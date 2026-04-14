Vòi rồng cuốn thuyền đạp nước bay 15m ở bãi biển, du khách hoảng loạn bỏ chạy

Theo Phạm Trang | 14-04-2026 - 11:30 AM | Tài chính quốc tế

Vòi rồng bất ngờ quét qua bãi biển ở Nga, cuốn bay cả thuyền đạp nước giữa tiếng la hét của du khách.

Một sự cố thời tiết cực đoan vừa xảy ra tại bãi biển Agoy, thuộc vùng Krasnodar, Nga, khi một vòi rồng bất ngờ hình thành và quét qua khu vực đông khách du lịch.

Theo các đoạn video ghi lại tại hiện trường, một chiếc thuyền đạp nước (pedalo) đã bị cuốn lên không trung, cao khoảng 15 mét. Trong lúc hoảng loạn, nhiều du khách la hét và bỏ chạy tìm nơi trú ẩn khi chiếc thuyền bị hất văng về phía một công trình ven biển.

Chiếc thuyền sau đó đập mạnh vào mái của một khu chòi trên bãi biển, nơi một số người đang ẩn nấp, trước khi rơi xuống cát. Rất may, không có thương vong nào được ghi nhận dù tình huống được đánh giá là cực kỳ nguy hiểm.

Ngoài chiếc thuyền, nhiều vật dụng khác như ghế tắm nắng, lều bãi biển cũng bị gió cuốn bay khiến khu vực này hư hại đáng kể.

Được biết, hện tượng vòi rồng xảy ra sau nhiều ngày mưa bão liên tiếp tại khu vực. Theo cơ quan tình trạng khẩn cấp địa phương, mưa lớn đã gây ngập lụt tại khoảng 70 khu dân cư, ảnh hưởng tới ít nhất 34 ngôi nhà tại các làng Defanovka, Moldavanovka và Novomikhailovsky.

Ở một diễn biến khác, lũ quét đã cuốn trôi một cây cầu tại làng du lịch Lermontovo, cách Agoy khoảng 40 km. Cây cầu bị sập do nước sông Shapsukho dâng cao, kéo theo cây đổ và nhiều mảnh vỡ va đập. Sự cố khiến khoảng 300 căn nhà du lịch bị cô lập, buộc chính quyền phải thiết lập các trung tâm lưu trú tạm thời cho người dân và du khách.

Lực lượng cứu hộ đã điều động 48 nhân sự cùng 6 phương tiện chuyên dụng đến các khu vực bị ảnh hưởng. Một số người được cho là vẫn đang mất tích.

Giới chức địa phương cho biết mực nước tại các con sông trong vùng Krasnodar và dọc bờ Biển Đen, từ Anapa đến Magri, có thể tiếp tục dâng cao. Trước đó, cảnh báo vòi rồng cũng đã được phát đi sau chuỗi ba ngày thời tiết xấu liên tiếp.

Không chỉ Nga, trong cùng ngày, một vòi rồng khác cũng xuất hiện tại bãi biển Maccarese, phía bắc Rome (Italy), khiến du khách hoảng loạn bỏ chạy khi ô dù và vật dụng bị cuốn bay. Ít nhất một người phụ nữ bị thương nhẹ. Cùng thời điểm, hai cột nước lớn hình thành từ một cơn dông mạnh cũng đã đổ bộ vào khu vực ven biển phía đông Italy, gần vùng châu thổ sông Po.

Nguồn: The Sun

Cảnh báo: Báo Mỹ gọi Sinlaku là "cơn bão mạnh nhất hành tinh", khả năng gây thảm họa trong 48h tới, lập tức đóng cửa trường học

Hàng chục tàu chở 170 triệu thùng dầu Iran đã thoát vòng vây phong tỏa eo biển Hormuz của Mỹ

Xuất hiện nhân tố âm thầm trỗi dậy nhờ xung đột ở Iran, có thể thay thế hệ thống thanh toán Mỹ dày công xây dựng suốt 70 năm

Mỹ tuyên bố phong toả Eo biển Hormuz: 2 triệu thùng dầu biến mất mỗi ngày, gần 200 tàu chở dầu không thể di chuyển

Video cực hiếm từ tâm siêu bão Melissa: Sự tĩnh lặng đáng sợ của “quái vật” Đại Tây Dương

Iran đòi 5 nước Trung Đông bồi thường

Hải quân Mỹ ráo riết áp sát bờ biển Iran, nằm trọn trong hỏa lực đối phương

