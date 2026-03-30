Lãnh tụ tối cao Iran lên tiếng, Israel tiếp tục bị nã tên lửa

Theo Phạm Nghĩa | 30-03-2026 - 11:17 AM | Tài chính quốc tế

Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei cảm ơn người dân Iraq vì đã ủng hộ trong cuộc xung đột chống lại Mỹ và Israel.

Hãng tin ISNA của Iran đưa tin lời cảm ơn được đưa ra bằng văn bản sau cuộc họp giữa Hội đồng Tối cao Hồi giáo Iraq và đại sứ Iran tại Baghdad, vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donad Trump tuyên bố “không rõ ông Mojtaba còn sống hay không”.

Ông Mojtaba vẫn chưa xuất hiện trước công chúng sau khi trở thành lãnh tụ tối cao của Iran, dẫn đến nhiều đồn đoán về tình trạng và nơi ở của ông. Truyền hình nhà nước và một số quan chức Iran tiết lộ ông Mojtaba đang hồi phục vết thương sau một cuộc không kích.

Ông Mojtaba là con trai của cố lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. Ảnh: The Nation

Tổng thống Donald Trump tuần trước cho biết Washington đang làm việc với "người đứng đầu" trong các cuộc đàm phán với Tehran nhưng nói rõ rằng đó không phải là lãnh tụ tối cao.

Ông Mojtaba là lãnh tụ tối cao thứ ba của Iran kể từ cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979.

Trong một diễn biến khác, tên lửa Iran đã tấn công khu công nghiệp Neot Hovav ở Israel, cách TP Beersheba khoảng 12 km, nơi đặt hơn 40 nhà máy chuyên về công nghệ môi trường và phát triển cơ sở hạ tầng công nghiệp.

Lực lượng cứu hỏa và cứu hộ Israel cho biết hỏa hoạn bùng lên dữ dội hôm 29-3, gây ra sự cố vật liệu nguy hiểm và buộc phải thực hiện các biện pháp khẩn cấp. Ít nhất một người đã bị thương và công nhân từ các nhà máy liền kề đã được sơ tán.

Theo quân đội Israel, 5 đợt tên lửa được bắn từ Iran hôm 29-3 và các hệ thống phòng thủ đang hoạt động để ngăn chặn mối đe dọa.

Khu công nghiệp Neot Hovav nằm gần Dimona, nơi bị Iran tấn công hôm 21-3. Trung tâm nghiên cứu nguyên tử Shimon Peres, cơ sở hạt nhân quan trọng nhất của Israel, cách Dimona khoảng 13 km.

