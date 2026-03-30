Được Mỹ 'bật đèn xanh', tàu chở hơn 700.000 thùng dầu Nga lập tức đi thẳng đến Cuba, báo tin cực vui cho Havana

Một tàu chở dầu mang cờ Nga, Anatoly Kolodkin, đã tiến vào vùng đặc quyền kinh tế của Cuba vào ngày 29/3, theo dữ liệu theo dõi hàng hải được Reuters trích dẫn.

Nếu cập cảng thành công, đây có thể là chuyến hàng dầu đầu tiên mà quốc đảo Caribe nhận được sau hơn 2 tháng gián đoạn, trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng ngày càng nghiêm trọng.

Theo các hệ thống theo dõi như MarineTraffic và LSEG, con tàu rời cảng Primorsk, một trong những cảng xuất khẩu dầu lớn nhất của Nga tại Baltic, sau khi chất khoảng 650.000 đến 730.000 thùng dầu thô Urals. Tàu hiện đang hướng tới cảng Matanzas của Cuba, nơi có cơ sở lưu trữ và phân phối nhiên liệu quan trọng nhất nước này.

Anatoly Kolodkin là tàu chở dầu cỡ trung - lớn, dài khoảng 250 mét, thuộc nhóm tàu có thể vận chuyển từ 600.000 đến hơn 700.000 thùng dầu mỗi chuyến. Với quy mô này, chỉ một chuyến hàng cũng có thể giúp Cuba giảm đáng kể áp lực thiếu hụt nhiên liệu trong ngắn hạn.

Song, hành trình của con tàu không hề suôn sẻ. Đây là tàu nằm trong danh sách bị Mỹ trừng phạt, khiến việc tiếp cận bảo hiểm, tài chính và cảng biển quốc tế gặp nhiều trở ngại. Các tàu như Anatoly Kolodkin thường phải hoạt động trong điều kiện hạn chế dịch vụ hậu cần, thậm chí phải dựa vào các cơ chế thanh toán phi truyền thống.

Ngoài ra, tuyến đường từ Baltic sang Caribe cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Con tàu phải vượt Đại Tây Dương trong bối cảnh bị giám sát chặt chẽ bởi các lực lượng hải quân phương Tây. Trước đó, dữ liệu cho thấy tàu từng có dấu hiệu điều chỉnh hành trình và tốc độ, một động thái thường thấy nhằm tránh bị theo dõi hoặc can thiệp.

Môi trường chính trị cũng là một thách thức lớn. Mỹ từ lâu đã áp đặt một dạng “phong tỏa mềm” đối với Cuba, gần như chặn toàn bộ nguồn cung dầu vào quốc đảo này nhằm gây áp lực lên chính phủ Havana. Trong bối cảnh đó, việc một tàu dầu Nga có thể tiếp cận Cuba được xem là diễn biến bất thường.

Theo một báo cáo của The New York Times, Washington đã tạm thời cho phép chuyến hàng này diễn ra, dù chưa rõ nguyên nhân cụ thể. Động thái này diễn ra song song với việc Mỹ nới lỏng một số lệnh trừng phạt đối với dầu Nga, nhằm giảm áp lực nguồn cung toàn cầu sau khi xung đột tại Trung Đông làm gián đoạn thị trường năng lượng.

Đối với Cuba, chuyến hàng của Anatoly Kolodkin mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Tổng thống Miguel Díaz-Canel cho biết quốc gia này đã không nhận được dầu nhập khẩu trong khoảng 3 tháng, buộc chính phủ phải áp dụng các biện pháp phân phối xăng dầu nghiêm ngặt. Hệ quả là nhiều khu vực trên đảo liên tục rơi vào tình trạng mất điện, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sản xuất.

Nếu tàu cập cảng Matanzas và dỡ hàng thành công, lượng dầu này có thể giúp Cuba duy trì hoạt động của các nhà máy điện và hệ thống vận tải trong một thời gian ngắn, qua đó giảm bớt áp lực trước mắt.

Tuy nhiên, về lâu dài, giới quan sát cho rằng một chuyến hàng đơn lẻ khó có thể giải quyết tận gốc cuộc khủng hoảng năng lượng của Cuba, nhất là khi nguồn cung từ Venezuela bị gián đoạn.

Theo Reuters﻿