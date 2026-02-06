Vì sao người trẻ Thái Lan ngày càng thờ ơ với việc kết hôn?

Đối với Pacharaporn Saengpradub, nếu cô có bao giờ kết hôn thì đó không phải vì sự lãng mạn hay gia đình, mà là vì cảm giác phấn khích nhất thời khi được mặc chiếc váy cưới. Ngay cả điều đó, cô nói, có lẽ cũng không đủ lý do.

Nhưng hôn nhân vẫn là "một chuyện trọng đại" đối với điều phối viên tiếp thị 26 tuổi này. "Một khi bạn kết hôn, bạn sẽ bị ràng buộc nhiều hơn," cô nói. "Bạn sẽ mất đi sự độc lập, có thể không hoàn toàn nhưng chắc chắn là một phần, đặc biệt là nếu bạn có con."

"Nếu tôi không gặp đúng người, tôi thấy ổn với việc không bao giờ kết hôn."

Pacharaporn Saengpradub

Sự miễn cưỡng trong việc thắt chặt nút dây tơ hồng của cô không phải là cá biệt. Một phần tư người Thái Lan vẫn đang độc thân; trong số những người từ 25 đến 34 tuổi, tỷ lệ này tăng lên mức 3/10. Tại Bangkok, nơi Pacharaporn sinh sống, một nửa dân số chưa lập gia đình.

Trên khắp khu vực, những sự thay đổi tương tự đang diễn ra. Tại các nơi khác ở châu Á, số lượng đăng ký kết hôn đã giảm mạnh. Nhật Bản, Philippines và Hàn Quốc đều đang theo xu hướng sụt giảm tương tự. Ngày càng nhiều người trưởng thành trẻ tuổi không còn coi hôn nhân là một cột mốc; nhiều người đang ngần ngại hoặc bước lùi hoàn toàn khỏi nó. Điều này đã vấp phải sự không đồng tình ở một số phía.

Hôn nhân được trân trọng, nhưng không thiết yếu

Ở phần lớn châu Á, hôn nhân và con cái từng tạo thành một quỹ đạo duy nhất, không bao giờ bị nghi ngờ. Một đứa trẻ được coi là tài sản, và cuộc đời diễn ra theo một trình tự quen thuộc: học tập, kết hôn, làm cha mẹ.

Nhưng kịch bản đó đang mất dần ảnh hưởng. Thế hệ trẻ ngày nay tiếp cận hôn nhân với sự độc lập hơn, Bunyarit Sukrat, Giám đốc Cục Sức khỏe Sinh sản Thái Lan cho biết. Với khả năng tiếp cận giáo dục và cơ hội nghề nghiệp tốt hơn, cùng những cuộc thảo luận cởi mở hơn về vai trò giới và cấu trúc gia đình, họ nhìn thấy một tập hợp các khả năng rộng mở hơn để định hình cuộc sống tự túc, với ít nghĩa vụ hơn.

Công ty nghiên cứu thị trường Milieu trong một khảo sát gần đây cho thấy hôn nhân và con cái vẫn được trân trọng ở Đông Nam Á nhưng không còn được coi là thiết yếu cho một cuộc sống trọn vẹn - quan điểm này được giữ vững mạnh mẽ nhất bởi Gen Z.

Sinh ra trong một kỷ nguyên "u ám" đánh dấu bởi sự bất ổn kinh tế, đại dịch, lo âu về khí hậu và căng thẳng địa chính trị, Gen Z "sinh ra với sự bi quan" và có xu hướng tự vạch ra con đường riêng cho mình trong cuộc sống, nhà tâm lý học Pongrapee Buranasompob nhận định. Cuộc sống của họ cũng đậm chất kỹ thuật số. Việc dành hàng giờ trực tuyến mỗi ngày khiến họ bị quá tải thông tin, tạo ra cái mà Pongrapee mô tả là một triển vọng thụ động và xu hướng "trì hoãn mọi thứ".

Đối với nhiều người, sự an toàn tài chính cũng xếp trên hôn nhân. "Một số bạn bè của tôi có bạn trai nhưng không có kế hoạch kết hôn. Chúng tôi đã nói về chuyện đó, và họ nói rằng điều đó khó xảy ra," Pacharaporn nói. "Kiếm tiền là điều quan trọng nhất đối với họ."

Kế hoạch dài hạn của Pacharaporn là mua một ngôi nhà cùng với 5 người bạn và thuê người chăm sóc khi về già. Bản thân cô đặt mục tiêu xây dựng mạng lưới chuyên nghiệp, bắt đầu kinh doanh và đảm bảo ổn định tài chính trước khi cân nhắc đến việc kết hôn, nếu có.

"Hôn nhân không phải là cột mốc quan trọng nhất đối với tôi. Điều quan trọng nhất là bản thân tôi và hạnh phúc của tôi," cô nói. "Miễn là tôi có sự ổn định về tài chính, thì tôi ổn."

Kế hoạch dài hạn của Pacharaporn là mua một căn nhà cùng năm người bạn và thuê người chăm sóc khi về già.

Cái giá của gia đình

Với việc những người trẻ tập trung vào sự ổn định tài chính, sự do dự của họ không đơn thuần là vấn đề vật chất. Đối với nhiều người, hôn nhân và con cái đại diện cho những nghĩa vụ tài chính đáng kể.

Tại Bangkok, Tanasarn Ratchadanon, một quản lý nhà máy 44 tuổi, cũng có trải nghiệm tương tự. Anh và bạn gái đã bên nhau hơn một thập kỷ nhưng thấy rất ít sự cấp bách trong việc trao lời thề nguyện. "Đã quá lâu rồi, chúng tôi nghĩ hôn nhân có lẽ không cần thiết," anh nói. "Tình trạng tài chính của chúng tôi là yếu tố chính. Chúng tôi sẽ phải dồn tiền vào một ngôi nhà mới. Thêm nhiều gánh nặng."

Họ sống riêng để thực hiện một nghĩa vụ văn hóa khác: Chăm sóc cha mẹ đẻ. "Mỗi người chúng tôi có thể chăm sóc gia đình riêng của mình. Chúng tôi gặp nhau ở giữa chừng, và điều đó thuận tiện hơn," Tanasarn chia sẻ. "(Nếu chúng tôi kết hôn), chúng tôi sẽ phải xây dựng một gia đình riêng biệt và sẽ không thể chăm sóc cha mẹ mình. Chi phí của chúng tôi sẽ tăng lên gấp bội."

Hiện tại, anh làm việc 6 ngày một tuần và thường về nhà muộn, để lại rất ít thời gian cho bất cứ việc gì ngoài nghỉ ngơi, cam kết gia đình và thỉnh thoảng đi chơi với đối tác. "Hôn nhân chỉ là một biểu tượng," anh nói. "Đó là thứ để cho người khác thấy rằng chúng tôi đang sống cùng nhau như một cặp đôi và tuân theo các chuẩn mực, truyền thống xã hội. Chỉ vậy thôi."

Tanasarn Ratchadanon và bạn gái lâu năm của anh cho rằng kết hôn chỉ là thủ tục và không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của cả hai

Khi Thái Lan trở nên phát triển hơn, chi phí sinh hoạt tăng cao và hầu bao bị thắt chặt, những cá nhân phải gánh vác trách nhiệm cho bản thân và cha mẹ thường thấy hôn nhân và con cái là không khả thi về mặt tài chính, ông Bunyarit lưu ý.

Khó khăn trong việc tìm kiếm "Một nửa"

Sự kỳ vọng ngày càng cao về việc hẹn hò có liên quan đến tỷ lệ kết hôn đang giảm sút. Tại Thái Lan - nơi phụ nữ đông hơn nam giới ở bậc đại học - 9/10 phụ nữ độc thân sẽ không hẹn hò với một người đàn ông có trình độ học vấn thấp hơn mình, công ty môi giới Bangkok Matching báo cáo.

7/10 phụ nữ Thái Lan độc thân ưu tiên những đối tác có thu nhập 100.000 baht (khoảng 70 triệu VNĐ) một tháng, theo thống kê hẹn hò của công ty này vào năm ngoái. Mức lương trung bình hàng tháng ở Thái Lan là 15.565 baht (khoảng 11 triệu VNĐ) trong quý đầu năm nay.

Trong khi đó, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng mỗi năm đi học thêm tương ứng với tỷ lệ sinh sản của phụ nữ Thái, và bằng đại học làm giảm tỷ lệ kết hôn của họ gần 15%. Kết quả là sự lệch pha giữa những gì nam giới và phụ nữ mong muốn, được định hình bởi sự bình đẳng giới lớn hơn và quyền tự chủ cá nhân của phụ nữ.

Tuy nhiên, hôn nhân không phải là điều không thể đối với nhiều người. Nhưng họ thà chờ đợi "Mr. Right" còn hơn là thỏa hiệp. Đó là tâm lý mà Pacharaporn chia sẻ, vì cô tin vào việc lựa chọn "điều tốt nhất cho cuộc đời mình".

Nguồn: CNA