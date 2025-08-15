Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tờ giấy dán trên cửa một cửa hàng 7-Eleven khiến nhiều người xúc động không thôi

15-08-2025 - 19:19 PM | Tài chính quốc tế

Câu chuyện này đã nhanh chóng được lan truyền và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ cộng đồng mạng.

Nhiều trường học trên thế giới hiện nay cung cấp bữa ăn cho học sinh, hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn trong việc học tập. Tuy nhiên, khi trường học đóng cửa vào các kỳ nghỉ, nhiều em nhỏ mất đi nguồn cung cấp bữa trưa quan trọng này. Nhận thấy vấn đề này, một cửa hàng 7-Eleven tại Allen (Texas, Mỹ) đã có một hành động thiết thực để giúp đỡ các gia đình và trẻ em.

Chủ cửa hàng đã dán một tờ giấy viết tay lên cửa, thông báo: "Chúng tôi hiểu rằng các trường học đang đóng cửa và một số gia đình phụ thuộc vào bữa trưa ở trường!! Vì vậy, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu (11 giờ sáng - 12 giờ trưa), trẻ em từ 18 tuổi trở xuống có thể nhận một miếng pizza, một quả chuối kèm một ly Big Gulp MIỄN PHÍ!".

Tờ giấy dán trên cửa một cửa hàng 7-Eleven khiến nhiều người xúc động không thôi- Ảnh 1.

Tờ giấy viết tay dán trên cửa hàng được lan truyền trên mạng

Đối với một đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn và phải phụ thuộc vào bữa ăn ở trường, hành động này không chỉ đơn thuần là một bữa ăn mà còn là sự trở lại với nhịp sống bình thường. Với các bậc phụ huynh, đây cũng là một gánh nặng được trút bỏ, giúp họ có thể xoay sở tốt hơn với ngân sách eo hẹp của gia đình.

Câu chuyện này đã nhanh chóng được lan truyền trên Reddit và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ cộng đồng mạng. Tài khoản DahliaMorne chia sẻ: "Cung cấp thức ăn miễn phí cho trẻ em khó khăn trong thời gian trường học đóng cửa là một hành động tử tế đúng đắn và rất thiết thực, tinh tế." u/Slight-Key-2665 cũng đồng tình: "Đó là kiểu quan tâm cộng đồng xứng đáng được khen ngợi. Tôn trọng 7-Eleven này." Còn u/Maleficent_Use_2649 xúc động nhớ lại: "Là người từng phải nhịn bữa trưa khi còn nhỏ vì không đủ tiền, tôi hạnh phúc khi nhìn thấy điều này."

Tờ giấy dán trên cửa một cửa hàng 7-Eleven khiến nhiều người xúc động không thôi- Ảnh 2.

Một cơ sở 7-Eleven ở Mỹ

Hành động đẹp của cửa hàng 7-Eleven này cũng gợi nhắc đến một vấn đề lớn hơn mà nhiều gia đình phải đối mặt khi năm học kết thúc. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) năm 2023, 44,2 triệu hộ gia đình tại Hoa Kỳ đã phải vật lộn để mua thực phẩm trong năm 2022. Kết quả là 13 triệu trẻ em sống trong tình trạng thiếu lương thực, không được tiếp cận thường xuyên với những bữa ăn lành mạnh và đủ dinh dưỡng. Nhiều tiểu bang vẫn chưa triển khai chương trình bữa ăn mùa hè một cách rộng rãi, khiến các gia đình thiếu lương thực phải tự xoay sở tìm kiếm nguồn hỗ trợ. Chính vì vậy, những hành động tự phát từ cộng đồng như của cửa hàng 7-Eleven này càng trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Một số người dùng Reddit cũng chia sẻ những câu chuyện tương tự về các cửa hàng 7-Eleven ở địa phương họ. Tài khoản u/EyCeeDedPpl kể lại: "7-Eleven của chúng tôi 'cung cấp việc làm' cho những người vô gia cư trong ca đêm để kiếm một bữa ăn. Họ dọn rác, quét dọn sàn nhà hoặc lau quầy và nhận được một bữa ăn cùng một cốc cà phê, sau đó họ có thể thưởng thức trong khu vực chỗ ngồi nhỏ mà 7-Eleven đã bố trí ở góc cho họ."

Một cư dân mạng khác cho biết thêm: "Những thương hiệu nhượng quyền này đang làm rất tốt. Tôi đã từng thấy một cửa hàng 7-Eleven địa phương có một người chủ thực sự tuyệt vời, người luôn đảm bảo cộng đồng được chăm sóc." Tài khoản u/Redhawke13 bày tỏ sự cảm kích: "Điều này thật ấm lòng. Chủ sở hữu của cửa hàng 7-Eleven đó chắc hẳn là những người thực sự tuyệt vời! Giá như có nhiều người hơn nữa có thể như thế này."

Nguồn: Upworth

Nóng: 7-Eleven cho phép tạm đóng cửa trên toàn Nhật Bản

Theo Thanh Huyền

Thanh niên Việt

