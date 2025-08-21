Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quên cơn sốt vàng đi, đây mới là những khoáng sản bùng nổ nhu cầu trong thế kỷ 21

21-08-2025 - 12:30 PM | Tài chính quốc tế

Thế giới đang cần những khoáng sản này ngay lập tức!

Oilprice bình luận, hãy quên cơn sốt vàng đi… Khi thế giới điện khí hóa, nhu cầu về các khoáng sản quan trọng như niken, đồng, kim loại nhóm bạch kim (PGMs)... đang tăng vọt.

Cơ hội thực sự nằm ở các kim loại sẽ cung cấp năng lượng cho thế kỷ 21 bởi thế giới đang cần những khoáng sản quan trọng, và cần chúng ngay lập tức. Nhưng ngành khai thác truyền thống đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu khổng lồ đó.

Hàm lượng quặng giảm, các mỏ cũ kỹ và tác động tiêu cực đến môi trường do khai thác đang góp phần gây ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung, đe dọa làm chệch hướng cuộc cách mạng điện khí hóa - một quá trình chuyển đổi các hệ thống sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng điện, nhằm tăng hiệu suất năng lượng và giảm phát thải CO2.

Quên cơn sốt vàng đi, đây mới là những khoáng sản bùng nổ nhu cầu trong thế kỷ 21- Ảnh 1.

Power Nickel, một công ty khai khoáng Canada, đang nổi lên như một nhân tố quan trọng trong cuộc cách mạng năng lượng xanh với Dự án Nisk tại Quebec.

Dự án này tập trung vào các khoáng sản quan trọng như niken, đồng, kim loại nhóm bạch kim (PGMs) và bạc, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của ngành xe điện (EV) và năng lượng tái tạo.

Trong bối cảnh nguồn cung khoáng sản toàn cầu đang đối mặt với khủng hoảng do trữ lượng giảm và áp lực môi trường, Nisk được xem là một giải pháp chiến lược.

Điểm sáng của dự án là Lion Zone, một khu vực mới phát hiện với kết quả khoan ấn tượng. Các mũi khoan gần đây ghi nhận các lớp khoáng hóa dày, như mũi khoan 72 đạt 19,6 mét với hàm lượng 1,27 g/t vàng (gam/tấn quặng), 20,3 g/t bạc, 2,53% đồng, 1,01 g/t palladium, 2,42 g/t platinum và 0,15% nickel. Các mũi khoan khác như 74 và 75 cũng xác nhận sự liên tục của vùng khoáng sản chất lượng cao, cho thấy tiềm năng của một mỏ quy mô lớn. Lion Zone vẫn mở rộng ở mọi hướng, hứa hẹn trữ lượng đáng kể.

Power Nickel đang đẩy mạnh thăm dò với chương trình khoan 30.000 mét, sử dụng công nghệ khảo sát điện từ lỗ khoan và phân tích địa hóa tiên tiến để xác định các vùng khoáng giàu nhất.

Vị trí của Nisk tại Quebec, một khu vực thân thiện với khai khoáng và có quy định môi trường nghiêm ngặt, càng củng cố sức hấp dẫn của dự án.

Với đội ngũ quản lý hàng đầu và chiến lược thăm dò quyết liệt, Power Nickel đang định vị mình là một trong những công ty dẫn đầu trong việc cung cấp khoáng sản cho cuộc cách mạng năng lượng sạch, góp phần đảm bảo nguồn cung cho xe điện và công nghệ tiên tiến.

Quốc gia Trung Á có 5.000 mỏ khoáng sản sắp cùng Nga thảo luận xây nhà máy điện hạt nhân

Theo Trang Ly

Doanh nghiệp & tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thanh niên 16 tuổi giả làm phi công, lên xuống máy bay "như đi chợ" mà chẳng ai nghi ngờ, lừa đảo hàng chục tỷ và những tình tiết khó tin hơn phim

Thanh niên 16 tuổi giả làm phi công, lên xuống máy bay "như đi chợ" mà chẳng ai nghi ngờ, lừa đảo hàng chục tỷ và những tình tiết khó tin hơn phim Nổi bật

Biên bản họp Fed được công bố: 'Gần như toàn bộ' quan chức ủng hộ giữ nguyên lãi suất, nhưng chia rẽ khi nhắc đến lạm phát

Biên bản họp Fed được công bố: 'Gần như toàn bộ' quan chức ủng hộ giữ nguyên lãi suất, nhưng chia rẽ khi nhắc đến lạm phát Nổi bật

Những phát minh 'thảm họa' nhất lịch sử - có cả dấu ấn của Steve Jobs

Những phát minh 'thảm họa' nhất lịch sử - có cả dấu ấn của Steve Jobs

09:35 , 21/08/2025
Giới nhà giàu Mỹ chật vật mưu sinh giữa 'bão lạm phát'

Giới nhà giàu Mỹ chật vật mưu sinh giữa 'bão lạm phát'

08:56 , 21/08/2025
Kịch tính cứu tàu Hải quân Mỹ bốc cháy ở cảng Nhật Bản

Kịch tính cứu tàu Hải quân Mỹ bốc cháy ở cảng Nhật Bản

08:37 , 21/08/2025
Quan hệ Ấn Độ - Trung Quốc "tiến triển ổn định"

Quan hệ Ấn Độ - Trung Quốc "tiến triển ổn định"

07:49 , 21/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên