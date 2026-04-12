Đàm phán với Iran thất bại, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo tin dữ về eo biển Hormuz, cảnh cáo các nước đã trả phí cho Tehran

Vài giờ sau khi cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Islamabad (Pakistan) thất bại, Tổng thống Donald Trump đã cảnh báo lực lượng Mỹ sẽ ngay lập tức phong tỏa eo biển Hormuz và chặn bắt mọi tàu thuyền trong vùng biển quốc tế đã trả phí cho Iran.

Trong bài đăng trên Truth Social ngày 12/4, ông Trump viết: "Đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ đạt được nguyên tắc ‘TẤT CẢ ĐỀU ĐƯỢC PHÉP RA VÀO’, nhưng Iran đã không cho phép điều đó xảy ra”.

"Tôi cũng đã chỉ thị Hải quân tìm và chặn bắt mọi tàu thuyền trong vùng biển quốc tế đã trả phí cho Iran", ông tuyên bố. "Không ai trả phí bất hợp pháp sẽ được an toàn trên biển cả".

Tổng thống Trump cũng cho biết Hải quân Mỹ sẽ bắt đầu phá hủy thuỷ lôi mà Iran gài tại eo biển Hormuz.

Iran đã kiểm soát chặt eo biển Hormuz vì cuộc chiến với Mỹ-Israel. Giao thông qua tuyến đường thuỷ vốn từng "gánh" 20% lưu lượng dầu khí toàn cầu bị đình trệ, khiến giá nhiên liệu tăng vọt.

Trong một tuyên bố vào Bảy (11/4), Bộ chỉ huy quân sự Mỹ phụ trách khu vực Trung Đông (CENTCOM) cho biết hai 2 tàu khu trục USS Frank E Peterson và USS Michael Murphy đã "đi qua eo biển Hormuz và hoạt động ở Vịnh Ba Tư nhằm đảm bảo eo biển hoàn toàn không còn thủy lôi do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) gài trước đó.

Phản ứng trước thông báo của Mỹ, ông Khatam al-Anbiya, phát ngôn của Bộ Chỉ huy Trung ương thuộc quân đội Iran, đã nhanh chóng bác bỏ tuyên bố của CENTCOM.

Người phát ngôn cho biết: "Chúng tôi hoàn toàn bác bỏ tuyên bố của chỉ huy CENTCOM về việc các tàu Mỹ tiếp cận và đi vào eo biển Hormuz".

Quyết định về việc cho phép bất kỳ tàu thuyền nào đi qua và di chuyển đều nằm trong tay Lực lượng vũ trang của Cộng hòa Hồi giáo Iran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sẽ có phản ứng mạnh mẽ đối với bất kỳ tàu quân sự nào đi qua eo biển này", ông nói.

