Mùa thứ 5 đã xuất hiện trên Trái đất

Thế giới mà chúng ta đang sống không còn vận hành theo những quy luật khí tượng mà nhân loại từng biết trong hàng nghìn năm qua. Bước sang năm 2026, những báo cáo khoa học từ các tổ chức uy tín nhất thế giới như WMO, NASA và ESA đang đồng loạt chỉ ra một sự thật nghiệt ngã: khái niệm về bốn mùa xuân, hạ, thu, đông đang dần bị xóa sổ để nhường chỗ cho một giai đoạn thời tiết mới đầy cực đoan, được giới chuyên gia gọi là "mùa thứ 5".

Đây không phải là một sự bổ sung nhẹ nhàng vào lịch trình của Trái đất, mà là một sự xâm lấn của các thảm họa thiên nhiên vào đời sống con người một cách có hệ thống.

Sự biến mất của những mùa chuyển tiếp

Theo bản cập nhật khí hậu toàn cầu giai đoạn 2025-2029 của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), hành tinh đang ở trạng thái mất cân bằng năng lượng ở mức độ kỷ lục. Có tới 70% khả năng nhiệt độ trung bình toàn cầu hàng năm trong giai đoạn này sẽ cao hơn mức tiền công nghiệp ít nhất 1,5 độ C. Điều này dẫn đến một hiện tượng mà các nhà sinh thái học tại Đại học British Columbia gọi là "sự bành trướng của mùa hè".

Mùa hè nắng nóng càng ngày càng kéo dài

Trong quá khứ, mùa xuân và mùa thu đóng vai trò là những bước đệm chuyển giao êm đềm, giúp hệ sinh thái thích nghi. Tuy nhiên, dữ liệu vệ tinh tính đến tháng 4/2026 cho thấy mùa hè đang kéo dài hơn với tốc độ nhanh hơn 50% so với thế kỷ trước.

Tại nhiều khu vực ở Bắc Bán cầu, mùa xuân dường như đã biến mất khi nhiệt độ nhảy vọt từ giá rét sang nắng nóng gay gắt chỉ trong vòng vài tuần. Sự co hẹp của các mùa chuyển tiếp đang gây ra "cú sốc sinh học" cho cây cối và các loài động vật thụ phấn, khi hoa nở quá sớm nhưng các loài côn trùng lại chưa xuất hiện, dẫn đến nguy cơ sụp đổ chuỗi thức ăn tự nhiên.

Mùa thứ 5: Khi thiên tai trở thành quy luật thời gian

Khái niệm "mùa thứ 5" bắt đầu được định danh rõ nét hơn thông qua thực tế tại các điểm nóng về môi trường trên toàn cầu. Tại khu vực Nam Á, đặc biệt là các siêu đô thị như New Delhi hay Lahore, chính quyền và người dân đã chính thức thừa nhận sự tồn tại của "mùa sương mù" độc hại kéo dài từ tháng 11 đến hết tháng 2 năm sau.

"Mùa sương mù" ở Lahore (Pakistan)

Một nghiên cứu chuyên sâu đăng tải trên các tạp chí khoa học môi trường đầu năm 2026 chỉ ra rằng, do hiện tượng nghịch nhiệt và sự đình trệ không khí, lớp bụi mịn (PM2.5) bị giữ lại sát mặt đất tạo thành một tầng khí quyển đặc quánh. Đây không còn là một hiện tượng thời tiết ngắn ngày mà đã trở thành một giai đoạn cố định trong năm, buộc toàn bộ hoạt động kinh tế và giáo dục phải đóng cửa, tạo ra một thực tế sinh hoạt hoàn toàn khác biệt so với bốn mùa truyền thống.

Tương tự, tại Bắc Mỹ và Úc, "mùa cháy rừng" nay đã được các nhà khí tượng học coi là mùa thứ 5 mới. Dữ liệu từ Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) cho thấy, do nhiệt độ mùa đông ấm hơn khiến tuyết tan sớm, đất đai bị khô kiệt từ đầu tháng 3.

Đến tháng 4/2026, các vụ cháy rừng lớn đã bắt đầu xuất hiện sớm hơn gần hai tháng so với chu kỳ cũ. Khói bụi từ những trận hỏa hoạn này bao phủ bầu trời của các thành phố lớn trong thời gian dài, hình thành một kiểu thời tiết đặc trưng về cả thị giác lẫn mùi vị, bủa vây cuộc sống của hàng chục triệu người.

"Mùa cháy rừng" ở Mỹ

Cú sốc nhiệt từ đại dương và sự biến dạng của vòi rồng cực

Một yếu tố then chốt khác thúc đẩy sự hình thành của mùa thứ 5 chính là sự gia tăng nhiệt độ kỷ lục của các đại dương. Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA) cảnh báo rằng đại dương đang hấp thụ hơn 90% lượng nhiệt dư thừa từ hiệu ứng nhà kính. Trong quý đầu tiên của năm 2026, nhiệt độ bề mặt nước biển đã đạt đến mức chưa từng có trong lịch sử quan sát. Sự tích tụ nhiệt này tạo ra các "mùa đại dương biến dị", nơi các cơn bão hình thành ngay cả trong những tháng vốn được coi là mùa yên tĩnh.

Sự nóng lên của Bắc Cực cũng làm suy yếu dòng tia (jet stream), dẫn đến việc vòi rồng lạnh (polar vortex) bị biến dạng và xâm nhập sâu xuống các vùng vĩ độ thấp. Điều này giải thích cho hiện tượng nghịch lý: trong khi Trái đất nóng lên toàn cầu, nhiều vùng vẫn phải hứng chịu những đợt rét đậm bất thường vào thời điểm vốn dĩ phải là mùa xuân ấm áp. Những thái cực này – từ nắng nóng cực hạn sang băng giá đột ngột – chính là đặc điểm nhận dạng rõ nhất của hệ thống khí hậu mới.

Tác động kinh tế và tương lai của nhân loại

Sự xuất hiện của mùa thứ 5 đang đặt ra những thách thức tài chính khổng lồ. Các báo cáo về chỉ số rủi ro khí hậu năm 2026 dự báo thiệt hại kinh tế từ việc mất mùa do chu kỳ thời tiết thay đổi có thể lên đến hàng nghìn tỷ USD (hàng chục triệu tỷ đồng). Ngành nông nghiệp toàn cầu đang đứng trước áp lực phải thay đổi toàn bộ lịch canh tác vốn đã tồn tại hàng thế kỷ. Các loại cây trồng truyền thống không còn kịp thích nghi với sự thay đổi quá nhanh của nhiệt độ và sự biến mất của các mùa mưa phùn.

Không chỉ là vấn đề môi trường, sự xuất hiện của những mùa mới còn liên quan đến vấn đề về an ninh xã hội. Sự gia tăng của các đợt nắng nóng kết hợp độ ẩm cao (hiệu ứng nồm ẩm cực đoan) tại các vùng nhiệt đới đang đẩy giới hạn chịu đựng của cơ thể con người đến mức báo động. Những "mùa nhiệt cực đoan" này buộc các quốc gia phải đầu tư khẩn cấp vào hạ tầng làm mát và hệ thống cảnh báo thiên tai, đồng thời thay đổi giờ giấc lao động để bảo vệ sức khỏe người dân.

Mùa thứ 5 không còn là một kịch bản của tương lai xa xôi mà đã hiện hữu ngay trong năm 2026. Nó là minh chứng cho việc con người đã can thiệp quá sâu vào các chu kỳ tự nhiên của hành tinh. Trái đất không chỉ nóng lên, nó đang trở nên hỗn loạn. Việc thừa nhận sự tồn tại của những mùa mới này không chỉ để chúng ta đặt tên cho những thảm họa, mà là lời cảnh báo cuối cùng để nhân loại phải thay đổi cách thức ứng xử với môi trường trước khi khái niệm "4 mùa" chỉ còn tồn tại trong sách lịch sử.

