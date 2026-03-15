Sự sống ngoài Trái Đất có thể đang trú ẩn ở một nơi ít ai ngờ

Một nghiên cứu mới dẫn đầu bởi nhà vật lý thiên văn David Dahlbüdding từ Viện Vật lý Thiên văn Max Planck (Đức) cho biết mặt trăng của các "hành tinh lang thang" có thể là nơi sự sống ngoài Trái Đất đang trú ẩn.

"Hành tinh lang thang" là những thiên thể có khối lượng tương đương hành tinh nhưng không quay quanh bất kỳ ngôi sao nào, tự do trôi dạt trong không gian liên sao.

Chúng có thể đã bị văng ra khỏi các hệ sao trẻ trong quá khứ do biến động trọng lực. Chúng lạnh lẽo và chết chóc. Nhưng các mặt trăng của chúng thì khác.

Một số mặt trăng của các hành tinh lang thang có thể sở hữu điều kiện thuận lợi cho sự sống giống như Trái Đất - Ảnh minh họa: NASA

Theo nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, các ngôi sao không phải loại thiên thể duy nhất có thể tạo ra nhiệt.

Các "hành tinh lang thang" có thể vẫn giữ được các vệ tinh tự nhiên khi bị đẩy ra khỏi hệ sao. Chính quá trình bị đẩy đó tạo ra quỹ đạo hình elip lệch tâm cho các vệ tinh, dẫn đến hiện tượng co bóp vật chất liên tục do trọng lực, giúp duy trì nguồn nhiệt nội tại dồi dào.

Nhưng chỉ riêng điều đó thôi vẫn chưa đủ để tạo nên môi trường phù hợp cho sự sống ngoài Trái Đất. Cần phải có cái gì đó ngăn nhiệt lượng bên trong tỏa ra ngoài không gian.

Các mô hình trước đây cho rằng một bầu khí quyển dày đặc gồm carbon dioxide hoạt động như một tấm chăn giữ nhiệt có thể giúp ích.

Tuy nhiên, trong môi trường cực lạnh, carbon dioxide ngưng tụ, cho phép nhiệt thoát ra tương đối nhanh. Một nghiên cứu vào năm 2023 cho rằng các mặt trăng này chỉ đủ ấm trong 1,6 tỉ năm. Khoảng thời gian này có thể đủ để sự sống xuất hiện, nhưng quá ít để sự sống đó phát triển phong phú như Trái Đất.

Bất ngờ là mô hình mới của nhóm nghiên cứu chỉ ra rằng nếu các mặt trăng này sở hữu bầu khí quyển hydro thay cho carbon dioxide, nó có thể giữ nhiệt hiệu quả và lâu dài hơn. Trong điều kiện áp suất cao, các phân tử hydro có thể va chạm với nhau, tạo thành các phức chất hấp thụ và giữ lại bức xạ nhiệt.

Đưa dữ liệu này vào các mô phỏng, họ nhận thấy bầu khí quyển hydro sẽ đủ để các mặt trăng của hành tinh lang thang giữ được nước lỏng đến 4,3 tỉ năm, gần bằng tuổi của Trái Đất.

Vì vậy, chúng ta thậm chí có thể hy vọng về một nền văn minh ngoài Trái Đất.



