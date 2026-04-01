Giá dầu quay đầu tăng sau khi giảm mạnh nhất 6 năm, Iran cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận

Diễn biến này xuất hiện sau khi Iran cáo buộc Mỹ vi phạm các điều khoản trong thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần. Tâm lý lo ngại về việc căng thẳng tái leo thang gây gián đoạn nguồn cung năng lượng đang bao trùm thị trường.

Hiện giá dầu Brent giao tháng 6 đã tăng 3,1%, lên mức 97,76 USD/thùng. Cùng thời điểm, giá dầu WTI của Mỹ giao tháng 5 cũng tăng 3,2% lên mức 97,44 USD/thùng.

Giá dầu phục hồi chỉ một ngày sau khi trải qua ngày giảm giá mạnh nhất 6 năm, kể từ năm 2020 đến nay.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf khẳng định Washington đã vi phạm các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn.

Trong một tuyên bố trên mạng xã hội vào thứ Tư, ông Ghalibaf nhấn mạnh:"Sự ngờ vực sâu sắc trong lịch sử của chúng tôi đối với Mỹ bắt nguồn từ việc họ liên tục vi phạm mọi cam kết. Đáng tiếc là kịch bản này lại vừa lặp lại một lần nữa”.

Cụ thể, phía Iran cho rằng 3 nội dung trong đề xuất hòa bình 10 điểm đã bị vi phạm: Các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon vẫn tiếp diễn; một máy bay không người lái xâm nhập vào không phận Iran và Mỹ phủ nhận quyền làm giàu uranium của Tehran.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã lên tiếng phản hồi các cáo buộc này trong chuyến công tác tới Hungary. Ông Vance nhận định rằng "các lệnh ngừng bắn luôn phức tạp" khi nhắc đến sự cố máy bay không người lái.

Đại diện Nhà Trắng tái khẳng định quan điểm Washington không nên cho phép Iran làm giàu uranium. Ông cũng cho biết bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào liên quan đến Lebanon đều không nằm trong thỏa thuận mới. Trước đó, Tổng thống Donald Trump từng nhận định đề xuất của Iran có thể làm cơ sở cho các cuộc đàm phán.

Trong bối cảnh giá dầu giảm xuống dưới ngưỡng 100 USD/thùng, chuyên gia Janiv Shah từ Rystad Energy nhận định đây là cơ hội cho các doanh nghiệp. Ông cho rằng các nhà lọc dầu nên tận dụng thời điểm vàng để tăng cường mua vào.

Tuy nhiên, ông Shah cũng đưa ra cảnh báo về những thách thức trong giai đoạn chuyển tiếp. Nếu các nhà lọc dầu trì hoãn mua hàng để chờ giá giảm sâu hơn, tình trạng khan hiếm có thể trở nên tồi tệ hơn. Ngay cả khi căng thẳng hạ nhiệt, nguồn cung thực tế vẫn có thể bị hạn chế nếu các dòng lưu thông vật chất chưa được khơi thông hoàn toàn.