CPI Mỹ tháng 3 bất ngờ tăng mạnh nhất 4 năm: Hy vọng Fed sớm cắt giảm lãi suất dần tan biến?

Theo báo cáo từ Cục Thống kê Lao động thuộc Bộ Lao động Mỹ công bố vào ngày 10/4, CPI đã tăng 0,9% trong tháng 3. Đây là mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 6/2022, thời điểm giá cả cũng từng leo thang cuộc xung đột Nga - Ukraine.

So với cùng kỳ năm ngoái, CPI tháng 3 đã tăng 3,3%. Con số này cao hơn hẳn mức tăng 2,4% ghi nhận trong tháng 2. Các dữ liệu thực tế đều khớp với dự báo của các chuyên gia kinh tế trong cuộc thăm dò của Reuters.

Tình trạng lạm phát tăng cao diễn ra ngay sau khi tăng trưởng việc làm phục hồi mạnh mẽ vào tháng trước. Điều này cho thấy thị trường lao động vẫn đang ổn định. Tuy nhiên, giới chuyên gia lo ngại xung đột kéo dài tại Trung Đông có thể gây tổn thương thị trường lao động. Đặc biệt, các hộ gia đình có thể sẽ thắt chặt chi tiêu để đối phó với giá cả đắt đỏ.

Xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran đã đẩy giá dầu thô toàn cầu tăng hơn 30%. Giá bán lẻ xăng trung bình tại Mỹ đã vượt mốc 4 USD/gallon lần đầu tiên sau hơn 3 năm. Dù Tổng thống Donald Trump đã thông báo lệnh ngừng bắn hai tuần vào đầu tuần này, nhưng thỏa thuận này được đánh giá là khá mong manh.

Mức tăng của tháng 3 mới chỉ phản ánh tác động tức thời từ cú sốc giá dầu và giá dầu diesel. Điều này đang tạo ra những thách thức lớn về khả năng chi trả của người tiêu dùng Mỹ.

Nếu loại bỏ biến động giá thực phẩm và năng lượng, lạm phát lõi tháng 3 tăng 0,2%, tương đương mức tăng 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, mức tăng ổn định này không mang lại sự an tâm cho các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Giới phân tích dự báo lạm phát sẽ còn tăng tốc trong tháng 4. Nguyên nhân là do các "tác động thứ cấp" của cú sốc giá dầu bắt đầu ngấm sâu vào nền kinh tế.

Các doanh nghiệp cũng đang chuyển chi phí từ chính sách thuế quan diện rộng của ông Trump sang phía người tiêu dùng. Trong những tháng tới, các nhà kinh tế dự đoán giá nhiên liệu máy bay và dầu diesel tăng cao sẽ đẩy giá vé máy bay và phí vận tải hàng hóa lên theo.

Lạm phát gia tăng khiến nhiều chuyên gia tin rằng Fed sẽ không giảm lãi suất trong năm nay. Biên bản cuộc họp chính sách ngày 17-18/3 cũng cho thấy một nhóm các nhà hoạch định chính sách đang nghiêng về phương án cần phải tăng lãi suất.

Hiện tại, Fed vẫn giữ lãi suất chuẩn trong khoảng 3,50% - 3,75%. Một số nhà kinh tế cho rằng Fed chỉ cắt giảm lãi suất nếu điều kiện thị trường lao động trở nên tồi tệ. Ngược lại, số khác lập luận rằng việc người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu do giá xăng tăng sẽ khiến các doanh nghiệp khó chuyển giao chi phí giá dầu vào giá bán sản phẩm.

Theo Reuters