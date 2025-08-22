Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Rùng mình cảnh tượng cây cầu lớn đổ sập tại Trung Quốc vào rạng sáng, vẫn còn chục người mất tích

22-08-2025 - 20:00 PM | Tài chính quốc tế

Sự cố sập dầm cầu Hoàng Hà tại Thanh Hải (Trung Quốc) rạng sáng 22/8 đã khiến 6 người thiệt mạng, 10 người mất tích, lực lượng cứu hộ khẩn trương tìm kiếm.

Vào khoảng 3h10 ngày 22/8 (giờ địa phương) tại công trường xây dựng cầu Hoàng Hà thuộc dự án đường sắt Tứ Xuyên - Thanh Hải (tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc) đã xảy ra một sự cố nghiêm trọng trong quá trình thi công. 108 mét dầm vòm thép của cầu bất ngờ bị gãy khiến gần như toàn bộ kết cấu sập xuống.

Theo điều tra ban đầu, thời điểm xảy ra tai nạn có 16 công nhân đang trực tiếp làm việc tại hiện trường. Từ video ghi lại hiện trường có thể thấy, cây cầu bất ngờ đổ sập ở khoảng chính giữa và rơi xuống nước. Những tia lửa lớn loé lên từ những phần đứt gãy.

Phóng viên có mặt tại hiện trường ghi nhận: Phần giữa của cầu đã hoàn toàn đổ sập, kết cấu gãy vụn. Lực lượng cứu hộ đang sử dụng xuồng cao su và trực thăng để quần thảo khu vực, tìm kiếm những người gặp nạn.

Tính đến 12h trưa ngày 22/8, vụ tai nạn đứt cáp tại công trường xây dựng cầu đặc biệt Hoàng Hà đã khiến 6 người thiệt mạng và 10 người vẫn đang mất tích.

Được biết, gay sau khi sự cố xảy ra, lãnh đạo Tỉnh ủy và Chính quyền tỉnh Thanh Hải đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ. Chính quyền tỉnh cũng đã khởi động cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp III đối với sự cố nghiêm trọng, đồng thời thành lập Ban chỉ huy cứu nạn.

Các lực lượng khẩn cấp gồm cứu hỏa, giao thông, công an, y tế, vũ trang… đã được huy động. Tổng cộng 66 xe cứu hộ, 23 xuồng cùng 386 nhân viên cứu hộ đã được huy động đến hiện trường để tiến hành tìm kiếm, cứu nạn.

Nguồn: Tân Hoa Xã

Theo Phạm Trang

