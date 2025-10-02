Xuất phát sau nhưng cái tên này có thể xô đổ vị trí "nhất bảng" của SpaceX bằng thế mạnh không ai bì kịp

Các nhà khoa học Trung Quốc tuyên bố đất nước này đang chuyển sang kỷ nguyên mới mang tính cách mạng trong sản xuất hàng không vũ trụ. Theo tờ South China Morning Post (SCMP), hình thức sản xuất mới này sẽ sản xuất tên lửa và vệ tinh hiệu quả như các nhà máy sản xuất ô tô.

Phương pháp mới đòi hỏi cải cách cơ cấu sâu rộng trong toàn ngành hàng không vũ trụ quốc gia, được gọi là "kéo lắp ráp cuối cùng". Nó được lấy cảm hứng từ các nguyên tắc sản xuất tinh gọn được áp dụng trong ngành công nghiệp ô tô.

Trung Quốc muốn mở rộng năng lực sản xuất trong ngành công nghiệp vũ trụ để cạnh tranh với Mỹ. Năm 2024, Mỹ đã phóng 158 sứ mệnh lên quỹ đạo, phần lớn do SpaceX thực hiện. Trong khi đó, Trung Quốc đã hoàn thành 68 lần phóng lên quỹ đạo.

SpaceX sử dụng công nghệ in 3D kim loại để sản xuất động cơ tên lửa tái sử dụng, cũng như các mảng cảm biến và hệ thống điều khiển phức tạp cho phép hạ cánh thẳng đứng. Trung Quốc vốn đã có một ngành công nghiệp thiết bị vốn mạnh mẽ, bao gồm các công ty sở hữu máy in 3D kim loại.

Mặc dù các nhà cung cấp Trung Quốc gần như chắc chắn tụt hậu về mặt công nghệ so với các nhà cung cấp SpaceX, nhưng các hệ thống gia công cần thiết, dù tiên tiến, có thể sẽ chỉ mất vài năm, chứ không phải vài thập kỷ, để phát triển.

Mở rộng quy mô sản xuất ngành công nghiệp vũ trụ của Trung Quốc

Không thể phủ nhận rằng, Trung Quốc đang dẫn đầu trong một số ngành công nghiệp, chẳng hạn như ô tô điện, máy bay không người lái và tấm pin mặt trời, nhưng vẫn tụt hậu trong các ngành khác, chẳng hạn như chip cao cấp hoặc phát triển thuốc…

Do tác động kinh tế ngày càng tăng của các hoạt động không gian, cần có các hệ thống sản xuất hiệu quả và có khả năng mở rộng. Theo bài đăng trên SCMP, hoạt động không gian toàn cầu dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng với tốc độ chóng mặt - đến năm 2045, các vụ phóng lên quỹ đạo ước tính sẽ đạt 170.000 tấn tải trọng mỗi năm.

Hệ thống “lắp ráp lần đầu” mới của Trung Quốc nhằm mục đích sản xuất hàng loạt các bộ phận vệ tinh và tên lửa với chi phí thấp hơn trong khi vẫn duy trì các tiêu chuẩn chất lượng.

Theo truyền thống, sản xuất hàng không vũ trụ sử dụng hệ thống "đẩy". Điều này có nghĩa là các linh kiện được sản xuất dựa trên dự báo và lịch trình phóng. Điều này thường dẫn đến sự chậm trễ và tồn kho.

Hệ thống "kéo" áp dụng một phương pháp linh hoạt hơn. Hãng sản xuất ô tô Nhật Bản Toyota đã tiên phong áp dụng phương pháp này với hệ thống Sản xuất Toyota vào giữa thế kỷ 20, trở thành nền tảng cho sản xuất tinh gọn trên toàn cầu. Thay vì đẩy linh kiện qua dây chuyền sản xuất dựa trên dự báo nhu cầu, bộ phận lắp ráp cuối cùng chỉ lấy linh kiện từ nhà cung cấp khi cần thiết.

Các thành phần được cung cấp với số lượng chính xác, giúp giảm thiểu lãng phí. Phương pháp này giúp rút ngắn thời gian quản lý và vận chuyển hàng tồn kho. Nó cũng giảm thiểu tình trạng tắc nghẽn trong sản xuất, cho phép rút ngắn thời gian sản xuất tổng thể.

Ngành công nghiệp vũ trụ Trung Quốc hiện đang áp dụng phương pháp tương tự vào sản xuất tên lửa và vệ tinh. "Từ khâu lắp ráp cuối cùng đến lắp ráp hệ thống con, từ linh kiện đến nguyên liệu thô, mỗi giai đoạn chỉ được kích hoạt khi giai đoạn hạ nguồn phát tín hiệu cần thiết", báo cáo của SCMP giải thích.

Một chiến lược quốc gia phối hợp

Hệ thống mới sẽ tác động đáng kể đến hoạt động của ngành công nghiệp vũ trụ Trung Quốc. Nó sẽ thúc đẩy các doanh nghiệp nhà nước, viện nghiên cứu và nhà cung cấp tư nhân tham gia vào một chiến lược quốc gia phối hợp.

Trong một bài báo vào tháng 7 nêu chi tiết về hệ thống mới, giám đốc thông tin của Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASC) Wang Guoqing đã viết: "Nó đại diện cho sự chuyển đổi mang tính hệ thống và đột phá của các mô hình sản xuất hiện tại."

Thay vì các dây chuyền sản xuất cố định, một kích cỡ phù hợp với tất cả, Trung Quốc đang áp dụng các hệ thống lắp ráp linh hoạt, dạng mô-đun. Các trung tâm lắp ráp thông minh sử dụng AI và robot để cấu hình lại quy trình làm việc một cách linh hoạt khi cần thiết.

Trong khi đó, một nền tảng kỹ thuật số cộng tác kết nối các phòng thí nghiệm, nhà cung cấp và nhà máy khác nhau, thậm chí thông qua các mạng lưới được phân loại bảo mật. "Bảng kéo kỹ thuật số" này cung cấp cho các nhà quản lý cái nhìn tổng quan trực tiếp về chuỗi cung ứng. Nhìn chung, hệ thống cho phép áp dụng một phương pháp tiếp cận tích hợp để tạo ra một chuỗi cung ứng linh hoạt và nhanh nhẹn hơn cho ngành công nghiệp vũ trụ Trung Quốc. Các chòm sao vệ tinh lớn như Guowang, Qianfan và Hongtu-3 sẽ cải thiện đáng kể khả năng của Trung Quốc trong việc thách thức sự thống trị quỹ đạo của SpaceX.