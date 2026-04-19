Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không chỉ Hungary và Slovakia, lãnh đạo một nước EU kêu gọi nối lại nhập khẩu dầu khí Nga giữa lúc giá năng lượng tăng cao

Y Vân | 19-04-2026 - 19:00 PM | Tài chính quốc tế

Nhà lãnh đạo nước này cho rằng việc dỡ bỏ các hạn chế của EU là chìa khóa để ngăn chặn khủng hoảng kinh tế xảy ra.

Phó Thủ tướng Ý Matteo Salvini đã kêu gọi EU nối lại nhập khẩu dầu và khí đốt từ Nga, cho rằng khối nên ưu tiên an ninh năng lượng.

Cuộc chiến ở Trung Đông đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng của châu Âu, khi gián đoạn giao thông qua eo biển Hormuz – tuyến đường quan trọng vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng toàn cầu – đã đẩy giá dầu tăng tới 70% kể từ tháng 2.

Phát biểu tại cuộc mít tinh "Những người yêu nước vì châu Âu" ở Milan hôm thứ Bảy (18/4), Phó Thủ tướng Salvini, lãnh đạo đảng Lega của Ý, lập luận rằng Hiệp ước Ổn định và Tăng trưởng của EU (SGP) đang kìm hãm nền kinh tế. Ông kêu gọi khối đảo ngược lệnh cấm nhập khẩu năng lượng từ Nga.

“Để giải quyết cuộc khủng hoảng năng lượng, các điều khoản của SGP phải tạm dừng và tiền của người dân Ý phải được sử dụng để giúp đỡ những người dân Ý đang gặp khó khăn”, ông nói với những, đồng thời kêu gọi Brussels noi theo Mỹ và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, vốn đang “ngăn chặn việc buôn bán và mua dầu của Nga”.

Mỹ đã tạm thời nới lỏng các hạn chế đối với dầu của Nga sau khi Iran đóng cửa eo biển Hormuz để đáp trả các cuộc không kích của Mỹ và Israel. Lệnh miễn trừ ban đầu có hiệu lực 1 tháng và vừa được gia hạn đến 16/5.

“Nếu Mỹ làm vậy, thì Brussels cũng nên làm như thế. Thay vì đóng cửa các nhà máy, trường học và bệnh viện, chúng ta nên quay lại mua khí đốt và dầu mỏ từ khắp nơi trên thế giới, kể cả Nga. Chúng ta không có chiến tranh với Nga”, ông Salvini nói.

Vào tháng 1, EU đã chính thức thông qua kế hoạch loại bỏ dần khí đốt đường ống của Nga vào năm 2027, bất chấp sự phản đối từ Slovakia và Hungary. Hungary đã kiện động thái này lên tòa án tối cao của EU vào tháng 2. Slovakia cho biết sẽ làm theo.

Theo RT﻿

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên