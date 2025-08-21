Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chỉ 6 tháng đầu 2025, một quốc gia đã kiếm được gần 1 tỷ USD nhờ bán vàng cho Trung Quốc, vượt mức tổng năm ngoái

21-08-2025 - 20:20 PM | Tài chính quốc tế

Trung Quốc hiện đứng thứ 4 trong số những nước mua vàng nhiều nhất từ Peru, sau Canada, Ấn Độ và Thụy Sĩ.

Chỉ 6 tháng đầu 2025, một quốc gia đã kiếm được gần 1 tỷ USD nhờ bán vàng cho Trung Quốc, vượt mức tổng năm ngoái- Ảnh 1.

Kim ngạch xuất khẩu vàng của Peru sang Trung Quốc đã tăng vọt trong nửa đầu năm 2025, vượt qua tổng lượng vàng xuất khẩu của cả năm 2024.

Theo dữ liệu của chính phủ, kim ngạch xuất khẩu vàng của Peru sang Trung Quốc đạt 947 triệu USD trong nửa đầu năm 2025, tăng gần 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2024, Peru đã xuất khẩu 885 triệu USD vàng sang Trung Quốc, tăng 410% so với mức 173 triệu USD trong năm 2023.

Nhu cầu vàng toàn cầu đang tăng cao trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Tháng 4, giá vàng đạt mức cao kỷ lục 3.500 USD/ounce.

Tính chung nửa đầu 2025, kim ngạch xuất khẩu vàng toàn cầu của Peru tăng 46% lên 8,57 tỷ USD.

Trung Quốc đứng thứ 4 trong số những nước mua vàng nhiều nhất từ Peru, sau Canada, Ấn Độ và Thụy Sĩ.

Sản lượng kim loại quý tại Peru tăng lên trong những năm gần đây. Song song với tăng trưởng là những lo ngại về môi trường và vấn đề bạo lực tại các mỏ khai thác vàng bất hợp pháp ở quốc gia Nam Mỹ này.

Tham khảo: Reuters﻿

Đột kích cơ sở của giám đốc công ty xây dựng đường bộ và cao tốc, tịch thu kỷ lục 494 tỷ đồng chất đống như gạch, 100 kg vàng ròng trị giá 280 tỷ đồng


Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

