Các nước Đông Nam Á tìm lối ra cho dòng chảy dầu qua Hormuz

Theo Minh Trang | 30-03-2026 - 06:25 AM | Tài chính quốc tế

Căng thẳng Trung Đông đe dọa tuyến dầu qua eo biển Hormuz, Đông Nam Á khẩn trương đàm phán với Iran để đảm bảo nguồn cung năng lượng.

Trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông leo thang, nhiều quốc gia đang khẩn trương tìm cách bảo đảm an toàn cho các tuyến vận chuyển năng lượng qua eo biển Hormuz - “huyết mạch” vận tải dầu khí quan trọng của thế giới.

Indonesia cho biết đang tiến hành các cuộc đàm phán với Iran nhằm bảo đảm các tàu chở dầu của nước này có thể đi qua eo biển một cách an toàn. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Indonesia, Vahd Nabyl Achmad Mulachela cho hay phía Iran đã có phản hồi tích cực đối với các nỗ lực ngoại giao của Indonesia, mở đường cho việc cấp phép lưu thông cho các tàu thuộc tập đoàn Pertamina.

Hiện hai tàu chở dầu Pertamina Pride và Gamsunoro vẫn đang ở khu vực Vùng Vịnh. Trong đó, một tàu chở dầu thô phục vụ nhu cầu trong nước, tàu còn lại vận chuyển nhiên liệu cho khách hàng bên ngoài. Giới chức Indonesia cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các bên liên quan, đồng thời chuẩn bị những điều kiện cần thiết như bảo đảm an toàn cho thủy thủ đoàn và bảo hiểm hàng hải trước khi tàu được phép di chuyển.

Song song với Indonesia, Thái Lan cũng đã đạt được thỏa thuận với Iran về việc cho phép các tàu dầu nước này đi qua eo biển Hormuz một cách an toàn. Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết thỏa thuận này góp phần giảm bớt nỗi lo về nguồn cung nhiên liệu và hạn chế nguy cơ gián đoạn xảy ra hồi đầu tháng này.

Xung đột giữa Mỹ-Israel với Iran bùng phát từ cuối tháng 2/2026 đã khiến hoạt động vận tải qua tuyến hàng hải này gần như tê liệt. Theo dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), hơn 80% lượng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) vận chuyển qua eo biển Hormuz có điểm đến là các nước châu Á.

Việc Iran tuyên bố đóng cửa eo biển đã khiến một số quốc gia Đông Nam Á đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhiên liệu nghiêm trọng. Theo công ty dịch vụ dữ liệu Kpler, lưu lượng hàng hóa qua eo biển đã giảm tới 95% trong giai đoạn từ ngày 1 đến 26/3/2026.

Trước những rủi ro gia tăng, Chính phủ Thái Lan đã triển khai hàng loạt biện pháp ứng phó khẩn cấp nhằm giảm thiểu tác động của việc thiếu hụt nguồn cung và giá nhiên liệu tăng cao đối với nền kinh tế và đời sống người dân. Các thỏa thuận đạt được với Iran được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực trước mắt, dù triển vọng ổn định của tuyến vận tải chiến lược này vẫn phụ thuộc lớn vào diễn biến xung đột trong khu vực.

