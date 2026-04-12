Mumbai: Giấc mơ và thực tại

Theo Quỳnh My | 12-04-2026 - 06:58 AM | Tài chính quốc tế

Mumbai là trung tâm tài chính, thương mại và giải trí lớn, thường được gọi là "thành phố của những giấc mơ" của Ấn Độ.

Dọc bờ Tây Ấn Độ, nơi sóng biển Ả Rập ngày đêm vỗ vào những bến cảng đông đúc, Mumbai hiện ra như một nghịch lý sống động: vừa hỗn loạn vừa quyến rũ, vừa khắc nghiệt vừa đầy hy vọng.

Mumbai không phải là một thành phố dễ tạo thiện cảm cho du khách ngay từ cái nhìn đầu tiên. Những con đường chật kín xe cộ, tiếng còi inh ỏi, dòng người chen chúc trên những chuyến tàu địa phương - tất cả tạo nên nhịp sống dồn dập đến nghẹt thở. Nhưng ngẫm kỹ, ta sẽ nhận ra: chính sự quá tải ấy lại là nhịp tim của thành phố, là cách Mumbai vận hành, tồn tại và nuôi dưỡng hàng triệu con người. Ở trung tâm thành phố, biểu tượng Gateway of India đứng lặng lẽ hướng ra biển, như một chứng nhân của lịch sử thuộc địa và những đổi thay không ngừng. Từ đây, chỉ cần quay lưng lại là bạn bước vào thế giới hoàn toàn khác: những khu chợ sầm uất, những quán ăn đường phố tỏa hương cay nồng của gia vị, những tòa nhà cao tầng chen vai cùng các khu ổ chuột.

Mumbai không hoàn hảo, vì vậy mà càng trở nên sống động và khó quên với khách phương xa. Ảnh: NHẬT PHAN

Mumbai là một trong những đô thị đông dân nhất thế giới với dân số hơn 22 triệu người.Ảnh: NHẬT PHAN

Nhắc đến Mumbai, không thể không nhắc đến Bollywood - cỗ máy sản xuất giấc mơ điện ảnh nổi tiếng. Tại đây, mỗi ngày có biết bao bạn trẻ từ khắp nơi đổ về với mục tiêu trở thành ngôi sao.

Có người thành công rực rỡ, và vô số ước muốn tan biến trong thinh lặng. Mumbai không hứa hẹn điều gì, nhưng mở cửa cho mọi khả năng. Một lát cắt rõ nét nhất về sự tương phản của thành phố là khu Dharavi - nơi được xem là một trong những khu ổ chuột lớn nhất châu Á. Nhưng Dharavi không chỉ nghèo khó. Đó còn là một hệ sinh thái sống động của lao động, sáng tạo và sinh tồn. Những xưởng tái chế, những cơ sở sản xuất nhỏ bé hoạt động không ngừng, tạo nên một nền kinh tế phi chính thức sôi nổi đến đáng kinh ngạc.

Nhiều người gọi Mumbai là “thành phố không ngủ”, nhưng có lẽ đúng hơn, đây là nơi mà giấc mơ ít khi ngơi nghỉ. Ảnh: NHẬT PHAN

Điều làm nên sức hút kỳ lạ của Mumbai có lẽ nằm ở chính sự đối lập. Một bên là những tòa nhà chọc trời, những khu tài chính hào nhoáng; bên kia là những mái nhà tạm bợ chen chúc.

Tất cả dường như tồn tại, đan xen, không tách rời. Và rồi, khi màn đêm buông xuống, Mumbai lại khoác lên mình một diện mạo khác. Ánh đèn vàng trải dài trên những con đường ven biển, những quán cà phê sáng đèn, những chuyến tàu đêm chở người đi về. Chuyến lưu trú ngắn ngày chưa cho chúng tôi cơ hội khám phá sâu sắc hơn, nhưng đủ gợi lên cảm nhận rằng thành phố lẫn mỗi con người, mỗi ngóc ngách nơi đây đều mang trong mình một câu chuyện - và Mumbai vẫn không từ chối bất kỳ niềm hy vọng vươn lên nào.

Theo Quỳnh My

