Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha căng mình ứng phó mưa bão Leonardo: 1 người chết và 1 bé gái mất tích trong mưa lũ

06-02-2026 - 19:50 PM | Tài chính quốc tế

Cơn bão Leonardo tiếp tục tấn công bán đảo Iberia với mưa lớn, nước sông dâng cao và gió mạnh, khiến một người đàn ông tử vong ở Bồ Đào Nha và một bé gái ở Tây Ban Nha mất tích. Hàng nghìn người phải sơ tán, giao thông tê liệt vì lũ quét và sạt lở.

Một đợt thời tiết cực đoan mới vừa đổ bộ lên Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, tiếp nối chuỗi bão liên tiếp gây thiệt hại nặng nề trong khu vực. Cơn bão Leonardo đã mang theo lượng mưa lớn và gió mạnh, dẫn tới lũ lụt, sạt lở đất và ngập úng trên diện rộng.

Bão Leonardo gây ảnh hưởng rộng tại Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha

Tại Bồ Đào Nha, một người đàn ông khoảng 70 tuổi đã thiệt mạng sau khi chiếc xe của ông bị nước lũ cuốn trôi gần đập Sado ở khu vực Alcácer do Sal. Nhiều khu vực quanh Lisbon và miền Nam nước này bị ngập sâu tới hơn 2 mét, buộc cư dân phải di chuyển lên vùng cao.

Sông Aguas Blancas chảy qua làng Dudar, miền Nam Tây Ban Nha trong bão Leonardo

Ở phía bên kia biên giới, một bé gái ở tỉnh Málaga (Tây Ban Nha) được báo cáo mất tích sau khi bị dòng sông Turvilla cuốn đi trong khi cố gắng cứu con chó của mình. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy con vật, nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy bé gái.

Lượng mưa trong nhiều khu vực miền Nam Tây Ban Nha tương đương cả nhiều tháng mưa trong vài giờ, khiến sông ngòi vượt bờ và gây ngập nặng. Gần 4.000 người ở Andalusia đã được sơ tán do nguy cơ lũ lụt và sạt lở, nhiều tuyến đường và cầu bị phong tỏa.

Lực lượng cứu hỏa lội qua đường phố ngập lụt do sông Sado tràn bờ tại Alcacer do Sal, miền Nam Bồ Đào Nha

Cơ quan Khí tượng Tây Ban Nha đã ban bố cảnh báo đỏ mức cao nhất ở nhiều tỉnh, trong khi các tuyến đường sắt, đường bộ và một số chuyến bay bị hoãn do điều kiện thời tiết xấu. Giới chức cũng cảnh báo một hệ thống bão khác có thể tràn đến vào cuối tuần, tiếp tục gây mưa lớn.

Tình hình tại Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha diễn ra trong bối cảnh chuỗi bão liên tiếp đã tấn công bán đảo Iberia những tuần gần đây, gây nhiều tổn thất về người và tài sản, khiến các cơ quan quản lý thiên tai tăng cường cảnh báo và ứng phó cấp cao.

Bão mùa đông càn quét nước Mỹ

Theo Đoàn Thu Hoa

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cam kết rót 1 tỷ USD vào nhà máy xe điện, nhà đầu tư Trung Quốc vẫn chưa triển khai xây dựng sau 1 năm rưỡi, cơ quan chức năng tính phương án xử phạt

Cam kết rót 1 tỷ USD vào nhà máy xe điện, nhà đầu tư Trung Quốc vẫn chưa triển khai xây dựng sau 1 năm rưỡi, cơ quan chức năng tính phương án xử phạt Nổi bật

Buồn của Thái Lan: Tăng trưởng "đội sổ" Đông Nam Á

Buồn của Thái Lan: Tăng trưởng "đội sổ" Đông Nam Á Nổi bật

Chuyên gia: Siêu pin thể rắn chỉ là 'cú lừa' của xe điện, không có chuyện sạc đầy chỉ trong 5 phút

Chuyên gia: Siêu pin thể rắn chỉ là 'cú lừa' của xe điện, không có chuyện sạc đầy chỉ trong 5 phút

19:42 , 06/02/2026
Mỹ viện trợ thêm 6 triệu USD cho Cuba

Mỹ viện trợ thêm 6 triệu USD cho Cuba

19:21 , 06/02/2026
Tổng thống Donald Trump từ chối gia hạn Hiệp ước START Mới, nguy cơ chạy đua hạt nhân Mỹ - Nga gia tăng

Tổng thống Donald Trump từ chối gia hạn Hiệp ước START Mới, nguy cơ chạy đua hạt nhân Mỹ - Nga gia tăng

16:48 , 06/02/2026
Vì sao Israel khuyến cáo Mỹ kiềm chế, không tấn công Iran?

Vì sao Israel khuyến cáo Mỹ kiềm chế, không tấn công Iran?

16:21 , 06/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên