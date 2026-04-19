Kiện hàng mật dành cho Bộ Quốc phòng Nga được phóng lên không gian

Theo Bạch Dương | 19-04-2026 - 18:00 PM | Tài chính quốc tế

Nga vừa phóng tên lửa Soyuz-2.1b từ sân bay vũ trụ quân sự Plesetsk mang theo một kiện hàng mật dành cho Bộ Quốc phòng.

Vụ phóng tên lửa Soyuz-2b mang theo vệ tinh bí mật của Bộ Quốc phòng Nga.


Bộ Quốc phòng Nga sau đó đã công bố vụ phóng này. Theo tuyên bố, tất cả các vệ tinh đã được đưa vào quỹ đạo mục tiêu và chuyển giao quyền điều khiển cho cơ sở mặt đất thuộc Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga.

Theo giới phân tích, hình ảnh về vụ phóng được công bố cho thấy tên lửa Soyuz với phần vỏ bảo vệ chính thường được sử dụng cùng với tên lửa đẩy Volga. Tuy nhiên, chưa có cảnh báo nào được công bố về khu vực đại dương thường được sử dụng để đưa tầng đẩy này trở về mặt đất.

Lực lượng Không gian Hoa Kỳ đã lập danh mục 3 vật thể trên quỹ đạo cực, ở độ cao khoảng 450 - 550km. Những quỹ đạo như vậy thường thấy đối với các vệ tinh trinh sát.

Kiện hàng mật dành cho Bộ Quốc phòng Nga được phóng lên không gian- Ảnh 2.

Mô hình vệ tinh Obzor-R.

Đây là lần phóng vệ tinh quân sự thứ hai của Nga trong năm 2026. Lần trước diễn ra vào ngày 5/2, khi đó có tới 9 vệ tinh cùng lúc được phóng lên quỹ đạo.

Cùng ngày, Lực lượng Không gian Hoa Kỳ đã công bố những thông số quỹ đạo của 9 vật thể liên quan đến vụ phóng tên lửa Soyuz-2.1b nói trên:

  • 2026-023A - độ nghiêng 96,65°, điểm cận nhật 326km, điểm viễn nhật 329km.
  • 2026-023B - độ nghiêng 96,64°, điểm cận nhật 487km, điểm viễn nhật 511km.
  • 2026-023C - độ nghiêng 96,64°, điểm cận nhật 487km, điểm viễn nhật 512km.
  • 2026-023D - độ nghiêng 96,64°, điểm cận nhật 486km, điểm viễn nhật 512km.
  • 2026-023E - độ nghiêng 96,64°, điểm cận nhật 487km, điểm viễn nhật 512km.
  • 2026-023F - độ nghiêng 96,64°, điểm cận nhật 485km, điểm viễn nhật 513km.
  • 2026-023G - độ nghiêng quỹ đạo 96,63°, điểm cận nhật 484km, điểm viễn nhật 514km.
  • 2026-023H - độ nghiêng 96,64°, điểm cận nhật 484km, điểm viễn nhật 514km.
  • 2026-023J - độ nghiêng quỹ đạo 96,64°, điểm cận nhật 484km, điểm viễn nhật 514km.

Với khoảng cách như trên, khả năng cao đây chính là các vệ tinh viễn thông thuộc "chòm sao" Rassvet đang được Nga xây dựng nhằm có một công cụ độc lập với Starlink của Mỹ.

Theo Militarnyi

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ông Trump bắt đầu lộ điểm yếu trong cuộc chiến với Iran dù liên tục tuyên bố chiến thắng

Ông Trump bắt đầu lộ điểm yếu trong cuộc chiến với Iran dù liên tục tuyên bố chiến thắng Nổi bật

Để mua 2 triệu thùng dầu Iran dễ dàng, nền nước láng giềng của Trung Quốc phải 'nhờ' tới Bắc Kinh

Để mua 2 triệu thùng dầu Iran dễ dàng, nền nước láng giềng của Trung Quốc phải 'nhờ' tới Bắc Kinh Nổi bật

Đặc nhiệm SBU của Ukraine đánh hỏng nặng tàu Yamal và Azov thuộc Hạm đội Biển Đen tại Crimea

Đặc nhiệm SBU của Ukraine đánh hỏng nặng tàu Yamal và Azov thuộc Hạm đội Biển Đen tại Crimea

17:33 , 19/04/2026
Ngôi làng tự cung năng lượng

Ngôi làng tự cung năng lượng

17:00 , 19/04/2026
Đấu trí trên eo biển Hormuz, Mỹ hay Iran sẽ nhượng bộ trước?

Đấu trí trên eo biển Hormuz, Mỹ hay Iran sẽ nhượng bộ trước?

16:17 , 19/04/2026
Startup 1,5 tỷ USD chữa bệnh bằng cấy ghép cảm biến vào não người, tương lai kết nối hộp sọ với máy tính có đang đến?

Startup 1,5 tỷ USD chữa bệnh bằng cấy ghép cảm biến vào não người, tương lai kết nối hộp sọ với máy tính có đang đến?

15:45 , 19/04/2026

