Canh bạc AI của Elon Musk với tham vọng chiếm lĩnh thị trường 1.600 tỷ USD

Khi nhu cầu AI tăng vượt khả năng cung ứng của cả thế giới, Elon Musk đang đặt cược lớn với kế hoạch xây dựng hai nhà máy chip quy mô chưa từng có tại Mỹ.

Trong bối cảnh cuộc đua trí tuệ nhân tạo ngày càng khốc liệt, bài toán không còn nằm ở thuật toán hay dữ liệu, mà chuyển sang một yếu tố cốt lõi hơn: năng lực sản xuất chip. Và lần này, Elon Musk không chỉ muốn mua chip, ông muốn tự sản xuất.

Tại Austin, Texas, CEO của Tesla, xAI và SpaceX đã công bố kế hoạch xây dựng hai nhà máy sản xuất chip AI chuyên dụng quy mô lớn, trong bối cảnh ông tin rằng nhu cầu điện toán AI sắp vượt xa nguồn cung toàn cầu.

Canh bạc﻿

Dự án mang tên Terafab, một liên minh giữa Tesla, xAI và SpaceX được Musk mô tả là bước đi mang tính nền tảng cho tương lai AI. Không giống các mô hình sản xuất chip truyền thống, mỗi nhà máy trong hệ thống này sẽ chỉ tập trung sản xuất một thiết kế chip duy nhất.

Theo Musk, cách tiếp cận này giúp đơn giản hóa toàn bộ quy trình sản xuất, đặc biệt là tối ưu dòng chảy vật liệu thông qua hệ thống FOUP (Front Opening Unified Pod), từ đó tăng tốc độ và hiệu quả vận hành.

Ông chủ Tesla cho biết: “Về mặt kỹ thuật, Terafab sẽ là hai nhà máy sản xuất chip, mỗi nhà máy chỉ sản xuất một thiết kế chip duy nhất”.

Điều này cho phép các dây chuyền hoạt động liền mạch hơn, giảm độ phức tạp vốn là “nút thắt cổ chai” của ngành bán dẫn.

Không chỉ dừng ở lý thuyết, hai nhà máy này được thiết kế để tự vận hành toàn bộ chuỗi sản xuất, từ đầu vào nguyên liệu đến chip hoàn chỉnh. Đây là mô hình mà Musk khẳng định chưa từng tồn tại ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới.

Dự án của Elon Musk dự kiến sản xuất chip chịu được điều kiện không gian cho vệ tinh trí tuệ nhân tạo﻿

Sản phẩm đầu ra không chỉ phục vụ xe điện Tesla mà còn cho hệ sinh thái rộng hơn: robotaxi, robot hình người Optimus và cả chip chịu được điều kiện khắc nghiệt ngoài không gian cho vệ tinh AI của SpaceX.

Trong bức tranh lớn hơn, tham vọng này phản ánh một thực tế: AI đang trở thành cuộc chơi của hạ tầng. Theo dữ liệu từ McKinsey & Company, thị trường bán dẫn toàn cầu đạt 775 tỷ USD năm 2024 và có thể chạm mốc 1.600 tỷ USD vào năm 2030.

Vì sao phải làm?﻿

Phát biểu tại sự kiện ở Austin, Musk đưa ra một con số gây chú ý: tổng năng lực điện toán AI hiện tại của thế giới chỉ khoảng 20 gigawatt mỗi năm, trong khi nhu cầu thực tế của riêng ông đã vượt xa con số này.

Musk nhấn mạnh: “Phần còn lại từ toàn bộ Trái đất chỉ đáp ứng khoảng 2% nhu cầu của chúng ta”. Tuyên bố này cho thấy mức độ khan hiếm tài nguyên tính toán trong kỷ nguyên AI.

Dù vẫn hợp tác với các đối tác lớn như TSMC, Samsung Electronics hay Micron Technology, Musk thừa nhận tốc độ mở rộng của họ chậm hơn nhiều so với nhu cầu thực tế. Ông nói: “Chúng tôi sẽ mua tất cả chip họ sản xuất. Nhưng họ có giới hạn về tốc độ mở rộng, và điều đó không đủ nhanh.”

Chính giới hạn này đã buộc Musk phải chuyển hướng sang tự chủ sản xuất, một chiến lược vốn đòi hỏi vốn đầu tư khổng lồ và năng lực kỹ thuật cực cao. Ở cấp độ vĩ mô, xu hướng này cũng trùng khớp với chính sách của chính phủ Mỹ.

Các biện pháp thúc đẩy sản xuất nội địa, bao gồm cả ưu đãi và áp lực chính trị, đang khiến nhiều tập đoàn công nghệ phải đưa chuỗi cung ứng quay trở lại Mỹ. Việc đặt nhà máy tại Texas, nơi Tesla và xAI đã có sẵn hạ tầng, không chỉ giúp tối ưu chi phí mà còn tận dụng hệ sinh thái công nghệ đang hình thành tại khu vực này.

Ngành bán dẫn hiện đang đối mặt với hàng loạt thách thức: bất ổn địa chính trị, thiếu hụt nguyên vật liệu, thiếu nhân lực chất lượng cao và sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo Morningstar, nhu cầu tăng vọt từ AI và trung tâm dữ liệu đang gây áp lực lên toàn bộ chuỗi cung ứng, thậm chí ảnh hưởng đến các ngành khác như laptop và ô tô.

Trong bối cảnh đó, việc Musk xây dựng nhà máy riêng không chỉ là một quyết định kinh doanh, mà còn là một phản ứng chiến lược trước “điểm nghẽn” lớn nhất của AI hiện nay.

Khác với các công ty chỉ tập trung vào phần mềm, Musk đang đặt cược vào một hệ sinh thái khép kín, nơi phần cứng, phần mềm và ứng dụng được kiểm soát đồng bộ. Đây cũng là triết lý mà ông từng áp dụng thành công với Tesla và SpaceX.

Hai nhà máy chip tại Texas không chỉ phục vụ nhu cầu nội bộ, mà còn có thể trở thành nền tảng cho tham vọng lớn hơn: kiểm soát hoàn toàn chuỗi giá trị AI. Nếu thành công, Musk có thể giảm phụ thuộc vào các “ông lớn” bán dẫn và tăng tốc triển khai các dự án như robotaxi, AI Grok hay robot Optimus.

Tuy nhiên, rủi ro cũng không nhỏ. Ngành sản xuất chip là một trong những lĩnh vực phức tạp và tốn kém nhất thế giới, nơi ngay cả những công ty hàng đầu cũng phải mất hàng thập kỷ để hoàn thiện.

Dù vậy, trong một thế giới mà AI đang trở thành hạ tầng cốt lõi, việc kiểm soát nguồn cung chip có thể là yếu tố quyết định ai sẽ dẫn đầu. Và với bước đi này, Elon Musk đang cho thấy ông không chỉ muốn tham gia mà muốn viết lại luật chơi trong cuộc đua AI toàn cầu.

*Nguồn bài viết: EVmagazine