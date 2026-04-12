Đàm phán Mỹ - Iran kéo dài qua đêm, chưa có thoả thuận được công bố

Theo quan chức Nhà Trắng, các cuộc đàm phán ba bên tiếp tục diễn ra tại Pakistan vào 12/4, bước sang vòng thứ ba vào rạng sáng. Iran cảnh báo rằng Washington đang đưa ra những “yêu cầu quá đáng” về eo biển Hormuz, có thể làm đổ vỡ những nỗ lực hòa giải của Pakistan.

Đến khoảng sau 3 giờ sáng (giờ địa phương), hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran cho biết vòng thứ ba kết thúc, nói rằng vẫn còn “những bất đồng nghiêm trọng”.

Theo Middle East Eyes, các cuộc đàm phán đã kéo dài khoảng 14 tiếng. Reuters cho biết hai bên chưa đạt được thoả thuận do các khác biệt trong vòng đàm phán thứ ba.

Thủ tướng Pakistan (bên phải) và lần lượt hai trưởng đoàn đàm phán Iran - Mỹ.

Phái đoàn Mỹ do Phó Tổng thống JD Vance, đặc phái viên Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Trump, Jared Kushner dẫn đầu, đánh dấu cấp độ tiếp xúc cao nhất của Mỹ kể từ cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979.

Trong khi đó, phái đoàn Iran, gồm hơn 70 thành viên, do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf dẫn đầu, cùng với Ngoại trưởng Abbas Araghchi.

An ninh được thắt chặt tại thủ đô Pakistan vào thứ Bảy, với sự hiện diện dày đặc của cảnh sát và lực lượng bán quân sự trên đường phố và các tuyến đường bị phân luồng xung quanh “vùng đỏ” nơi đặt các tòa nhà chính phủ và ngoại giao.

Các nguồn tin từ Pakistan cho biết các cuộc thảo luận nhìn chung tích cực, nhưng vẫn bế tắc về việc kiểm soát eo biển Hormuz - tuyến đường thủy quan trọng nơi Mỹ cho biết đã bắt đầu hoạt động rà phá thủy lôi vào thứ Bảy.

Tổng thống Mỹ nói với phóng viên rằng “có hay không đạt được thỏa thuận cũng không quan trọng với tôi”.

Một nguồn tin nói với CNN rằng các “yêu cầu quá mức” từ phía Mỹ về nhiều vấn đề - bao gồm cả eo biển đã khiến hai bên chưa thể thống nhất nền tảng chung để tiến xa hơn.

“Iran không vội”, nguồn tin cho biết, đồng thời nhấn mạnh rằng cho đến khi đạt được khuôn khổ chung, tình trạng eo biển sẽ giữ nguyên. Ngay cả số lượng tàu đã được thống nhất trước đó cũng sẽ không thể đi qua.

Nguồn tin cũng cảnh báo rằng nếu phía Mỹ không có cách tiếp cận “thực tế hơn”, eo biển sẽ tiếp tục bị đóng.

Một số diễn biến khác diễn ra trong khi đó. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết chiến dịch quân sự chống Iran của nước này “vẫn chưa kết thúc”. Không có cuộc tấn công nào được ghi nhận tại các quốc gia vùng Vịnh vào thứ Bảy, khu vực tạm thời yên lắng sau nhiều tuần leo thang.

Qatar thông báo việc đi lại trên biển sẽ được khôi phục hoàn toàn từ Chủ nhật, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc tự do hàng hải hoàn toàn tại eo biển Hormuz.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông đã trao đổi với Tổng thống Iran và kêu gọi “tôn trọng hoàn toàn lệnh ngừng bắn, bao gồm cả tại Lebanon”.