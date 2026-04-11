Iran không thể mở lại eo biển Hormuz vì chưa gỡ bỏ được thủy lôi?

Theo tờ New York Times , đây là một trong những lý do khiến Iran không thể nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc mở cửa eo biển Hormuz.

Iran bị cáo buộc sử dụng các tàu nhỏ để rải thủy lôi ở eo biển vào tháng trước, ngay sau khi Mỹ và Israel bắt đầu cuộc chiến nhằm vào nước này. Thủy lôi, cộng với mối đe dọa từ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Iran, đã làm giảm đáng kể số lượng tàu chở dầu và các tàu khác đi qua eo biển, đẩy giá năng lượng lên cao và mang lại cho Iran lợi thế lớn nhất trong cuộc chiến.

Sau khi lệnh ngừng bắn được công bố, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã đưa ra cảnh báo rằng các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz có thể va chạm với thủy lôi. Các hãng thông tấn Iran cũng đã công bố bản đồ những tuyến đường an toàn để các tàu trả phí đi qua.

Theo các quan chức Mỹ, những tuyến đường qua eo biển Hormuz bị hạn chế phần lớn là do Iran đã rải thủy lôi trong eo biển mà không tính toán. Không rõ liệu Iran có ghi lại vị trí của từng quả thủy lôi hay không. Và ngay cả khi vị trí được ghi lại, một số quả thủy lôi cũng có thể bị trôi dạt hoặc di chuyển.

Cũng giống như mìn trên đất liền, việc gỡ bỏ thủy lôi trên biển khó khăn hơn nhiều so với việc rải chúng. Quân đội Mỹ thiếu khả năng gỡ bỏ thủy lôi, chủ yếu dựa vào các tàu chiến ven biển được trang bị khả năng rà phá thủy lôi. Iran cũng không có khả năng gỡ bỏ thủy lôi nhanh chóng, ngay cả những quả thủy lôi do chính nước này rải.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội hồi đầu tuần, khi thảo luận về việc tạm ngừng bắn với Iran, Tổng thống Trump cho biết một thỏa thuận ngừng bắn hai tuần phụ thuộc vào việc “mở cửa eo biển Hormuz hoàn toàn, ngay lập tức và an toàn”.

Đáp lại, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cho biết eo biển sẽ được mở cửa “với sự cân nhắc kỹ lưỡng về các hạn chế kỹ thuật”. Theo các quan chức Mỹ, nhận xét của ông Araghchi về các hạn chế kỹ thuật là ám chỉ đến việc Iran không thể nhanh chóng tìm hoặc gỡ bỏ thủy lôi. Ông Araghchi hiện đang ở Islamabad để gặp Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance.

Quân đội Mỹ đã tìm cách loại bỏ hải quân Iran, đánh chìm tàu và nhắm mục tiêu vào các căn cứ hải quân. Nhưng Iran có hàng trăm tàu nhỏ mà nước này có thể sử dụng để gây nhiễu hoặc rải thủy lôi. Việc loại bỏ tất cả những tàu nhỏ đó đã được chứng minh là bất khả thi.

Vì những con tàu này khó theo dõi, nên Mỹ không nắm được chính xác Iran đã rải bao nhiêu thủy lôi ở eo biển hoặc chúng đang ở đâu.

Bài báo của New York Times được đăng tải chưa đầy 24 giờ trước khi Mỹ và Iran tổ chức các cuộc đàm phán quan trọng tại Pakistan nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt chiến tranh vĩnh viễn.

Trước yêu cầu của ông Trump về việc mở cửa eo biển Hormuz, vấn đề làm thế nào để tăng cường an ninh cho việc đi lại qua tuyến đường thủy này một cách nhanh chóng có thể sẽ là một điểm được thảo luận giữa phái đoàn hai nước.