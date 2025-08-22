Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khoan thủng 3,3 km đất đá, hơn 200 tỷ mét khối khí phun lên ngùn ngụt, Trung Quốc trúng đậm ‘kho báu’ trải rộng xuyên tỉnh, củng cố an ninh năng lượng

22-08-2025 - 14:40 PM | Tài chính quốc tế

Khoan thủng 3,3 km đất đá, hơn 200 tỷ mét khối khí phun lên ngùn ngụt, Trung Quốc trúng đậm 'kho báu' trải rộng xuyên tỉnh, củng cố an ninh năng lượng

Trung Quốc đã và đang tăng tốc xây dựng ngành công nghiệp khí đá phiến trong nước để giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung cấp năng lượng nước ngoài.

Trung Quốc vừa phát hiện trữ lượng khí đá phiến sâu lớn tại hai mỏ khí ở khu vực phía Tây Nam. Mỗi mỏ có trữ lượng đã được chứng minh vượt 100 tỷ mét khối. Đây là phát hiện quan trọng trong nỗ lực tăng cường an ninh năng lượng quốc gia.

Tập đoàn Dầu khí Hóa chất Trung Quốc (Sinopec) ngày 21/8 cho biết chính phủ đã chứng nhận 165 tỷ mét khối trữ lượng khí tự nhiên tại mỏ Hongxing, trải dài từ tỉnh Hồ Bắc đến thành phố Trùng Khánh thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Sinopec khẳng định phát hiện này chứng minh tiềm năng tài nguyên mạnh mẽ của khu vực Hongxing và tạo thêm nguồn dự trữ khí đá phiến chiến lược cho an ninh năng lượng.

Tuần trước, Sinopec cũng công bố Bộ Tài nguyên Thiên nhiên đã xác nhận thêm 124,6 tỷ mét khối trữ lượng địa chất tại mỏ khí đá phiến Yongchuan, nằm trong bồn địa Tứ Xuyên. Mỏ này được phát hiện năm 2016 với 23,5 tỷ mét khối trữ lượng đã được chứng nhận vào năm 2019.

Cả hai mỏ khí đá phiến mới được phát hiện đều nằm ở độ sâu hơn 3,3 km dưới lòng đất. Cấu trúc địa chất phức tạp sẽ khiến việc thăm dò và khai thác gặp nhiều thách thức. Sinopec cho biết đang phát triển công nghệ để xử lý các khó khăn này.

Trong hơn một thập kỷ qua, Sinopec đã tập trung khai thác bồn địa Tứ Xuyên giàu tài nguyên dầu khí tầng sâu ở tây nam Trung Quốc. Đến nay, tập đoàn đã phát hiện 5 mỏ khí đá phiến lớn tại đây. Bao gồm mỏ Fuling với trữ lượng 1.000 tỷ mét khối và bốn mỏ quy mô trên 100 tỷ mét khối tại Weirong, Qijiang, Yongchuan và Hongxing.

Trung Quốc nhiều năm qua đã đẩy mạnh sản lượng năng lượng trong nước nhằm giảm phụ thuộc vào dầu khí nhập khẩu. Kế hoạch 5 năm mới nhất giai đoạn 2021-2025 đặt mục tiêu tăng cung ứng dầu khí nội địa, trong đó có thăm dò các nguồn tài nguyên phi truyền thống như dầu đá phiến, khí đá phiến và khí mê-tan trong vỉa than.

Bộ Tài chính Trung Quốc hồi tháng 3 thông báo quỹ hỗ trợ năng lượng sạch được triển khai từ năm 2020 sẽ gia hạn đến năm 2029. Quỹ này bao gồm hỗ trợ cho các dự án khoan khí đá phiến và khí than tầng nông.

Theo dữ liệu của China Petrochemical News, năm 2024, Trung Quốc sản xuất 246,4 tỷ mét khối khí tự nhiên. Trong đó, khí đá phiến chiếm 25,7 tỷ mét khối.

Theo báo cáo công bố tháng 9 của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), Trung Quốc là một trong 4 quốc gia trên thế giới (cùng với Mỹ, Canada và Argentina) khai thác khí đá phiến ở quy mô thương mại.

Theo SCMP

