Lần đầu tiên, chúng ta đang không ở trong mùa nào

Trong hàng nghìn năm, nền văn minh nhân loại được xây dựng dựa trên một lời hứa bất di bất dịch của thiên nhiên: sự tuần hoàn. Xuân gieo hạt, hạ trưởng thành, thu thu hoạch và đông nghỉ ngơi. Đó là nhịp đập của Trái đất, là chiếc kim chỉ nam cho nông nghiệp, kinh tế và cả tâm hồn con người. Thế nhưng, lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại, chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên mà những lằn ranh đó bị xóa sổ hoàn toàn. Chúng ta không còn ở trong một mùa nào cụ thể, hoặc đang bị kẹt trong những trạng thái thời tiết kéo dài đến mức cực đoan, biến cuốn lịch vạn niên trở thành một di tích của quá khứ.

Sự biến mất của những ranh giới mùa không còn là một dự báo xa vời. Theo các dữ liệu quan trắc từ Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA), chu kỳ nhiệt độ toàn cầu đang trải qua những biến động chưa từng có tiền lệ.

Những hình thái thời tiết mới khiến Trái đất ở trong trạng thái không xác định được rõ đang là mùa nào như truyền thống

Các chuyên gia khí tượng nhận định rằng khái niệm chuyển mùa đang bị thay thế bởi một trạng thái hỗn mang khí hậu. Tại nhiều nơi trên thế giới, những đợt sóng nhiệt gay gắt vốn chỉ xuất hiện vào giữa tháng 7 giờ đây lại tấn công ngay vào tháng 3, trong khi tuyết có thể rơi bất chợt vào thời điểm mà đáng lẽ cây cối phải đâm chồi nảy lộc. Sự xáo trộn này khiến chúng ta rơi vào một khoảng trống thời gian, nơi không có tên gọi nào đủ chính xác để mô tả trạng thái của bầu trời.

Kịch bản một năm chỉ có hai trạng thái đối lập

Một nghiên cứu chấn động được công bố trên tạp chí "Geophysical Research Letters" đã sử dụng dữ liệu lịch sử từ năm 1952 đến năm 2011 để dự báo tương lai của các mùa. Kết quả cho thấy sự mất cân bằng trầm trọng đang diễn ra ngay dưới chân chúng ta.

Cụ thể, trung bình mùa hè đã kéo dài từ 78 ngày (năm 1952) lên 95 ngày (năm 2011). Trong khi đó, tất cả các mùa còn lại đều đang co hẹp lại một cách đáng báo động: mùa đông giảm từ 76 xuống còn 73 ngày, mùa xuân giảm từ 124 xuống 115 ngày và mùa thu cũng rút ngắn từ 87 xuống chỉ còn 82 ngày.

Nếu không có các biện pháp giảm thiểu biến đổi khí hậu quyết liệt, các nhà khoa học dự báo đến năm 2100, mùa hè có thể chiếm lĩnh tới nửa năm (gần 180 ngày). Ngược lại, mùa đông - vốn là thời gian nghỉ ngơi cần thiết cho hệ sinh thái - có thể bị đẩy lùi xuống chỉ còn chưa đầy 2 tháng. Khi đó, Trái đất không còn sự chuyển giao êm đềm; nó chỉ còn là những cú nhảy vọt đột ngột từ cực nóng sang cực lạnh, tạo ra một áp lực khủng khiếp lên mọi sinh vật sống.

Những hệ quả có thể xảy đến

Sự kéo dài cực đoan của một trạng thái thời tiết chính là kẻ thù thầm lặng đối với đa dạng sinh học. Các nhà sinh vật học gọi đây là hiện tượng "lỗi nhịp sinh học".

Hãy tưởng tượng một loài chim di cư dựa vào tín hiệu nhiệt độ để bắt đầu hành trình hàng nghìn km, nhưng khi chúng đến nơi, nguồn thức ăn duy nhất của chúng - một loài côn trùng cụ thể - đã nở và biến mất từ hai tuần trước đó vì một đợt nóng bất thường. Sự lệch pha này đang xảy ra ở khắp mọi nơi, từ những rặng san hô dưới đáy đại dương đến những cánh rừng ôn đới. Khi các mùa không còn phân định rõ ràng, thiên nhiên mất đi khả năng tự điều chỉnh, dẫn đến những vụ tuyệt chủng hàng loạt diễn ra trong im lặng.

Dưới góc độ chuyên gia, các nhà nghiên cứu khí hậu của Viện Potsdam (Đức) cho rằng việc mất đi các mùa không chỉ là vấn đề thời tiết, mà là sự sụp đổ của một hệ thống dự báo. Con người đã dành hàng thế kỷ để hiểu quy luật của tự nhiên nhằm phục vụ sản xuất. Giờ đây, mọi mô hình máy tính hiện đại nhất cũng phải chật vật để đưa ra dự đoán chính xác khi các biến số khí hậu thay đổi quá nhanh. Chúng ta đang đứng trước một "vùng tối" của tri thức khí tượng, nơi những trải nghiệm tích lũy của cha ông không còn giá trị tham khảo.

Về mặt kinh tế, cái giá phải trả cho việc "không còn mùa" là một con số khổng lồ. Ngành nông nghiệp toàn cầu, vốn là xương sống của an ninh lương thực, đang đứng trước ngưỡng cửa của sự sụp đổ mô hình truyền thống.

Khi thời tiết nắng nóng kéo dài quá mức dẫn đến hạn hán vĩnh viễn, hoặc khi mùa đông không còn đủ lạnh để tiêu diệt sâu bệnh, năng suất cây trồng sẽ sụt giảm nghiêm trọng. Theo ước tính, thiệt hại kinh tế từ việc đứt gãy chuỗi cung ứng nông sản và chi phí khắc phục thiên tai có thể lên tới hàng nghìn tỷ USD mỗi năm. Đây không còn là câu chuyện về môi trường, mà là một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đang âm thầm thành hình.

Mùa hè ngày càng dài và mùa đông ngày càng ngắn

Không chỉ dừng lại ở kinh tế hay sinh học, sự biến mất của các mùa còn tác động sâu sắc đến tâm lý nhân loại. Con người vốn có mối liên kết chặt chẽ với nhịp điệu của đất trời. Sự thay đổi màu lá, hương vị của không khí lúc chuyển mùa hay cảm giác của giọt mưa đầu xuân đều là những yếu tố nuôi dưỡng sức khỏe tinh thần.

Khi chúng ta bị kẹt trong một trạng thái thời tiết kéo dài bất tận và khô khốc, hội chứng "lo âu khí hậu" sẽ trở nên phổ biến. Cảm giác mất phương hướng, không biết mình đang ở đâu trong vòng quay của thời gian, sẽ tạo ra một thế hệ sống trong sự bất an thường trực về tương lai của hành tinh.

Lời cảnh tỉnh

Lần đầu tiên trong lịch sử, nhân loại buộc phải đối mặt với một câu hỏi sinh tồn: Chúng ta sẽ làm gì khi lịch trình của Trái đất không còn thuộc về chúng ta nữa? Việc tái định nghĩa cách chúng ta sống, sản xuất và tiêu thụ không còn là một lựa chọn, mà là một mệnh lệnh cấp bách. Nếu không hành động để trả lại cho hành tinh những nhịp đập tự nhiên vốn có, chúng ta sẽ mãi mãi là những kẻ bộ hành lạc lối trong một thế giới không mùa, nơi thời gian chỉ còn là những con số vô hồn và bầu trời là một hố đen của những bất ổn không tên.