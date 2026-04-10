SpaceX hướng tới định giá 1.750 tỷ USD: Elon Musk liệu có trở thành tỷ phú nghìn tỷ USD đầu tiên?

SpaceX của Elon Musk đang tìm kiếm mức định giá khoảng 1.750 tỷ USD trong đợt IPO sắp tới. Con số này có thể đưa công ty trở thành doanh nghiệp niêm yết lớn thứ sáu tại Mỹ.

Tuy nhiên, các phép tính dựa trên doanh thu, lợi nhuận và tốc độ tăng trưởng cho thấy mức định giá này vượt xa chuẩn thông thường của Phố Wall, buộc nhà đầu tư phải đặt cược vào cả những mảng kinh doanh vẫn chưa tạo ra dòng tiền.﻿

Starlink tăng trưởng mạnh nhưng chưa đủ để “gánh” toàn bộ định giá

Reuters cho biết SpaceX đang xây dựng nền tảng định giá chủ yếu từ mạng internet vệ tinh Starlink với hơn 10 triệu thuê bao hiện tại, trong khi mảng phóng tên lửa tiếp tục mở rộng nhanh. Dữ liệu vận hành cho thấy tên lửa Falcon 9 đã thực hiện 165 vụ phóng trong năm 2025, lập kỷ lục hàng năm mới và giúp công ty duy trì lợi thế lớn về năng lực tiếp cận quỹ đạo.

Đầu năm 2026, các báo cáo ghi nhận SpaceX đạt khoảng 15-16 tỷ USD doanh thu năm 2025 và khoảng 8 tỷ USD lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA) cùng năm, phản ánh mô hình kinh doanh đã có lãi.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng doanh thu đã có dấu hiệu chậm lại, dao động từ mức 100% trong năm 2021 xuống còn 51% vào năm 2024.

Đánh giá từ các nhà phân tích chỉ ra rằng Starlink hiện đóng góp khoảng 50% đến 80% doanh thu của SpaceX, đồng nghĩa phần lớn giá trị doanh nghiệp đang dựa vào dịch vụ internet vệ tinh. SpaceX hiện dẫn đầu rõ rệt trong việc triển khai vệ tinh quỹ đạo thấp và duy trì tần suất phóng tên lửa gần hai ngày một lần, nhanh hơn bất kỳ chương trình không gian nào trong lịch sử. Đây là lợi thế lớn khi năng lực phóng đang trở thành nút thắt của các đối thủ như Amazon.

Dù vậy, các nhà đầu tư vẫn đang định giá thêm cho những dự án chưa chứng minh được hiệu quả thương mại, bao gồm siêu tên lửa Starship, kế hoạch vệ tinh trung tâm dữ liệu và sự liên kết với mảng AI. Phân tích từ PitchBook nhấn mạnh thị trường sẽ phải theo dõi chặt chẽ tiến độ của Starship và tốc độ mở rộng dịch vụ Starlink kết nối trực tiếp điện thoại để biện minh cho mức định giá khổng lồ này.

Chỉ số định giá vượt xa thị trường, kỳ vọng đặt cược vào tương lai AI và không gian

Dựa trên giả định rằng doanh thu và dòng tiền của SpaceX sẽ tăng gấp đôi trong năm 2026, với vốn hóa 1.750 tỷ USD, công ty sẽ giao dịch ở mức giá trên doanh thu khoảng 56 lần và giá trên lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao khoảng 109 lần. Đây là những con số thuộc nhóm cao nhất thị trường hiện nay.

Để so sánh, Tesla hiện được định giá khoảng 12 lần doanh thu dự phóng và 79 lần lợi nhuận hoạt động. Trong khi đó, Palantir - một cổ phiếu đã tăng 500% trong hai năm nhờ cơn sốt AI - cũng chỉ giao dịch quanh mức 43 lần doanh thu và 75 lần lợi nhuận. Mức bội số định giá càng cao đồng nghĩa với việc yêu cầu về tốc độ tăng trưởng trong tương lai càng trở nên khắt khe.

Với mục tiêu định giá 1.750 tỷ USD, SpaceX đang nhắm tới việc chen chân vào nhóm những doanh nghiệp giá trị nhất hành tinh. Nếu IPO thành công ở mức này, công ty của Elon Musk sẽ chính thức vượt qua nhiều tên tuổi lâu đời để trở thành doanh nghiệp niêm yết lớn thứ sáu tại Mỹ, chỉ đứng sau những "gã khổng lồ" như Apple, Microsoft hay Nvidia.

Trong thương vụ sáp nhập với startup AI xAI vào tháng 2/2026, SpaceX từng được định giá khoảng 1.000 tỷ USD, tạo mốc tham chiếu 1.250 tỷ USD cho thực thể kết hợp. Dữ liệu từ Nasdaq Private Market cho thấy cổ phiếu SpaceX trên thị trường thứ cấp hiện được giao dịch quanh mức 1.540 tỷ USD, phản ánh nhu cầu cực lớn từ phía các nhà đầu tư ngay cả trước khi IPO chính thức diễn ra.

Có thể kết luận rằng, trong khi Starlink là nền tảng giúp mức định giá hiện tại trở nên khả thi, phần giá trị còn lại phụ thuộc hoàn toàn vào niềm tin rằng Starship hay hệ sinh thái dữ liệu và AI sẽ tạo ra bước ngoặt mới. Định giá 1.750 tỷ USD không chỉ là con số phản ánh kết quả kinh doanh hiện tại, mà là một canh bạc vào việc SpaceX sẽ trở thành hạ tầng không gian và dữ liệu toàn cầu trong thập kỷ tới.

*Nguồn: Reuters﻿