Thu về hơn 30 triệu USD mỗi giờ giữa xung đột Mỹ-Israel và Iran: ‘Ông lớn’ dầu khí nào kiếm đậm nhất?

Theo phân tích của tờ Guardian (Anh), 100 công ty dầu khí hàng đầu thế giới đã thu về hơn 30 triệu USD mỗi giờ trong tháng đầu tiên của cuộc chiến giữa Mỹ-Israel và Iran.

Cuộc xung đột Trung Đông đã đẩy giá dầu lên mức trung bình 100 USD/thùng trong tháng 3, giúp các “ông lớn” dầu khí kiếm được khoản lợi nhuận khổng lồ 23 tỷ USD trong tháng trước.

Dòng chảy dầu khí có thể sẽ mất nhiều tháng để trở lại mức trước xung đột. Theo phân tích của Global Witness dựa trên dữ liệu của công ty dữ liệu Rystad Energy, các công ty này sẽ thu về khoản lợi nhuận 234 tỷ USD vào cuối năm nếu giá dầu tiếp tục duy trì ở mức trung bình 100 USD/thùng.

Trong đó, Saudi Aramco (Ả Rập Xê Út) được cho là bên hưởng lợi nhiều nhất, với ước tính lãi 25,5 tỷ USD vào năm nay nếu giá dầu trung bình ở mức 100 USD/thùng. Con số này chưa tính đến khoản lãi trung bình 250 triệu USD/ngày mà công ty thu được từ 2016 đến 2023.

Ba công ty Nga – Gazprom, Rosneft và Lukoil – dự kiến sẽ thu về khoảng 23,9 tỷ USD lợi nhuận từ cuộc chiến liên quan đến Iran vào cuối năm nay. Trong bối cảnh nguồn cung dầu khí từ Trung Đông bị gián đoạn, Nga ghi nhận doanh thu xuất khẩu dầu lên tới 840 triệu USD/ngày trong tháng 3, cao hơn 50% so với tháng 2, theo phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch.

ExxonMobil (Mỹ) dự kiến sẽ thu về 11 tỷ USD lợi nhuận trong năm nay nếu giá dầu ở mức 100 USD được duy trì.

Ngành dầu khí đã thu về trung bình 1 nghìn tỷ USD lợi nhuận ròng mỗi năm trong nửa thế kỷ qua.

Theo Guardian﻿