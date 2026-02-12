Nghi vấn mới chấn động và đầy bất ngờ trong vụ rơi máy bay Air India 8 tháng trước

Báo cáo mới của truyền thông Ý đã làm dấy lên cuộc tranh luận dữ dội sau khi gợi ý rằng báo cáo điều tra cuối cùng của Ấn Độ về vụ tai nạn chuyến bay 171 của Air India tại Ahmedabad có thể chỉ ra hành động của phi công, mặc dù chưa có kết luận chính thức nào được xác nhận.

Theo báo cáo do Corriere della Sera công bố, các nhà điều tra Ấn Độ đang chuẩn bị tuyên bố rằng chiếc Boeing 787 Dreamliner gặp nạn vì một trong các phi công đã chuyển cả hai công tắc nhiên liệu động cơ sang vị trí ngắt, một hành động được các nguồn tin trích dẫn mô tả là gần như chắc chắn là cố ý.

Máy bay Air India rơi ngay sau khi cất cánh từ Ahmedabad vào ngày 12 tháng 6 năm 2025. Ảnh: PTI

Tờ báo Ý cho biết họ đang đưa tin về những gì báo cáo điều tra cuối cùng có thể kết luận, trích dẫn các nguồn tin hàng không phương Tây nắm rõ các cuộc thảo luận giữa các nhà điều tra Ấn Độ và Mỹ. Những nguồn tin này khẳng định không có trục trặc kỹ thuật nào được xác định có thể giải thích cho việc mất điện gần như đồng thời ở cả hai động cơ.

Nội dung báo cáo của Ý khẳng định vụ tai nạn xảy ra sau khi cả hai công tắc nhiên liệu động cơ bị chuyển sang chế độ Cutoff (ngắt) ngay sau khi cất cánh vào ngày 12 tháng 6 năm 2025. Các bài kiểm tra mô phỏng tại Mỹ được cho là đã thất bại trong việc tái dựng kịch bản cả hai động cơ tự tắt do lỗi cơ khí, khiến sự can thiệp của con người trở thành lời giải thích hợp lý duy nhất.

Một báo cáo sơ bộ được công bố một tháng sau vụ tai nạn đã xác nhận cả hai động cơ mất lực đẩy sau khi các công tắc nhiên liệu bị di chuyển. Tuy nhiên, báo cáo không nêu rõ lý do tại sao chúng bị di chuyển. Thiết bị ghi âm buồng lái được cho là đã ghi lại cảnh một phi công hỏi rằng tại sao anh lại tắt động cơ, người kia trả lời rằng không phải tôi. Các nỗ lực khởi động lại động cơ đều không thành công.

Theo Corriere della Sera, các nhà điều tra phương Tây tập trung sự chú ý vào Cơ trưởng Sumeet Sabharwal, người đóng vai trò phi công giám sát, trong khi Cơ phó Clive Kunder là người điều khiển máy bay. Báo cáo tuyên bố dữ liệu chuyến bay cho thấy động cơ bên trái tắt trước, sau đó là bên phải, một trình tự phù hợp với vị trí ngồi trong buồng lái khi cơ trưởng ngồi ghế bên trái. Trong những giây cuối cùng, cần điều khiển của cơ phó ở tư thế cố gắng đưa mũi máy bay lên, trong khi cần của cơ trưởng vẫn ở vị trí trung lập.

Tai nạn khiến ít nhất 290 người tử vong (gồm cả người trên máy bay và người dưới mặt đất). Ảnh: Reuters

Tờ báo bổ sung rằng việc phân tích âm thanh buồng lái đã được xử lý tạp âm giúp các nhà điều tra xác định phi công nào đã di chuyển công tắc và loại trừ lỗi vô ý. Các cơ quan chức năng Ấn Độ, bao gồm Cục Điều tra Tai nạn Máy bay (AAIB), Tổng cục Hàng không Dân dụng và Bộ Hàng không Dân dụng, đã không phản hồi các câu hỏi của tờ báo.

Tranh cãi chưa có hồi kết

Báo cáo của Ý đã vấp phải những phản ứng gay gắt trên mạng xã hội, nhiều người dùng đặt câu hỏi về kịch bản mà truyền thông nước ngoài đưa ra. Một người dùng viết rằng họ sẽ đổ lỗi cho phi công, đây là một báo cáo vô lý và tại sao cơ trưởng phải can thiệp khi ông ấy là phi công giám sát.

Trước đó, Hiệp hội Phi công Thương mại Ấn Độ (ICPA) đã phản đối mạnh mẽ những gợi ý đổ lỗi cho phi hành đoàn chuyến bay 171. Trong một tuyên bố chính thức, tổ chức này mô tả các cáo buộc là vi phạm nghiêm trọng và cảnh báo chống lại các kịch bản “thuyết âm mưu”, đặc biệt là những kịch bản ám chỉ phi công tự sát.

Bộ Hàng không Dân dụng Liên bang Ấn Độ đã giải đáp các câu hỏi về quá trình điều tra tại Hạ viện vào ngày 18 tháng 12 năm 2025. Bộ trưởng Murlidhar Mohol cho biết AAIB đang tiến hành cuộc điều tra nghiêm ngặt theo các tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO). Về việc xử lý các thiết bị ghi âm chuyến bay, chính phủ cho biết các thiết bị này đang được AAIB lưu giữ dưới sự giám sát an ninh và camera 24/7 kể từ khi được thu hồi từ hiện trường vụ tai nạn.