Chủ tịch Jerome Powell lên tiếng, 'đập tan' kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Ông Powell nhấn mạnh các nhà hoạch định chính sách thường không phản ứng ngay với những cú sốc như giá dầu tăng.

“Chúng tôi cho rằng chính sách hiện tại đang ở trạng thái phù hợp để chờ đợi và quan sát diễn biến”, ông Powell nói trong phần hỏi đáp tại một lớp kinh tế vĩ mô ở Đại học Harvard.

Phát biểu này giúp trấn an thị trường tài chính. Trước đó, nhà đầu tư đã gia tăng dự đoán Fed có thể nâng lãi suất để kiềm chế lạm phát. Sau phát biểu của ông Powell, các dự đoán này gần như biến mất.

Khi xung đột Iran bước sang tuần thứ năm và giá xăng tại Mỹ tăng lên khoảng 4 USD/gallon, ông Powell thừa nhận Fed đang đối mặt với áp lực từ hai mục tiêu chính sách. Một là hỗ trợ thị trường lao động. Hai là kiểm soát lạm phát.

“Thị trường lao động đối mặt với một số rủi ro suy yếu. Điều này cho thấy nên giữ lãi suất ở mức thấp. Ngược lại, cũng có những rủi ro gia tăng đối với lạm phát. Điều này cho thấy không nên giữ lãi suất thấp. Hai mục tiêu này tạo ra thế khó".

Tuy vậy, ông cho biết Fed chưa cần hành động ngay. Ngân hàng trung ương sẽ theo dõi chặt chẽ kỳ vọng lạm phát để đánh giá liệu có cần điều chỉnh chính sách hay không. Theo ông, kỳ vọng lạm phát dài hạn vẫn tương đối ổn định.

Đầu tháng này, Fed đã giữ nguyên lãi suất chuẩn trong khoảng 3,50% - 3,75% sau cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày.

Tại cuộc họp báo khi đó, ông Powell cho biết Fed cần thấy lạm phát hàng hóa do thuế quan gây ra giảm bớt trước khi cân nhắc có nên bỏ qua tác động lạm phát từ xung đột hay phải thắt chặt chính sách tiền tệ hay không.

Ông cũng lưu ý lạm phát đã duy trì trên mục tiêu 2% trong khoảng 5 năm. Nguyên nhân đến từ nhiều cú sốc. Đó là sự mất cân đối cung cầu sau đại dịch Covid-19 và gần đây là tác động từ thuế quan.

“Hiện chúng ta đang đối mặt với một cú sốc năng lượng. Chưa ai biết quy mô của nó sẽ lớn đến đâu. Còn quá sớm để kết luận”, ông Powell nói.

Khảo sát của Đại học Michigan công bố tuần trước cho thấy kỳ vọng giá cả của hộ gia đình trong năm tới đã tăng. Tuy nhiên, một số thước đo khác trên thị trường vẫn cho thấy tâm lý ổn định.

Nhà kinh tế trưởng Oliver Allen tại Pantheon Macroeconomics nhận định phát biểu của ông Powell “phù hợp với quan điểm trước đó”. Theo ông, Fed đang trong trạng thái chờ đợi để đánh giá rõ hơn quy mô và mức độ của cú sốc năng lượng.

Trong buổi trao đổi, ông Powell cũng đề cập đến nhiều vấn đề khác như tín dụng tư nhân, bảng cân đối kế toán của Fed và tác động của trí tuệ nhân tạo. Ông vẫn giữ quan điểm tích cực về triển vọng trung hạn của kinh tế Mỹ, dù thị trường lao động đang ở trạng thái tuyển dụng thấp, gây khó khăn cho sinh viên mới ra trường.

Khi được hỏi về người kế nhiệm tiềm năng là ông Kevin Warsh, ứng viên do Tổng thống Donald Trump đề cử, ông Powell không đưa ra bình luận cụ thể.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Fed cần tập trung vào nhiệm vụ cốt lõi là ổn định giá cả và tối đa hóa việc làm, thay vì phục vụ mục tiêu chính trị.

“Chúng tôi không làm việc để chống lại bất kỳ chính trị gia hay chính quyền nào. Nhưng chúng tôi phải kiên định với nhiệm vụ của mình”, ông nói.

Ông Powell cũng từ chối trả lời trực tiếp câu hỏi về tác động của việc cắt giảm lãi suất trong bối cảnh lạm phát vẫn cao do thuế quan và cú sốc giá dầu. Điều này cho thấy lập trường thận trọng của Fed ở thời điểm hiện tại.

Theo Reuters﻿