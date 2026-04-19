Để mua 2 triệu thùng dầu Iran dễ dàng, nền nước láng giềng của Trung Quốc phải 'nhờ' tới Bắc Kinh

Y Vân | 19-04-2026 - 11:51 AM | Tài chính quốc tế

Các lệnh trừng phạt sâu rộng của Mỹ đã khiến giao dịch dầu Iran trở nên phức tạp hơn.

Các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đang dùng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc để thanh toán tiền mua dầu từ Iran, Reuters đưa tin.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ miễn trừ lệnh trừng phạt trong vòng 30 ngày đối với dầu Iran, bắt đầu từ 20/3. Washington tuyên bố sẽ không được gia hạn lệnh miễn trừ này.

Vì Tehran chịu các lệnh trừng phạt sâu rộng của Mỹ, việc thanh toán cho hàng hóa của Iran là một vấn đề phức tạp.

Tập đoàn Dầu khí Ấn Độ đã mua 2 triệu thùng dầu của Iran được cho là trị giá 200 triệu USD vào tháng 4. Đây là lần đầu tiên nước này mua dầu thô của Iran sau 7 năm.

New Delhi cũng đã cho phép 4 tàu chở dầu của Iran cập bến nhà máy lọc dầu tư nhân lớn nhất nước này, Reliance ⁠Industries.

Các giao dịch được xử lý thông qua Ngân hàng ICICI, một ngân hàng tư nhân Ấn Độ. Ngân hàng chuyển tiền bằng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc tới Iran thông qua chi nhánh Thượng Hải, Reuters đưa tin.

Các nhà máy lọc dầu Ấn Độ trước đây đã sử dụng nhân dân tệ để tiến hành một số giao dịch mua dầu Nga.

Các thương nhân bán dầu Nga cho các công ty Ấn Độ thích thanh toán bằng nhân dân tệ hơn là USD vì họ không phải đổi tiền Trung Quốc trước khi thanh toán cho các nhà sản xuất dầu. Đồng nhân dân tệ đã trở thành ngoại tệ chính ở Nga.

Dầu Iran chiếm 11,5% tổng nhập khẩu của Ấn Độ trước khi New Delhi tạm ngừng mua từ năm 2019 sau khi Mỹ thắt chặt các lệnh trừng phạt.

Ấn Độ là nhà nhập khẩu và tiêu thụ dầu lớn thứ 3 thế giới, với nhập khẩu đáp ứng 90% nhu cầu trong nước.

Theo Reuters﻿

Y Vân

Thứ trưởng Ngoại giao Iran: Chúng tôi không muốn bước vào cuộc đàm phán mà chắc chắn sẽ thất bại

Thứ trưởng Ngoại giao Iran: Chúng tôi không muốn bước vào cuộc đàm phán mà chắc chắn sẽ thất bại Nổi bật

Khoan sâu 5000 mét, phát hiện mỏ khí đốt gần 30.000 tỷ mét khối, quốc gia BRICS lập tức can thiệp, dùng hàng tỷ USD để khai thác

Khoan sâu 5000 mét, phát hiện mỏ khí đốt gần 30.000 tỷ mét khối, quốc gia BRICS lập tức can thiệp, dùng hàng tỷ USD để khai thác Nổi bật

Iran siết chặt eo biển Hormuz, tuyên bố nhắm mục tiêu mọi tàu tiếp cận

Iran siết chặt eo biển Hormuz, tuyên bố nhắm mục tiêu mọi tàu tiếp cận

11:40 , 19/04/2026
Tại sao cả ngành bán dẫn lại đang phụ thuộc vào một hãng bột ngọt Nhật Bản?

Tại sao cả ngành bán dẫn lại đang phụ thuộc vào một hãng bột ngọt Nhật Bản?

11:32 , 19/04/2026
Kỷ lục Guinness cho Robot AI "vô dụng" nhất thế giới thuộc về Nhật Bản, dùng để chữa lành nỗi cô đơn cho người già

Kỷ lục Guinness cho Robot AI "vô dụng" nhất thế giới thuộc về Nhật Bản, dùng để chữa lành nỗi cô đơn cho người già

11:06 , 19/04/2026
Lần đầu tiên trong lịch sử, 'quái vật' AI mất kiểm soát khiến giới tài chính toàn cầu chấn động

Lần đầu tiên trong lịch sử, 'quái vật' AI mất kiểm soát khiến giới tài chính toàn cầu chấn động

10:48 , 19/04/2026

