Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha căng mình ứng phó mưa bão Leonardo: 1 người chết và 1 bé gái mất tích trong mưa lũ

Một đợt thời tiết cực đoan mới vừa đổ bộ lên Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, tiếp nối chuỗi bão liên tiếp gây thiệt hại nặng nề trong khu vực. Cơn bão Leonardo đã mang theo lượng mưa lớn và gió mạnh, dẫn tới lũ lụt, sạt lở đất và ngập úng trên diện rộng.

Bão Leonardo gây ảnh hưởng rộng tại Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha

Tại Bồ Đào Nha, một người đàn ông khoảng 70 tuổi đã thiệt mạng sau khi chiếc xe của ông bị nước lũ cuốn trôi gần đập Sado ở khu vực Alcácer do Sal. Nhiều khu vực quanh Lisbon và miền Nam nước này bị ngập sâu tới hơn 2 mét, buộc cư dân phải di chuyển lên vùng cao.

Sông Aguas Blancas chảy qua làng Dudar, miền Nam Tây Ban Nha trong bão Leonardo

Ở phía bên kia biên giới, một bé gái ở tỉnh Málaga (Tây Ban Nha) được báo cáo mất tích sau khi bị dòng sông Turvilla cuốn đi trong khi cố gắng cứu con chó của mình. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy con vật, nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy bé gái.

Lượng mưa trong nhiều khu vực miền Nam Tây Ban Nha tương đương cả nhiều tháng mưa trong vài giờ, khiến sông ngòi vượt bờ và gây ngập nặng. Gần 4.000 người ở Andalusia đã được sơ tán do nguy cơ lũ lụt và sạt lở, nhiều tuyến đường và cầu bị phong tỏa.

Lực lượng cứu hỏa lội qua đường phố ngập lụt do sông Sado tràn bờ tại Alcacer do Sal, miền Nam Bồ Đào Nha

Cơ quan Khí tượng Tây Ban Nha đã ban bố cảnh báo đỏ mức cao nhất ở nhiều tỉnh, trong khi các tuyến đường sắt, đường bộ và một số chuyến bay bị hoãn do điều kiện thời tiết xấu. Giới chức cũng cảnh báo một hệ thống bão khác có thể tràn đến vào cuối tuần, tiếp tục gây mưa lớn.

Tình hình tại Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha diễn ra trong bối cảnh chuỗi bão liên tiếp đã tấn công bán đảo Iberia những tuần gần đây, gây nhiều tổn thất về người và tài sản, khiến các cơ quan quản lý thiên tai tăng cường cảnh báo và ứng phó cấp cao.