Biến đổi khí hậu làm nóng Olympic mùa đông

Người hâm mộ Olympic đến Cortina (tỉnh Belluno, miền Bắc nước Ý) với áo khoác mùa đông dày và găng tay. Tuy nhiên, đến cuối tuần qua, nhiều người phải kéo khóa áo xuống và cất găng tay khi tuyết bắt đầu tan chảy, dấu hiệu cho thấy Trái Đất đang ấm lên.

“Trước khi đến đây, tôi nghĩ phải mặc thật nhiều áo” , Jay Tucker, người hâm mộ đến từ Mỹ, cho biết. “Hiện tại tôi thậm chí không cần đeo găng tay” .

Các vận động viên tập luyện cho nội dung trượt tuyết vượt chướng ngại vật tại Olympicc mùa đông Milano - Cortina 2026. (Ảnh: ABC News)

Theo Shel Winkley, nhà khí tượng học của Climate Central, lượng tuyết rơi và nhiệt độ hiện nay đều kém ổn định và khó dự đoán hơn do Trái đất đang nóng lên với tốc độ kỷ lục.

Điều này tạo ra thách thức ngày càng lớn đối với các nhà tổ chức thể thao mùa đông. Tuần trước, Ủy ban Olympic Quốc tế cho biết có thể cân nhắc chuyển thời điểm khai mạc các kỳ Olympic mùa đông trong tương lai sang tháng 1 thay vì tháng 2 do nhiệt độ gia tăng.

Cuối tuần qua, nhiệt độ ở Cortina đạt khoảng 4,5 độ C và cảm giác ấm hơn khi có nắng.

Winkley cho biết kiểu thời tiết ấm áp bất thường vào tháng 2 như hiện nay tại Cortina có khả năng xảy ra cao gấp ba lần do biến đổi khí hậu. Ông nói thêm rằng trong 70 năm kể từ khi Cortina lần đầu đăng cai Olympic mùa đông , nhiệt độ tháng 2 tại đây đã tăng 3,6 độ C.

Đối với thế vận hội 2026, thách thức còn lớn hơn do phạm vi tổ chức trải rộng. Đây là kỳ Olympic mùa đông có phạm vi địa điểm thi đấu phân tán nhất trong lịch sử, với các khu vực có điều kiện thời tiết rất khác nhau. Chẳng hạn, Bormio và Livigno chỉ cách nhau chưa đầy một giờ lái xe, nhưng bị ngăn cách bởi một đèo núi cao, có thể tạo ra sự khác biệt lớn về khí hậu.

Ban tổ chức đang phối hợp chặt chẽ với bốn cơ quan khí tượng công cấp vùng và cấp tỉnh. Các cảm biến thời tiết được lắp đặt tại những vị trí chiến lược phục vụ thi đấu, bao gồm gần dốc nhảy trượt tuyết, dọc các đường đua trượt tuyết đổ đèo và tại khu bắn súng biathlon.

Tại những khu vực trạm tự động không thể thu thập đầy đủ dữ liệu, ban tổ chức bố trí các quan sát viên để trực tiếp thu thập thông tin. Mục tiêu là đảm bảo bầu trời quang đãng, gió nhẹ và nhiệt độ thấp trong ngày thi đấu, nhằm duy trì tầm nhìn tốt và bảo toàn lớp tuyết.

Theo ông Matteo Pasotti, chuyên gia thời tiết của ban tổ chức, các dự báo cho thấy nhiều ngày trong thời gian diễn ra thế vận hội có nhiệt độ cao hơn mức trung bình.

Ông Filippo Bazzanella, trưởng bộ phận dịch vụ thể thao và lập kế hoạch của ban tổ chức, cho biết thời tiết đóng vai trò then chốt đối với sự vận hành trơn tru và an toàn của các môn thể thao mùa đông.

Nhiệt độ cao có thể ảnh hưởng đến lớp tuyết trên các đường trượt đổ đèo, trong khi tầm nhìn là yếu tố đặc biệt quan trọng. Độ ẩm và nhiệt độ cao cũng có thể làm giảm chất lượng băng tại các nhà thi đấu trong nhà và các đường trượt băng tốc độ.

Ông Bazzanella cho biết thêm, tầm nhìn và gió là hai yếu tố dễ khiến lịch thi đấu phải điều chỉnh nhất. Gió có thể gây rủi ro về an toàn hoặc ảnh hưởng đến tính công bằng thi đấu, chẳng hạn ở môn biathlon, nơi chỉ cần thay đổi nhỏ cũng có thể làm gián đoạn các cú bắn đòi hỏi độ chính xác cao.

Vận động viên trượt tuyết đổ đèo người Mỹ Jackie Wiles cho biết nhiều cuộc đua trong năm nay trở nên khó khăn do thời tiết.

“Tôi cho rằng chúng tôi đã làm tốt trong việc giữ vững tinh thần thi đấu vì rất nhiều người cảm thấy bị ảnh hưởng bởi điều đó” , cô nói trong buổi họp báo của đội tuần trước. “Chúng tôi vẫn phải bước ra đó và chiến đấu hết mình bất chấp mọi điều kiện” .