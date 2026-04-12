Hàng loạt tàu chở dầu rỗng bắt đầu di chuyển, hướng thẳng đến Mỹ, Phố Wall 'nín thở': Chuyện gì đây?

Trên mạng xã hội Truth Social vào thứ Bảy, Tổng thống Donald Trump thông báo: "Một lượng lớn các tàu chở dầu rỗng, bao gồm cả những con tàu lớn nhất thế giới, đang tiến về Mỹ. Những con tàu này sẽ được lấp đầy bởi loại dầu khí tốt nhất và 'ngọt' nhất thế giới".

Bài đăng này được đưa ra ngay khi các quan chức cấp cao của Mỹ và Iran bắt đầu cuộc họp tại Islamabad. Với sự trung gian hòa giải của Pakistan, hai bên đang nỗ lực đàm phán để chấm dứt cuộc chiến bắt đầu từ ngày 28/2. Xung đột này lan rộng khi lực lượng Iran tấn công các nước láng giềng sau các đợt không kích ban đầu từ phía Mỹ và Israel.

Trước đó, ông Trump cũng khẳng định Iran không được phép thu phí đối với các tàu vận tải đi qua eo biển Hormuz. Tuyến đường này hầu như đã bị phong toả kể từ khi chiến sự bùng nổ, gây ra tình trạng gián đoạn nguồn cung năng lượng tệ nhất trong lịch sử.

Kể từ khi xung đột nổ ra và eo biển Hormuz bị phong tỏa, giá dầu thô tương lai đã tăng vọt. Đáng chú ý, dầu thô của Mỹ hiện đang có giá cao hơn so với giá dầu Brent tiêu chuẩn toàn cầu.

Kết thúc phiên giao dịch thứ Sáu, giá dầu WTI chốt ở mức 96,57 USD/thùng. Giá dầu Brent ở mức 95,20 USD/thùng.

Giám đốc điều hành Jake Dollarhide của công ty Longbow Asset Management nhận định rằng việc đóng cửa eo biển Hormuz sẽ thúc đẩy nhu cầu đối với dầu của Mỹ. Ông cho biết sản lượng dầu của Mỹ hiện nay đã cao hơn rất nhiều so với 10 năm trước.

Ngay cả khi các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra, việc giải quyết triệt để tình hình tại Hormuz có thể mất nhiều tháng. Do đó, nhu cầu đối với dầu Mỹ chắc chắn sẽ tăng cao trong thời gian tới.

Mặc dù những tuyên bố của ông Trump mang lại tín hiệu tích cực cho ngành năng lượng nội địa, giới đầu tư vẫn tỏ ra thận trọng.

Nhà quản lý danh mục đầu tư cấp cao Robert Pavlik tại Dakota Wealth cho biết những thông tin về đoàn tàu chở dầu nghe có vẻ thuận lợi dưới góc độ của người Mỹ. Tuy nhiên, trọng tâm của các nhà đầu tư lúc này vẫn là kết quả thực tế từ cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran.

"Tất cả mọi người, bao gồm cả Phố Wall, đang nín thở chờ đợi xem liệu những cuộc thảo luận này sẽ đi đến đâu", ông Pavlik nhấn mạnh.

Theo Reuters﻿