Lầu Năm Góc chuẩn bị phương án tác chiến trên bộ tại Iran trong nhiều tuần

Theo các quan chức Mỹ được dẫn lời, phương án đang được xây dựng có thể bao gồm các cuộc đột kích quy mô hạn chế do lực lượng đặc nhiệm và bộ binh thông thường thực hiện. Tuy nhiên, kế hoạch này không đồng nghĩa với một cuộc tấn công toàn diện và việc có triển khai hay không vẫn phụ thuộc vào quyết định của Tổng thống Mỹ.

Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết nhiệm vụ của Lầu Năm Góc là chuẩn bị các phương án nhằm tạo thêm lựa chọn cho Tổng thống, song điều này không có nghĩa nhà lãnh đạo Mỹ đã đưa ra quyết định cuối cùng. Bà Leavitt nhấn mạnh việc chuẩn bị kế hoạch quân sự là quy trình thông thường nhằm bảo đảm khả năng phản ứng linh hoạt.

Các nguồn tin cho biết trong nội bộ chính quyền Mỹ đã thảo luận khả năng tiến hành các cuộc đột kích vào đảo Kharg - trung tâm xuất khẩu dầu mỏ quan trọng của Iran tại vùng Vịnh - cũng như các khu vực ven biển gần Eo biển Hormuz. Mục tiêu của các hoạt động này là tìm kiếm và phá hủy các hệ thống vũ khí có thể đe dọa tàu thương mại và tàu quân sự hoạt động trong khu vực.

Theo một số quan chức, các mục tiêu dự kiến có thể hoàn thành trong "vài tuần" hoặc "1 đến 2 tháng", tùy thuộc diễn biến tình hình. Tuy nhiên, những hoạt động như vậy có thể khiến lực lượng Mỹ đối mặt với rủi ro từ thiết bị bay không người lái, tên lửa, hỏa lực mặt đất và các thiết bị nổ tự chế.

Đồng thời với việc chuẩn bị kế hoạch, Mỹ đã tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết khoảng 3.500 binh sĩ bổ sung đã tới khu vực trên tàu USS Tripoli, bao gồm lực lượng thuộc Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 31. Nhóm này đi kèm các máy bay vận tải, tiêm kích, cùng các phương tiện tấn công đổ bộ và khí tài chiến thuật.

Trước đó, chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng triển khai lực lượng thủy quân lục chiến tới khu vực và xem xét điều động thêm binh sĩ từ Sư đoàn Dù 82. Động thái này diễn ra trong bối cảnh giao tranh giữa Mỹ, Israel và Iran tiếp tục kéo dài, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ mở rộng chiến sự.

Phản ứng trước các thông tin trên, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo bất kỳ kế hoạch tấn công trên bộ nào cũng sẽ vấp phải sự đáp trả mạnh mẽ. Ông cho rằng đối phương vừa phát đi tín hiệu đối thoại, vừa chuẩn bị hành động quân sự, đồng thời khẳng định lực lượng Iran sẵn sàng đối phó.

Các nguồn tin quân sự Iran cũng cảnh báo nếu lãnh thổ nước này bị tấn công, Tehran có thể mở rộng phạm vi đối đầu sang các tuyến hàng hải chiến lược, trong đó có khu vực cửa ngõ Biển Đỏ và eo Bab el-Mandeb. Theo các nguồn tin này, lực lượng Houthi tại Yemen - đồng minh của Iran - có thể tham gia nếu cần thiết nhằm gia tăng sức ép.

Thông tin về kế hoạch tác chiến được đưa ra trong bối cảnh Pakistan đang đóng vai trò trung gian giữa Washington và Tehran, đồng thời tổ chức các cuộc tham vấn khu vực nhằm giảm căng thẳng.