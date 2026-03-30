Lần đầu tiên trong vòng 5 năm, lợi nhuận BYD sụt gần 40%, phải kêu cứu thị trường quốc tế

Nhà sản xuất xe điện hàng đầu Trung Quốc BYD ghi nhận lợi nhuận ròng quý IV giảm tới 38% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu quý thứ ba liên tiếp suy giảm, trong bối cảnh nhu cầu nội địa yếu và danh mục sản phẩm dần lỗi thời.

Công ty có trụ sở tại Thâm Quyến công bố lợi nhuận ròng đạt 9,3 tỷ nhân dân tệ (khoảng 1,35 tỷ USD) trong ba tháng kết thúc ngày 31/12, thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng của giới phân tích là 12,29 tỷ nhân dân tệ. Doanh thu quý đạt 237,7 tỷ nhân dân tệ, giảm 13,5%, theo báo cáo gửi cơ quan quản lý công bố vào cuối tuần.

Trong bối cảnh doanh số suy yếu, lợi nhuận ròng cả năm của BYD giảm 19% xuống còn 32,6 tỷ nhân dân tệ - lần sụt giảm đầu tiên kể từ năm 2021. Doanh thu tăng 3% lên 804 tỷ nhân dân tệ, mức tăng chậm nhất trong 6 năm.

Công ty cho biết “cạnh tranh về giá gia tăng” và tình trạng “tiếp thị quá mức diễn ra thường xuyên” đã gây áp lực lên biên lợi nhuận toàn ngành.

Doanh số của BYD đã giảm liên tiếp trong 6 tháng kể từ tháng 9, khi người tiêu dùng trì hoãn mua sắm hoặc chuyển sang các mẫu xe cạnh tranh hơn từ đối thủ. Trong hai tháng đầu năm 2026, hãng giao tổng cộng 400.241 xe năng lượng mới (bao gồm xe điện thuần và hybrid sạc điện), giảm 36% so với cùng kỳ năm trước, sau khi chính phủ cắt giảm trợ cấp xe điện.

Tổng doanh số xe năng lượng mới tại Trung Quốc cũng giảm 27,5% trong cùng giai đoạn, theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc.

Cổ phiếu niêm yết tại Hong Kong của BYD đã mất gần 40% giá trị so với đỉnh hồi tháng 5.

“BYD không phải là hãng duy nhất đối mặt với tình trạng chững doanh số,” ông Ming Hsun Lee, Giám đốc nghiên cứu ô tô và công nghiệp khu vực Trung Quốc tại BofA Global Research, nhận định. Ông cho rằng nguyên nhân đến từ việc chu kỳ sản phẩm hiện tại sắp kết thúc và nhu cầu xe điện tại Trung Quốc đang hạ nhiệt.

Để vực dậy đà tăng trưởng, BYD quảng bá công nghệ pin mới với khả năng sạc gần nhanh như đổ xăng. Thế hệ thứ hai của pin Blade có thể giúp xe chạy gần 1.000 km chỉ với 9 phút sạc. Công ty cũng đặt mục tiêu xây dựng 20.000 trạm sạc siêu nhanh trên toàn Trung Quốc vào cuối năm nay. Đột phá này giúp BYD thu hẹp khoảng cách với CATL về tốc độ sạc, qua đó giảm bớt nỗi lo về quãng đường di chuyển của người dùng, theo ông Lee.

Chiến lược mở rộng mạnh mẽ ra thị trường quốc tế có thể trở thành động lực giúp BYD phục hồi, đặc biệt trong bối cảnh chiến sự tại Iran đẩy giá xăng toàn cầu tăng cao, khiến nhiều người chuyển sang xe điện.

“Về dài hạn, giá dầu cao sẽ là chất xúc tác thúc đẩy các hãng xe điện hàng đầu Trung Quốc đẩy mạnh vươn ra quốc tế,” các nhà phân tích tại Citic Securities nhận định. Họ dự báo doanh số nước ngoài của BYD có thể tăng tới 52% trong năm 2026, cao hơn nhiều so với mục tiêu 24% mà công ty đặt ra.

“Tôi tin BYD vẫn sẽ giữ vị trí hãng xe điện bán chạy nhất thế giới trong năm nay,” ông Lee nói.

Theo các nguồn tin, BYD đang chuẩn bị một cuộc “lột xác” lớn về danh mục sản phẩm ngay trong năm nay, bao gồm nâng cấp công nghệ và làm mới hình ảnh thương hiệu vốn lâu nay gắn với logo riêng.

Hiện nhiều mẫu xe bán chạy của hãng như dòng Song và Qin đã bước vào giai đoạn cuối của vòng đời sản phẩm - một bất lợi trong thị trường cạnh tranh khốc liệt như Trung Quốc, nơi các hãng phải liên tục đổi mới sản phẩm để duy trì sức hút.

Theo: Nikkei Asia