Khoan sâu hơn 5.000 mét, phát hiện mỏ chứa 141 tỷ mét khối khí đốt và 300 triệu thùng 'dầu' đặc biệt

Y Vân | 21-04-2026 - 00:05 AM | Tài chính quốc tế

Mục tiêu đặt ra là bắt đầu khai thác mỏ khí đốt khổng lồ này từ 2028.

Khoan sâu hơn 5.000 mét, phát hiện mỏ chứa 141 tỷ mét khối khí đốt và 300 triệu thùng 'dầu' đặc biệt- Ảnh 1.

Tập đoàn dầu khí Eni (Ý) đã phát hiện mỏ khí đốt lớn tại lô Ganal ngoài khơi Indonesia.

Trong tuyên bố vào thứ Hai (20/4), công ty nêu ước tính sơ bộ cho thấy mỏ chứa 5 nghìn tỷ feet khối (141 tỷ mét khối) khí đốt và 300 triệu thùng condensate.

Condensate còn gọi là khí ngưng tụ hay lỏng đồng hành, là dạng trung gian giữa dầu và khí có màu vàng rơm. Nó được coi là một loại "dầu" đặc biệt, nhưng nhẹ và loãng hơn nhiều so với dầu thô thông thường. Condensate chủ yếu được dùng để sản xuất xăng, dầu hỏa và diesel.

Mỏ khí được phát hiện thông qua giếng thăm dò Geliga-1 ở độ sâu khoảng 5.100 mét dưới đáy biển, trong vùng nước sâu 2.000 mét.

Phát hiện này nằm gần mỏ khí Gula – nơi đã được xác định có khoảng 2 nghìn tỷ feet khối khí (56,6 tỷ mét khối) – tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đồng bộ nhờ tận dụng hạ tầng hiện có và đang được quy hoạch.

Eni cho biết đang tiếp tục phân tích nhằm đẩy nhanh phương án khai thác, với mục tiêu tối ưu chi phí và rút ngắn thời gian đưa sản lượng ra thị trường.

Chính phủ Indonesia cũng tích cực trước tiềm năng của dự án. Bộ trưởng Năng lượng Bahlil Lahadalia cho biết đã thành lập một tổ công tác đặc biệt nhằm đẩy nhanh tiến độ, với mục tiêu bắt đầu khai thác từ năm 2028.

Nếu đúng kế hoạch, sản lượng khí của Eni tại Indonesia có thể tăng gần gấp 3, lên khoảng 2 tỷ feet khối/ngày, so với mức hiện tại khoảng 700 triệu feet khối/ngày.

Eni hiện diện tại Indonesia từ năm 2001 và sở hữu danh mục tài sản thượng nguồn đa dạng, bao gồm thăm dò, phát triển và khai thác. Phát hiện mới tại Ganal không chỉ củng cố chiến lược mở rộng của tập đoàn tại châu Á mà còn góp phần tăng nguồn cung khí đốt trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đang chịu nhiều biến động.

Theo Reuters﻿

Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

Từ Khóa:
Eni, Indonesia

Đánh bại đối thủ Đức, tập đoàn Nhật Bản giành hợp đồng chưa từng có trong lịch sử, giá cổ phiếu lập tức nhảy vọt 4% Nổi bật

Chính phủ vay tiền Bắc Kinh để mua 6 máy bay Trung Quốc, một hãng hàng không quốc gia chịu gánh nặng lớn: Đội bay nằm im suốt 5 năm, bán không ai mua, nợ tăng thêm hàng trăm tỷ mỗi năm Nổi bật

Quái vật 201 triệu tuổi "trỗi dậy" từ mỏ đá ở Mỹ

Sóng thần xuất hiện, động đất ở Nhật Bản có thể kéo dài 1 tuần

Quá nửa hàng nhập khẩu Campuchia là từ Trung Quốc, thâm hụt 4,24 tỷ USD - Chuyên gia: 'Không đáng lo ngại'

Trung Quốc gây chấn động với công nghệ pin xe điện "nhanh như đổ xăng": Sạc từ 5% đến 95% trong 9 phút

