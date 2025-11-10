VIDEO: Cầu rung lắc dữ dội trong siêu bão Fung-wong ở Philippines
Bão Fung-wong (Phượng Hoàng, nay là bão số 14 của Việt Nam) khiến 2 người thiệt mạng khi đổ bộ Philippines.
- 28-09-2025Cận cảnh cây cầu cao nhất thế giới, "chuẩn từng milimet” của Trung Quốc
- 28-08-202596 xe tải nặng 3.360 tấn đồng loạt di chuyển, cây cầu cao nhất hành tinh của Trung Quốc vượt kiểm tra ‘ngon ơ’, sắp khánh thành chỉ sau 3 năm khiến thế giới ngỡ ngàng
- 22-08-2025Rùng mình cảnh tượng cây cầu lớn đổ sập tại Trung Quốc vào rạng sáng, vẫn còn chục người mất tích
Người Lao động
Theo Người Lao động Copy link
Link bài gốc Lấy link! https://nld.com.vn/video-cau-rung-lac-du-doi-trong-sieu-bao-fung-wong-o-philippines-196251110101910541.htm
Từ Khóa: