Eo biển Hormuz lại tê liệt, lưu lượng tàu giảm kỷ lục 95%, Iran ra cảnh báo

Tehran đang tiếp tục khẳng định quyền kiểm soát tại khu vực này bằng cách đưa ra các cảnh báo buộc tàu thuyền phải đi vào vùng lãnh hải của mình.



Kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu vào ngày 28/2, hàng trăm tàu chở dầu và tàu hàng đã bị mắc kẹt bên trong Vùng Vịnh. Tình trạng này khiến nguồn cung dầu thô toàn cầu bị giảm tới 20%, tạo ra đợt gián đoạn nguồn cung lớn nhất trong lịch sử thế giới.



Trước tình hình cuộc khủng hoảng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, giá của một số loại dầu thô trên thị trường giao ngay đã liên tục xô đổ các kỷ lục và chạm mức cao nhất mọi thời đại trong phiên giao dịch ngày 9/4.



Trước bối cảnh đó, Giám đốc điều hành của Tập đoàn dầu khí quốc gia UAE đã đưa ra tuyên bố yêu cầu Iran phải mở cửa eo biển này một cách vô điều kiện. Tuy nhiên, các dữ liệu theo dõi hàng hải thực tế cho thấy bức tranh vô cùng ảm đạm.



Theo dữ liệu từ Kpler, Lloyd's List Intelligence và Signal Ocean, trong vòng 24 giờ qua, chỉ vỏn vẹn 7 con tàu vượt qua eo biển, một con số quá ít so với mức 140 tàu mỗi ngày như trước đây. Trong số 7 tàu di chuyển có một tàu chở dầu thô và 6 tàu chở hàng. Một tàu chở hóa chất khác cũng đang lên kế hoạch băng qua khu vực này để đến Ấn Độ.



Theo đánh giá của các chuyên gia phân tích rủi ro tại Verisk Maplecroft, hầu hết các hãng tàu lớn sẽ vẫn duy trì thái độ thận trọng trong thời gian tới. Ngay cả khi mật độ lưu thông có tăng trở lại, khoảng thời gian hai tuần cũng không đủ để xử lý hết lượng hàng hóa khổng lồ đang tồn đọng.



Hiện tại, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã yêu cầu các phương tiện phải di chuyển qua vùng biển quanh đảo Larak để tránh nguy cơ trúng thủy lôi trên các tuyến đường hàng hải thông thường. Các tàu được hướng dẫn đi vào eo biển từ phía Bắc đảo Larak và đi ra ở phía Nam theo sự điều phối của hải quân IRGC.



Dù vậy, rủi ro vẫn đặc biệt nghiêm trọng đối với các tàu không được Iran cấp phép hoặc có liên quan đến Mỹ và Israel. Công ty an ninh hàng hải Ambrey cảnh báo rằng nhiều tàu dù đã có sự chấp thuận rõ ràng vẫn bị yêu cầu quay đầu ngay giữa hành trình trong những tuần gần đây.

Theo Reuters﻿