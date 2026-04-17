Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thu về hơn 30 triệu USD mỗi giờ giữa xung đột Mỹ-Israel và Iran: ‘Ông lớn’ dầu khí nào kiếm đậm nhất?

Y Vân | 17-04-2026 - 12:04 PM | Tài chính quốc tế

Giá dầu neo cao giúp lợi nhuận của các "đại gia" dầu khí toàn cầu tăng mạnh.

Theo phân tích của tờ Guardian (Anh), 100 công ty dầu khí hàng đầu thế giới đã thu về hơn 30 triệu USD mỗi giờ trong tháng đầu tiên của cuộc chiến giữa Mỹ-Israel và Iran.

Cuộc xung đột Trung Đông đã đẩy giá dầu lên mức trung bình 100 USD/thùng trong tháng 3, giúp các “ông lớn” dầu khí kiếm được khoản lợi nhuận khổng lồ 23 tỷ USD trong tháng trước.

Dòng chảy dầu khí có thể sẽ mất nhiều tháng để trở lại mức trước xung đột. Theo phân tích của Global Witness dựa trên dữ liệu của công ty dữ liệu Rystad Energy, các công ty này sẽ thu về khoản lợi nhuận 234 tỷ USD vào cuối năm nếu giá dầu tiếp tục duy trì ở mức trung bình 100 USD/thùng.

Trong đó, Saudi Aramco (Ả Rập Xê Út) được cho là bên hưởng lợi nhiều nhất, với ước tính lãi 25,5 tỷ USD vào năm nay nếu giá dầu trung bình ở mức 100 USD/thùng. Con số này chưa tính đến khoản lãi trung bình 250 triệu USD/ngày mà công ty thu được từ 2016 đến 2023.

Ba công ty Nga – Gazprom, Rosneft và Lukoil – dự kiến sẽ thu về khoảng 23,9 tỷ USD lợi nhuận từ cuộc chiến liên quan đến Iran vào cuối năm nay. Trong bối cảnh nguồn cung dầu khí từ Trung Đông bị gián đoạn, Nga ghi nhận doanh thu xuất khẩu dầu lên tới 840 triệu USD/ngày trong tháng 3, cao hơn 50% so với tháng 2, theo phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch.

ExxonMobil (Mỹ) dự kiến sẽ thu về 11 tỷ USD lợi nhuận trong năm nay nếu giá dầu ở mức 100 USD được duy trì.

Ngành dầu khí đã thu về trung bình 1 nghìn tỷ USD lợi nhuận ròng mỗi năm trong nửa thế kỷ qua.

Theo Guardian﻿

Ngược dòng thế giới, nước láng giềng Việt Nam tiếp tục ‘bồi đắp’ kho dự trữ dầu lớn nhất hành tinh, bổ sung hơn 1 triệu thùng mỗi ngày

Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
40 nước họp bàn tìm cách mang tin vui đến cho cả thế giới ở Hormuz

Tàu chở khoảng 1,5 triệu thùng dầu nghi của Nga bất ngờ được thả sau khi bị vây bắt, đi thẳng đến một nước châu Á

Vỏ Trái Đất chìm xuống, kho báu vô song xuất hiện

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên