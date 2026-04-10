Ả Rập Xê Út xác nhận đường ống dẫn dầu Đông - Tây trọng yếu bị tấn công

Hãng tin Saudi Press Agency (SPA) hôm thứ Sáu (10/4) dẫn lời một quan chức Bộ Năng lượng cho biết, Ả Rập Xê Út đã hứng chịu các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở dầu khí, bao gồm cả đường ống dẫn dầu Đông - Tây quan trọng.

SPA không nêu rõ thời điểm xảy ra các vụ việc, nhưng xác nhận có một công dân thiệt mạng và bảy người khác bị thương. Các cuộc tấn công được cho là đã ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động sản xuất và vận chuyển, với tổng sản lượng bị gián đoạn vượt 1 triệu thùng/ngày.

Hình ảnh vệ tinh do Cơ quan Vũ trụ châu Âu cung cấp cho thấy những cột khói đen dày đặc bốc lên từ cơ sở xử lý Abqaiq quan trọng của Saudi Aramco.

Theo hãng tin SPA, riêng đường ống Đông-Tây ghi nhận mức thiệt hại khoảng 700.000 thùng/ngày, trong khi các cơ sở khác khiến công suất giảm thêm khoảng 600.000 thùng/ngày.

"Điều này sẽ nâng tổng lượng cung bị ảnh hưởng trong khu vực lên 12,1 triệu thùng/ngày", Amena Bakr, một nhà phân tích tại nền tảng dữ liệu Kpler, nói với CNN khi đề cập đến tác động tổng thể trên toàn khu vực Vịnh.

Chuyên gia này cũng nhấn mạnh đường ống dẫn dầu Đông - Tây đóng vai trò then chốt trong việc giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz đang bị phong tỏa.

Vai trò đường ống dẫn dầu Đông-Tây

Trong bối cảnh nhiều quốc gia vùng Vịnh chưa công bố đầy đủ mức độ thiệt hại, các chuyên gia cho rằng những diễn biến mới làm gia tăng rủi ro đối với thị trường năng lượng toàn cầu vốn đã chịu áp lực từ xung đột khu vực.

Quyết định của Tehran về việc đóng cửa eo biển Hormuz - tuyến đường biển chính được các tàu chở dầu sử dụng để vận chuyển hàng triệu thùng dầu từ Vịnh Ba Tư đến phần còn lại của thế giới, đã trao cho đường ống dẫn dầu Đông - Tây của Ả Rập Xê Út một vai trò trung tâm trong dòng chảy cung cấp năng lượng toàn cầu.

Đường ống dẫn dầu này chạy từ các mỏ dầu của Ả Rập Xê Út ở phía đông đất nước đến cảng Yanbu trên Biển Đỏ, tránh đi qua eo biển Hormuz. Nó có thể vận chuyển một phần đáng kể lượng dầu của vương quốc đến thị trường quốc tế mỗi ngày.

Tháng trước, Saudi Aramco, nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới, thông báo sẽ chuyển hướng hàng triệu thùng dầu thô, thường được bốc dỡ ở Vịnh Ba Tư và vận chuyển qua eo biển, thông qua đường ống này.

Theo quan chức Saudi Aramco, khi hoạt động hết công suất, đường ống dẫn dầu Đông - Tây có thể vận chuyển tới 7 triệu thùng dầu thô mỗi ngày. Điều này phần nào bù đắp cho khoảng 15 triệu thùng dầu mỗi ngày thường được vận chuyển qua eo biển Hormuz.