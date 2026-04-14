Các đồng minh NATO đồng loạt báo tin buồn cho Mỹ ở Hormuz, tuyên bố thẳng không để bị lôi kéo vào xung đột

Ông Trump tuyên bố quân đội Mỹ sẽ tiêu diệt bất kỳ tàu Iran nào đến gần khu vực phong tỏa được bắt đầu vào thứ Hai, sau khi các cuộc đàm phán cuối tuần thất bại trong việc đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài sáu tuần với Iran.

Ban đầu, ông Trump nói rằng Mỹ sẽ phối hợp với các quốc gia khác để chặn các tàu đi qua Eo biển Hormuz, nhưng quân đội Mỹ sau đó đã nói rõ rằng lệnh phong tỏa sẽ chỉ áp dụng đối với các tàu đi đến hoặc rời khỏi các cảng của Iran.

Kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào ngày 28 tháng 2, Iran gần như đã phong tỏa tuyến đường thủy này đối với tất cả các tàu, ngoại trừ tàu của chính họ. Nước này đang tìm cách thiết lập quyền kiểm soát vĩnh viễn đối với eo biển và có khả năng sẽ thu phí từ các tàu lưu thông qua đây.

"Lệnh phong tỏa sẽ sớm bắt đầu. Các Quốc gia khác sẽ tham gia vào Lệnh phong tỏa này," ông Trump nói trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social vào Chủ nhật.

Nhưng các đồng minh NATO, bao gồm Anh và Pháp, tuyên bố họ sẽ không để bị lôi kéo vào cuộc xung đột bằng việc tham gia phong tỏa. Thay vào đó, họ cho biết đang thực hiện một sáng kiến nhằm mở cửa eo biển, nơi một phần năm nguồn cung dầu toàn cầu thường lưu thông qua.

Việc họ từ chối tham gia là một điểm gây xích mích khác với ông Trump, người đã đe dọa rút khỏi liên minh quân sự này và đang cân nhắc rút một số quân Mỹ khỏi châu Âu, sau khi một số quốc gia từ chối cho máy bay quân sự Mỹ sử dụng không phận để tấn công Iran.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã nói với các chính phủ châu Âu rằng ông Trump muốn có những cam kết cụ thể trong tương lai gần nhằm giúp đảm bảo an ninh cho Eo biển Hormuz, các nhà ngoại giao tiết lộ với Reuters vào tuần trước.

NATO có thể đóng một vai trò tại eo biển này nếu 32 thành viên có thể thống nhất về việc thành lập một phái bộ, ông Rutte cho biết vào thứ Năm.

Một số quốc gia châu Âu đã nói rằng họ sẵn sàng hỗ trợ tại eo biển này, nhưng chỉ khi chiến sự chấm dứt lâu dài và có một thỏa thuận với Iran rằng các tàu của họ sẽ không bị tấn công.

Pháp sẽ tổ chức một hội nghị với Anh và các quốc gia khác để thành lập một phái bộ đa quốc gia nhằm khôi phục hoạt động lưu thông hàng hải tại eo biển, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết trên nền tảng X vào thứ Hai.

"Phái bộ mang tính phòng thủ nghiêm ngặt này, tách biệt với các bên tham chiến, sẽ được triển khai ngay khi tình hình cho phép", ông Macron nói.

Sáng kiến này nhằm mục đích thiết lập các quy tắc để đảm bảo lưu thông an toàn và sự phối hợp của các tàu quân sự để hộ tống các tàu chở dầu, ông Starmer phát biểu trước quốc hội vào thứ Hai.

Eo biển Hormuz nên được mở lại bằng con đường ngoại giao, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan phát biểu hôm thứ Hai, đồng thời nói thêm rằng việc thành lập một lực lượng quốc tế để giám sát khu vực này sẽ rất phức tạp. Ông kêu gọi NATO thiết lập lại mối quan hệ với ông Trump tại một hội nghị thượng đỉnh ở Ankara vào tháng 7.

Tham khảo: Reuters﻿