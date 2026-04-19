Tại sao cả ngành bán dẫn lại đang phụ thuộc vào một hãng bột ngọt Nhật Bản?

Nếu bạn nghĩ Ajinomoto chỉ gắn liền với những gói bột ngọt quen thuộc trong gian bếp, thì có lẽ bạn đã bỏ lỡ một trong những "bí mật" quyền lực nhất của ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu. Ít ai ngờ rằng, lớp phim mỏng trong suốt, thứ "xương sống" giúp các siêu chip AI của NVIDIA, Intel hay hệ thống tự lái của Tesla vận hành lại là sản phẩm độc quyền từ gã khổng lồ thực phẩm Nhật Bản này.

Theo tờ Fortune, trong thế giới công nghệ hiện nay, chip AI được coi là "dầu mỏ mới". Tuy nhiên, để những "bộ não" như H100 của NVIDIA hay chip xử lý của Apple có thể hoạt động ổn định ở hiệu suất cực cao, chúng cần một loại vật liệu đặc biệt mang tên ABF (Ajinomoto Build-up Film). Đây là một lớp phim tích hợp bán dẫn mỏng hơn giấy, có tác dụng cách điện và kết nối các mạch điện phức tạp trong cấu trúc chip nhiều lớp.

Hiện tại, Ajinomoto đang nắm giữ hơn 95% thị phần toàn cầu trong phân khúc ngách nhưng mang tính sống còn này. Từ máy tính cá nhân, máy chủ trung tâm dữ liệu cho đến các radar siêu chính xác trên xe tự lái Tesla, tất cả đều đang "thở" bằng lớp màng mỏng của hãng bột ngọt Nhật Bản.

Sự phụ thuộc lớn đến mức ngay cả những ông lớn sở hữu vốn hóa hàng nghìn tỷ USD như NVIDIA hay Intel cũng không có lựa chọn thay thế tương đương. Nếu thiếu ABF, toàn bộ chuỗi cung ứng chip cao cấp thế giới sẽ rơi vào tình trạng tê liệt ngay lập tức.

Bước ngoặt từ những axit amin thừa

Câu chuyện bắt đầu vào cuối thập niên 1990, khi ngành chip chuyển dịch từ cấu hình "khung dẫn" sang đế mạch nhiều lớp để đáp ứng yêu cầu nhỏ gọn. Lúc bấy giờ, các vật liệu cách điện dạng mực in truyền thống bộc lộ nhiều điểm yếu: tốc độ sản xuất chậm, dễ hút tạp chất và gây lỗi kỹ thuật.

Năm 1996, một nhà sản xuất chip đã tìm đến Ajinomoto để đặt hàng một loại vật liệu mới. Với nền tảng nghiên cứu sâu sắc về axit amin (những hợp chất tạo nên vị Umami) đội ngũ kỹ sư của tập đoàn này đã nhận ra tiềm năng đột phá. Họ phát hiện ra rằng một số sản phẩm phụ trong quá trình lên men axit amin có khả năng cách điện và dẫn nhiệt hoàn hảo khi được phối hợp đúng kỹ thuật.

Chỉ sau vài tháng nghiên cứu, ABF ra đời. Đây là một hướng đi "không giống ai" vào thời điểm đó, vì chưa có hãng vật liệu nào nghĩ đến việc dùng gốc axit amin cho linh kiện điện tử.

Vật liệu này có cấu trúc phân tử ổn định ở nhiệt độ cao, tương thích khi gắn vào các lớp đồng trong chip, đồng thời khả năng phân tán chất độn đồng đều, giúp dẫn nhiệt, cách điện tốt, thích hợp với quy trình đóng gói chip tiên tiến.

Đặc biệt hơn, ABF cho phép các nhà sản xuất tích hợp hàng tỷ bóng bán dẫn vào không gian siêu nhỏ mà vẫn đảm bảo tản nhiệt và độ bền.

Năm 1999, việc Intel chính thức áp dụng ABF vào quy trình sản xuất đã biến vật liệu này thành "tiêu chuẩn vàng" của toàn ngành.

Vậy là ABF nhanh chóng trở thành "vàng mềm" trong ngành bán dẫn. Nó nằm giữa các lớp mạch, nơi kết nối chip với bo mạch chủ. Không có ABF, các CPU, GPU, modem AI hay radar xe tự lái… đều không thể hoạt động ổn định ở tốc độ cao.

Tới nay, hơn 95% các dòng chip cao cấp của NVIDIA, Intel, AMD, Apple, Qualcomm, Samsung… đều sử dụng ABF. Bất kỳ con chip hiệu suất cao nào, từ CPU của máy tính cá nhân, máy chủ cho đến GPU khổng lồ của Nvidia hay AMD dùng trong AI và trung tâm dữ liệu, đều cần đến ABF.

Hãy tưởng tượng: khi bạn chơi game với card đồ họa Nvidia RTX mới nhất, hay khi các siêu máy tính xử lý dữ liệu AI khổng lồ, thì bên trong những con chip mạnh mẽ đó có một lớp màng phim mỏng manh nhưng cực kỳ quan trọng của Ajinomoto. Chính khả năng cách điện, độ bền nhiệt và độ chính xác vượt trội của ABF đã giúp các "bộ não" này hoạt động ở hiệu suất tối đa.

Những ông lớn trong làng chip như Nvidia, Intel và AMD cũng không thể tìm được vật liệu thay thế nào có cùng hiệu năng và độ tin cậy. Họ buộc phải dựa vào Ajinomoto để sản xuất các sản phẩm chủ lực của mình.

Thế rồi ngay cả Tesla hay các ông lớn ngành xe điện, ô tô muốn phát triển hệ thống tự lái cũng phải cúi đầu trước Ajinomoto bởi ABF là vật liệu bắt buộc phải có trong các chip AI, bộ điều khiển siêu chính xác, và hệ thống điện siêu cao áp – là những thành phần cốt lõi trong kỹ thuật lái tự động.

Hiện nhiều nước như Mỹ hay Trung Quốc đã cố gắng chạy đua tự phát triển chuỗi công nghệ ABF nhưng gặp rất nhiều khó khăn bởi một nhà máy sản xuất ABF công nghệ cao cần đầu tư 1-2 tỷ USD và 2-3 năm xây dựng. Chưa kể đến hàng loạt quy trình phức tạp tốn thời gian hơn là nhập khẩu ABF từ Ajinomoto.

"Bức tường lửa" công nghệ: Trung Quốc dù chi bộn tiền vẫn bất lực

Sự thành công của Ajinomoto không chỉ nằm ở công thức hóa học, mà còn ở một hệ sinh thái độc quyền không thể sao chép. Nhiều quốc gia, đặc biệt là Trung Quốc với các đại diện như Xi’an Tianhe Defense hay Zhejiang Wazam, đã đổ hàng trăm triệu USD để phát triển các sản phẩm thay thế như QBF. Tuy nhiên, kết quả thu về vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh khi so sánh về độ ổn định và hiệu suất thực tế.

Bí mật nằm ở ba lớp rào cản mà Ajinomoto đã dày công xây dựng suốt 20 năm.

Thứ nhất là kinh nghiệm xử lý phân tử axit amin. Đây là bí quyết cốt lõi giúp vật liệu của hãng đạt được sự ổn định tuyệt đối: không giãn nở, không bong lớp trong điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt.

Công nghệ của Ajinomoto không chỉ là một công thức đơn thuần. Nó dựa trên hàng thập kỷ nghiên cứu chuyên sâu về hóa học và quy trình lên men phức tạp, một lĩnh vực mà Ajinomoto có lợi thế lịch sử và chuyên môn vượt trội, tạo ra một vật liệu có đặc tính hóa học và vật lý độc đáo mà khó có thể sao chép hoàn toàn.

Trong khi đó, ngành bán dẫn yêu cầu độ chính xác đến từng nanomet và khả năng chịu đựng điều kiện khắc nghiệt. Các khách hàng như Intel, AMD, Nvidia, Apple, TSMC... yêu cầu tính ổn định tuyệt đối.

Để hoàn thiện công thức và quy trình sản xuất, Ajinomoto đã phải tốn hàng trăm lần thử nghiệm. Quy trình ép màng, sấy, cắt lớp ABF có sai số tính bằng micromet, cho thấy công nghệ cực cao.

Xin được nhắc rằng dù ABF đắt hơn vật liệu truyền thống nhưng đem lại mật độ mạch cao hơn (sản xuất được chip hiệu suất cao), giảm được lỗi kỹ thuật (tăng tỷ lệ thành phẩm) và giảm rủi ro vận hành (giảm chi phí kiểm định và bảo trì).

Vậy là Ajinomoto không cạnh tranh bằng giá mà bằng độ ổn định kỹ thuật cùng khả năng giao hàng đúng hạn, giúp khách hàng tiết kiệm chi phí toàn chuỗi.

Việc tạo ra một vật liệu thay thế ABF có cùng hiệu suất, độ bền và khả năng tích hợp vào quy trình sản xuất chip hiện đại là một rào cản R&D khổng lồ, đòi hỏi thời gian, tài nguyên và kinh nghiệm mà ít công ty nào có được.

Ví dụ điển hình là tỷ lệ hỏng của ABF thấp và kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm cực chặt, điều mà nhiều đối thủ Trung Quốc chưa thể bắt chước được, dù đã cố gắng từ năm 2017.

Thứ hai là dây chuyền sản xuất độc quyền. Ajinomoto không mua máy móc có sẵn trên thị trường mà đồng phát triển riêng với các nhà chế tạo máy. Những thiết bị này không được bán thương mại hay chuyển giao công nghệ cho bên thứ ba.

Ngoài ra, Ajinomoto cũng có lợi thế cực lớn từ quy trình vật liệu độc quyền và mạng lưới chuỗi cung ứng đã thiết lập lâu dài. Ngay cả khi có vật liệu tương đương, việc thay đổi ABF hiện tại sẽ phải điều chỉnh toàn bộ quy trình ép màng, dây chuyền, kiểm chứng chất lượng – điều đó tương đương thời gian, chi phí lớn, rủi ro chiến lược cho các hãng chip.

Xin được nhắc rằng Ajinomoto duy trì lợi thế bằng cách xây dựng chu trình phát triển nhanh (high-speed development cycle) và thực hiện hợp tác chặt với khách hàng như sản xuất ABF phiên bản mới phù hợp từng thế hệ chip, khóa chặt đối tác vào chuỗi cung ứng.

Cuối cùng là sự tin cậy. Trong khi ABF đã được chứng minh qua hàng chục năm sử dụng thực tế, được chứng nhận ở hầu hết các chuẩn công nghiệp khắt khe của Mỹ, châu Âu, Nhật thì những sản phẩm thay thế chưa làm được điều đó.

Việc ABF được Intel (nhà sản xuất CPU hàng đầu thế giới) chấp nhận và tích hợp vào quy trình sản xuất của họ từ năm 1999 đã là một dấu mốc quan trọng. Điều này không chỉ chứng minh chất lượng của ABF mà còn thiết lập nó như một tiêu chuẩn thực tế (de facto standard) cho ngành.

Rõ ràng, lý do thất bại của các hãng Trung Quốc không chỉ là công nghệ, mà là hệ sinh thái: từ dây chuyền ép màng độc quyền của Ajinomoto, đến bí quyết xử lý phân tử từ axit amin, mọi thứ đã được tinh chỉnh qua hơn 20 năm R&D, điều không thể sao chép trong ngày một ngày hai.

Cỗ máy in tiền mới

Nhìn vào báo cáo tài chính, chúng ta sẽ thấy sự lợi hại của chiến lược "đa ngành dựa trên lõi công nghệ". Dù mảng vật liệu chức năng chỉ đóng góp khoảng 7% doanh thu cho Ajinomoto, nhưng nó lại mang về hơn 23% lợi nhuận hoạt động của toàn tập đoàn. Trong bối cảnh ngành gia vị thực phẩm đang bão hòa và cạnh tranh khốc liệt, ABF trở thành động lực tăng trưởng chính nhờ làn sóng AI, 5G và xe điện toàn cầu.

Không ngủ quên trên chiến thắng, Ajinomoto đã tăng tốc đầu tư 25 tỷ Yên (khoảng hơn 160 triệu USD) để nâng công suất thêm 50% tại các nhà máy ở Gunma và Kawasaki. Họ cũng đã thiết lập các trung tâm phản hồi khách hàng ngay tại Thung lũng Silicon để đảm bảo thế hệ ABF tiếp theo luôn đi trước các yêu cầu khắt khe nhất của những dòng chip bán dẫn tương lai.

Từ một hãng bột ngọt đứng bên bờ vực khó khăn giai đoạn 2009–2013 sau khi mất 62% doanh thu mảng dược phẩm, Ajinomoto đã tái định nghĩa thành công chính mình dưới danh xưng "AminoScience" (Khoa học axit amin).

Câu chuyện của họ là bài học đắt giá cho mọi doanh nghiệp về việc khai phá giá trị mới từ những thế mạnh cốt lõi cũ. Đôi khi, đổi mới sáng tạo không phải là tìm kiếm thứ gì đó hoàn toàn xa lạ, mà là cách chúng ta áp dụng tư duy tương lai vào những giá trị truyền thống để tạo nên một vị thế không thể thay thế trên bản đồ công nghệ thế giới.

*Nguồn: Fortune, BI, FT