LNG của Mỹ.

- Tạo tiền lệ: nhiều công ty khác đang giữ giấy phép gió ngoài khơi có thể cũng đòi được hoàn tiền tương tự.

CNN nhận định, động thái này có thể làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu điện ngày càng gia tăng ở Mỹ, khi các trung tâm dữ liệu tiêu thụ nhiều điện năng và quá trình điện khí hóa nhà cửa và phương tiện giao thông đang đối mặt trực tiếp với tình trạng thiếu điện. Tình trạng này đã đẩy giá điện tăng vọt, đặc biệt là ở các bang vùng Trung Đại Tây Dương.

Thế giới bùng nổ nhu cầu điện gió ngoài khơi

Trong khi đó, điện gió ngoài khơi quy mô toàn cầu đang chứng kiến sự tăng trưởng bùng nổ. Theo báo cáo của Market Research Future, quy mô thị trường điện gió ngoài khơi toàn cầu dự kiến sẽ tăng trưởng từ 39,57 tỷ USD vào năm 2025 lên 123,04 tỷ USD vào năm 2035, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 12,0% trong giai đoạn dự báo 2025 - 2035.

Market Research Future nhận định, khi các quốc gia nỗ lực đáp ứng nhu cầu năng lượng một cách bền vững, năng lượng gió ngoài khơi nổi lên như một giải pháp khả thi. Theo dữ liệu gần đây, mức tiêu thụ năng lượng dự kiến sẽ tăng khoảng 30% vào năm 2040. Nhu cầu ngày càng tăng đối với các nguồn năng lượng sạch thúc đẩy đầu tư vào các dự án điện gió ngoài khơi, vì chúng cung cấp công suất và hiệu quả đáng kể.

Do đó, thị trường điện gió ngoài khơi được định vị để đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu năng lượng đồng thời giảm lượng khí thải carbon.