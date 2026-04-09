Phát minh như phim viễn tưởng của Trung Quốc sắp thành thật: Bê hàng nghìn tấm gương xếp lớp trên núi cao 4.500m, tạo điện xuyên đêm cho triệu gia đình, tiết kiệm 216.900 tấn than, giảm 652.300 tấn CO2

Công trình nằm tại huyện Đương Hùng, ở độ cao 4.550 mét so với mực nước biển. Đây là cơ sở nhiệt điện mặt trời kiểu máng parabol ở độ cao lớn nhất thế giới hiện nay.

Dự án có tên gọi Wumatang do Tập đoàn Điện hạt nhân Trung Quốc (CGN) làm chủ đầu tư. Công tác đào móng đã bắt đầu được triển khai vào thứ Hai vừa qua.

Tổ hợp năng lượng này bao gồm hệ thống quang điện 400 megawatt. Điểm khác biệt của dự án nằm ở công nghệ nhiệt điện mặt trời tập trung (CSP). Thay vì dùng các tấm pin mặt trời thông thường, nhà máy sử dụng hệ thống gương hình chữ U khổng lồ.

Những chiếc gương này tập trung ánh sáng mặt trời vào các đường ống dài chứa loại dầu truyền nhiệt đặc biệt. Lượng dầu nóng sau đó sẽ làm nóng các bể chứa muối nóng chảy khổng lồ. Hệ thống này hoạt động tương tự như một viên pin nhiệt khổng lồ giúp tích trữ năng lượng.

Công nghệ máng parabol của nhà máy sử dụng 68 vòng thu nhiệt với tổng diện tích 242.000 mét vuông. Trong đó có 8 vòng sử dụng loại máng rộng 8,6 mét do Trung Quốc tự phát triển. Đây là kích thước máng lớn nhất từng được sử dụng trong các dự án nhiệt điện mặt trời thương mại toàn cầu.

Hệ thống lưu trữ muối nóng chảy cho phép nhà máy tiếp tục phát điện trong 6 giờ sau khi mặt trời lặn. Khả năng này giúp khắc phục tình trạng gián đoạn nguồn điện thường thấy ở các tấm pin mặt trời truyền thống.

Việc xây dựng ở độ cao gần 5.000 mét gây ra nhiều thách thức khắc nghiệt về điều kiện sống và làm việc. Không khí tại đây rất loãng và biên độ nhiệt giữa ngày và đêm thay đổi cực kỳ lớn.

Để đảm bảo an toàn cho công nhân, đội ngũ dự án đã lắp đặt hệ thống sưởi và cung cấp oxy chuyên dụng. Các khu nhà ở đều có bình oxy cao áp để hỗ trợ nhân sự phục hồi sức khỏe nhanh hơn.

Dự án còn kết hợp mô hình "năng lượng mặt trời kết hợp chăn nuôi" để bảo vệ môi trường địa phương. Các thiết bị điện mặt trời được lắp đặt trên cao để nhường không gian cho gia súc gặm cỏ phía dưới. Cách làm này giúp duy trì lối sống truyền thống của những người dân du mục tại vùng cao nguyên.

Sau khi đi vào vận hành đầy đủ vào năm 2027, tổ hợp dự kiến cung cấp khoảng 719 triệu kilowatt giờ điện sạch mỗi năm. Lượng điện này giúp thay thế khoảng 216.900 tấn than và giảm hơn 652.300 tấn khí thải CO2 hàng năm.

Sự mở rộng năng lượng tái tạo tại Tây Tạng là một phần trong chiến lược an ninh năng lượng của Trung Quốc. Chính quyền địa phương đang đẩy mạnh mạng lưới điện siêu cao thế xoay quanh các đường dây chính 500 kilovolt.

Hệ thống lưới điện phân phối cũng được điều phối đồng bộ để đảm bảo việc truyền tải điện ổn định và linh hoạt hơn. Dự án Wumatang không chỉ giúp tăng cường nguồn điện cho các khu vực vùng sâu vùng xa mà còn góp phần giảm thiểu biến động năng lượng toàn cầu.