Máy bay vận tải ồ ạt hướng tới Trung Đông, Mỹ đang suy tính gì?

Theo Minh Hạnh | 13-04-2026 - 15:50 PM | Tài chính quốc tế

Các nguồn tin theo dõi chuyến bay công khai trên mạng xã hội X đang đưa tin về một làn sóng máy bay vận tải mới của Không quân Mỹ hướng tới Trung Đông vào cuối ngày 12/4.

Động thái này cho thấy Washington có thể đang tiếp tục điều động nhân sự và vật tư đến Trung Đông sau khi các cuộc đàm phán với Iran ở Pakistan thất bại. "Một số người gọi đó là lệnh ngừng bắn. Các nhóm tác chiến tàu sân bay gọi đó là tạm dừng để nạp đạn", một bài đăng trên mạng xã hội X viết.

Lầu Năm Góc chưa bình luận về thông tin trên.

Hình ảnh được cho là làn sóng máy bay vận tải mới của Không quân Mỹ hướng tới Trung Đông. (Ảnh: X)

Trong khi đó, tờ Wall Street Journal dẫn nguồn thạo tin cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc nối lại các cuộc tấn công “giới hạn” vào cơ sở hạ tầng của Iran.

Tổng thống Mỹ cũng không loại trừ khả năng tiến hành một chiến dịch ném bom quy mô lớn hơn, mặc dù các quan chức cho rằng điều đó ít có khả năng xảy ra do nguy cơ gây bất ổn khu vực và sự miễn cưỡng của ông trong việc tham gia vào một cuộc xung đột kéo dài.

“Tôi không muốn làm điều đó, nhưng đó là nguồn nước của họ, các nhà máy khử muối, các nhà máy điện, những thứ rất dễ bị tấn công”, ông Trump nói với Fox News ngày 12/4.

“Về cơ bản, chúng ta đã san phẳng đất nước của họ. Thứ duy nhất còn lại là nguồn nước của họ, và nếu chúng ta tấn công vào đó sẽ gây ra hậu quả rất tàn khốc”.

Tổng thống Trump cũng cho biết, Iran vẫn còn “một số nhà máy sản xuất tên lửa”. “Chúng ta biết rõ từng nhà máy một”, ông nói.

Phát ngôn viên của Nhà Trắng từ chối tiết lộ chi tiết các kế hoạch cụ thể, nói rằng tổng thống “vẫn để ngỏ tất cả các lựa chọn khác”, và gọi báo cáo về các bước đi tiếp theo của ông là suy đoán.

Mỹ đón tin buồn từ hàng loạt ông lớn dầu mỏ Trung Đông

Theo Minh Hạnh

Tiền phong

Trung Quốc đón tin vui: Cuộc chiến ở Iran thành 'chất xúc tác' cho nhân dân tệ lập kỷ lục, lộ diện sức mạnh mới của hệ thống đối đầu SWIFT

Trung Quốc đón tin vui: Cuộc chiến ở Iran thành ‘chất xúc tác’ cho nhân dân tệ lập kỷ lục, lộ diện sức mạnh mới của hệ thống đối đầu SWIFT Nổi bật

Nga đón tin vui từ Cuba, hàng tỷ USD sắp được 'khơi thông'

Nga đón tin vui từ Cuba, hàng tỷ USD sắp được ‘khơi thông’ Nổi bật

Thiếu hụt nguồn cung trầm trọng, vì sao giá bạc vẫn lao dốc?

Thiếu hụt nguồn cung trầm trọng, vì sao giá bạc vẫn lao dốc?

15:19 , 13/04/2026
Nóng: Một hãng hàng không cho toàn bộ tổ tiếp viên nghỉ không lương 2 tháng vì quá khó khăn

Nóng: Một hãng hàng không cho toàn bộ tổ tiếp viên nghỉ không lương 2 tháng vì quá khó khăn

14:40 , 13/04/2026
Nhờ căng thẳng Iran, một sản phẩm Trung Quốc từng bị ngó lơ nhiều năm nay trở thành thứ "hái ra tiền"?

Nhờ căng thẳng Iran, một sản phẩm Trung Quốc từng bị ngó lơ nhiều năm nay trở thành thứ "hái ra tiền"?

14:21 , 13/04/2026
Công ty đến từ một nước sắp được phép quản lý sản xuất công nghiệp tại Cuba

Công ty đến từ một nước sắp được phép quản lý sản xuất công nghiệp tại Cuba

13:59 , 13/04/2026

