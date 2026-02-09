SpaceX của tỷ phú Elon Musk tham vọng về "thành phố tự phát triển" trên mặt trăng

Elon Musk cho biết SpaceX đã chuyển trọng tâm sang xây dựng một "thành phố tự phát triển" trên mặt trăng, có thể đạt được trong vòng chưa đầy 10 năm. Theo tờ WSJ, công ty này sẽ ưu tiên hạ cánh thiết bị không người lái xuống mặt trăng, mục tiêu vào tháng 3 năm 2027 và cố gắng thực hiện chuyến đi lên sao Hỏa vào một thời điểm sau đó.

Hiện nay, Mỹ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ Trung Quốc trong cuộc đua đưa con người trở lại mặt trăng kể từ sứ mệnh Apollo 17 - lần cuối con người đặt chân đến mặt trăng vào năm 1972.

Chưa đầy một tuần trước, ông Musk đã thông báo rằng SpaceX đã mua lại công ty trí tuệ nhân tạo xAI. Những người ủng hộ động thái này coi đây là cách để SpaceX củng cố kế hoạch của mình cho các trung tâm dữ liệu không gian mà ông cho là tiết kiệm năng lượng hơn so với các cơ sở mặt đất khi nhu cầu về sức mạnh tính toán tăng vọt với sự phát triển của AI.

Gần đây nhất, vị tỷ phú cho biết NASA sẽ chiếm gần 5% doanh thu của SpaceX trong năm nay. SpaceX là nhà thầu cốt lõi trong chương trình mặt trăng Artemis của NASA với hợp đồng trị giá 4 tỷ USD để hạ cánh các phi hành gia trên bề mặt mặt trăng bằng Starship. Đồng thời ông chia sẻ thêm phần lớn doanh thu của SpaceX là hệ thống Starlink thương mại.

Trước đó vào đầu tháng 2/2026, Elon Musk đã chia sẻ quảng cáo Super Bowl đầu tiên của công ty, nhằm quảng bá dịch vụ Starlink Wi-Fi của mình.

Theo: Reuters