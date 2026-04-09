Siêu dự án lớn nhất Đông Nam Á chính thức vận hành tại Lào: Trung Quốc đóng vai trò then chốt

Tờ China Daily đưa tin, dự án điện mặt trời quy mô lớn nhất Đông Nam Á, do Tập đoàn Điện hạt nhân Trung Quốc (CGNPC) xây dựng tại miền bắc Lào, đã được kết nối với lưới điện và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 7/4, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình chuyển đổi sang năng lượng xanh của nước này.

Là dự án mới hoàn toàn ở nước ngoài đầu tiên của CGNPC với công suất 1 triệu kilowatt được lên kế hoạch và phát triển độc lập, dự án này được xem là một cú hích lớn đối với mục tiêu chiến lược của chính phủ Lào là trở thành "nguồn cung cấp năng lượng của Đông Nam Á".

Buổi lễ đánh dấu sự vận hành của dự án điện mặt trời công suất 1.000 MW do Tập đoàn Điện hạt nhân Trung Quốc (CGNPC) phát triển đã được tổ chức tại Vientiane, Lào, vào ngày 7/4/2026. Ảnh: Tân Hoa Xã

Nằm ở vùng núi của tỉnh Oudomxay, Lào, trang trại điện mặt trời quy mô lớn này dự kiến ​​sẽ sản xuất 1,65 tỷ kWh điện mỗi năm và giảm lượng khí thải carbon dioxide khoảng 1,3 triệu tấn mỗi năm.

Ngoài việc sản xuất năng lượng sạch, dự án còn mang lại những lợi ích kinh tế và xã hội thiết thực cho cộng đồng địa phương. Trong giai đoạn xây dựng cao điểm, dự án đã tạo ra gần 3.000 việc làm cho người dân địa phương. Dự án cũng đóng góp vào cơ sở hạ tầng địa phương bằng cách sửa chữa đường sá và gia cố năm cây cầu, mang lại lợi ích kinh tế và xã hội thiết thực cho các cộng đồng xung quanh.

Dự án này cũng đóng vai trò là động lực mạnh mẽ cho sự hợp tác công nghiệp giữa Trung Quốc và Lào, khi quy tụ hơn 70 doanh nghiệp, bao gồm 40 công ty Trung Quốc chuyên về sản xuất và xây dựng năng lượng mới, và 30 công ty Lào cung cấp lao động, máy móc và nguyên vật liệu địa phương.

CGNPC cũng hỗ trợ thành lập viện nghiên cứu tiêu chuẩn năng lượng sạch tại Lào và đào tạo gần 100 kỹ sư địa phương. Các biện pháp bảo vệ môi trường, như tránh xây dựng ở các khu vực nhạy cảm và thực hiện phục hồi sinh thái, đã được áp dụng để giúp bảo tồn cảnh quan thiên nhiên.

Ảnh chụp từ máy bay không người lái vào ngày 29/12/2025 cho thấy dự án điện mặt trời 1.000 MW do Tập đoàn Điện hạt nhân Trung Quốc (CGNPC) phát triển tại tỉnh Oudomxay, Lào. Ảnh: CGNPC/Tân Hoa Xã

Chủ tịch CGNPC Yang Changli nhấn mạnh rằng việc dự án điện mặt trời này đi vào vận hành này chỉ là bước khởi đầu cho cam kết lâu dài của tập đoàn tại Lào.

"CGNPC sẽ đẩy nhanh các dự án năng lượng sạch tiếp theo trên khắp các tỉnh phía bắc Lào, đồng thời tích cực tìm kiếm thị trường ở khu vực miền Trung và miền Nam. Chúng tôi cam kết thúc đẩy kết nối Trung Quốc - Lào ở mức độ sâu rộng hơn và trên nhiều lĩnh vực hơn", ông Yang nói.