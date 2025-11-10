Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

VIDEO: Cầu rung lắc dữ dội trong siêu bão Fung-wong ở Philippines

10-11-2025 - 14:25 PM | Tài chính quốc tế

Bão Fung-wong (Phượng Hoàng, nay là bão số 14 của Việt Nam) khiến 2 người thiệt mạng khi đổ bộ Philippines.

Theo Anh Thư - Thanh Long

Người Lao động

siêu bão Fung-wong

