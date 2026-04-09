Lạc quan thận trọng về eo biển Hormuz

Theo Xuân Mai | 09-04-2026 - 15:04 PM | Tài chính quốc tế

Đề xuất ngừng bắn 10 điểm của Iran gửi tới Mỹ có điều khoản cho phép cả Iran và Oman thu phí lưu thông đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

Iran cũng muốn mọi thỏa thuận hòa bình lâu dài nào đều cho phép Tehran làm thế. Giới chức Iran nói với hãng tin AP rằng nước này sẽ sử dụng số tiền thu được từ eo biển Hormuz cho cuộc tái thiết hậu chiến bởi xung đột đã tàn phá nặng nề hạ tầng quốc phòng, hành chính và dân sự của nước này.

Trong khi đó, phía Oman cho biết nước này đã đàm phán với Iran về các phương án bảo đảm lưu thông thông suốt qua eo biển Hormuz nhưng không đề cập liệu có đạt được thỏa thuận nào hay chưa. Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) nêu rõ các quốc gia giáp ranh eo biển không được phép thu phí chỉ để cho tàu thuyền đi qua. Tuy nhiên, họ có thể thu phí đối với những dịch vụ cụ thể, như hoa tiêu, lai dắt hoặc dịch vụ cảng.

Nỗ lực bảo đảm eo biển Hormuz được mở lâu dài sau thỏa thuận ngừng bắn là nội dung thảo luận chính trong chuyến đi của Thủ tướng Anh Keir Starmer tới vùng Vịnh ngày 8-4. Trước thềm chuyến đi trên, Anh đã tổ chức các cuộc họp đa phương để thảo luận giải pháp hỗ trợ mở lại tuyến eo biển quan trọng này.

Một tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại cảng Mumbai - Ấn Độ sau khi vượt qua eo biển Hormuz đầu tháng 4. Ảnh: AP

Trong khi đó, các chủ tàu đang gấp rút tìm hiểu kỹ các điều khoản chi tiết trong thỏa thuận ngừng bắn với hy vọng tận dụng cơ hội "giải cứu" hơn 800 tàu đang bị mắc kẹt ở vịnh Ba Tư. Đối với họ, thông tin ngừng bắn đủ để mang đến sự lạc quan thận trọng. Tuy nhiên, hầu hết cảnh báo rằng cần có thông tin rõ ràng hơn để tàu thuyền có thể di chuyển trở lại. Trong điều kiện bình thường, theo trang Bloomberg, khoảng 135 tàu đi qua eo biển Hormuz mỗi ngày nhưng con số này hiện đã giảm mạnh.

Dữ liệu từ Công ty Phân tích Kpler (Bỉ) cho thấy tàu vận chuyển năng lượng chiếm phần lớn số các tàu đang mắc kẹt, gồm 426 tàu chở dầu thô và nhiên liệu sạch, 34 tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) và 19 tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG). Phần còn lại là tàu chở hàng khô như nông sản hoặc kim loại và tàu container.

Hé lộ số tiền Iran muốn thu cho mỗi thùng dầu đi qua Hormuz

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hé lộ số tiền Iran muốn thu cho mỗi thùng dầu đi qua Hormuz

Hé lộ số tiền Iran muốn thu cho mỗi thùng dầu đi qua Hormuz Nổi bật

Trung Quốc tung cỗ máy ‘siêu quái vật’ độc nhất thế giới: Nặng 500 tấn, đào sâu thẳng đứng 1 km, múc lên loạt kho báu nghìn tỷ cả hành tinh khao khát

Trung Quốc tung cỗ máy ‘siêu quái vật’ độc nhất thế giới: Nặng 500 tấn, đào sâu thẳng đứng 1 km, múc lên loạt kho báu nghìn tỷ cả hành tinh khao khát Nổi bật

Đặc vụ Mỹ dùng công nghệ 'dò nhịp tim bí mật' giải cứu phi công F-15 tại Iran

Đặc vụ Mỹ dùng công nghệ 'dò nhịp tim bí mật' giải cứu phi công F-15 tại Iran

14:41 , 09/04/2026
Mỹ bắt đầu "hái quả ngọt" từ cuộc chiến ở Iran: Xuất khẩu dầu thô vọt lên mức kỷ lục

Mỹ bắt đầu "hái quả ngọt" từ cuộc chiến ở Iran: Xuất khẩu dầu thô vọt lên mức kỷ lục

14:36 , 09/04/2026
Cơn ác mộng của vùng Vịnh và hệ luỵ lâu dài

Cơn ác mộng của vùng Vịnh và hệ luỵ lâu dài

14:14 , 09/04/2026
Từ đại gia nổi tiếng đến “nợ như chúa chổm”: Ông trùm thức ăn chăn nuôi ôm khoản nợ hơn 300 nghìn tỷ, riêng tiền lãi đã hơn 6 nghìn tỷ/năm

Từ đại gia nổi tiếng đến “nợ như chúa chổm”: Ông trùm thức ăn chăn nuôi ôm khoản nợ hơn 300 nghìn tỷ, riêng tiền lãi đã hơn 6 nghìn tỷ/năm

13:52 , 09/04/2026

