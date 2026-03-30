Thêm một nước châu Âu từ chối cho máy bay Mỹ đi qua không phận để tấn công Iran

Y Vân | 30-03-2026 - 21:16 PM | Tài chính quốc tế

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã doạ cắt đứt quan hệ thương mại với nước này vì không cho Washington sử dụng căn cứ quân sự để tấn công Iran.

Tây Ban Nha đã đóng cửa không phận đối với máy bay của Mỹ tham gia vào các cuộc tấn công nhằm vào Iran, Bộ trưởng Quốc phòng Margarita Robles cho biết hôm thứ Hai (30/3).

"Chúng tôi không cho phép sử dụng các căn cứ quân sự hoặc không phận cho các hoạt động liên quan đến chiến tranh ở Iran", bà Robles nói với các phóng viên tại Madrid.

Việc đóng cửa không phận buộc các máy bay quân sự phải bay vòng qua Tây Ban Nha, một thành viên của NATO, trên đường đến các mục tiêu ở Trung Đông. Tuy nhiên, sẽ có trường hợp ngoại lệ đối với các tình huống khẩn cấp, tờ El Pais cho biết thêm.

"Đây này là một phần trong quyết định mà chính phủ Tây Ban Nha đã đưa ra, đó là không tham gia hoặc góp phần vào một cuộc chiến được khởi xướng đơn phương và trái với luật pháp quốc tế", Bộ trưởng Kinh tế Carlos Cuerpo cho biết trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Cadena Ser khi được hỏi liệu quyết định đóng cửa không phận Tây Ban Nha có thể làm xấu đi quan hệ với Mỹ hay không.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez là một trong những người phản đối mạnh mẽ nhất các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran. Ông mô tả các cuộc tấn công là liều lĩnh và bất hợp pháp.

Tổng thống Donald Trump đã đe dọa cắt đứt quan hệ thương mại với Tây Ban Nha vì nước này từ chối cho Mỹ sử dụng các căn cứ của Tây Ban Nha để tấn công Iran.

Trước Tây Ban Nha, Thụy Sĩ cũng đã đóng cửa không phận đối với các chuyến bay quân sự của Mỹ có liên quan trực tiếp đến cuộc chiến tại Iran. Quốc gia châu Âu cho biết đã từ chối 2 yêu cầu của Mỹ để bay qua không phận nước này do liên quan đến xung đột ở Iran.

Ngoài ra, Thụy Sĩ cũng cấm xuất khẩu vũ khí sang Mỹ chừng nào Washington còn can thiệp vào chiến dịch quân sự đang diễn ra tại Iran.

Cuối tuần trước, chính phủ Thụy Sĩ tuyên bố sẽ không cấp giấy phép mới cho việc xuất khẩu vật liệu quân sự sang các nước tham gia vào cuộc xung đột. Động thái này thể hiện cam kết trung lập của Thụy Sĩ.

Theo Reuters﻿

Đang tiến thẳng tới eo biển Hormuz, 3 tàu Trung Quốc bất ngờ nhận cảnh báo, đột ngột quay đầu

Dự đoán Fed tăng lãi suất vượt con số chưa từng có: Fed thực sự sắp hành động?

Xung đột Trung Đông kéo dài, người dân Nhật Bản đổ xô tích trữ giấy vệ sinh

Công ty karaoke vô danh vừa khiến ngành logistics toàn cầu rung chuyển, thổi bay 17 tỷ USD vốn hóa sau bài phát biểu kéo dài 3 phút của CEO

Nga vừa chế tạo "Mắt Thần trên không": Quan sát rõ từng ngóc ngách Trái đất, nhìn thấu mây dày đặc

Bí mật 'The Algorithm': Thứ quyền năng giúp Elon Musk điều khiển những bộ não thông minh nhất hành tinh

