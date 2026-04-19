Đặc nhiệm SBU của Ukraine đánh hỏng nặng tàu Yamal và Azov thuộc Hạm đội Biển Đen tại Crimea

Theo Sao Đỏ | 19-04-2026 - 17:33 PM | Tài chính quốc tế

Các chiến binh thuộc Trung tâm Tác chiến Đặc biệt Alpha của SBU của Ukraine đã tấn công 3 tàu chiến Nga, 1 trạm radar và 1 kho dầu ở bán đảo Crimea.

Thông tin này được bộ phận báo chí của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết.

Được biết kết quả của chiến dịch phức tạp này là các tàu đổ bộ cỡ lớn của Hải quân Nga thuộc Dự án 775 mang tên Yamal và Azov, cũng như 1 tàu chiến khác chưa xác định đã bị hư hại nặng. SBU cũng báo cáo về khả năng đã đánh chìm tàu ​​chống phá hoại thuộc Dự án 21980 Grachonok.

Các chiến binh thuộc Trung tâm Alpha của SBU đã làm hư hại khối ăng ten của hệ thống liên lạc Dolphin và radar MR-10M1 "Mys-M1".

Radar MR-10M1 "Mis-M1".

MR-10M1 "Mys-M1" là radar phòng thủ bờ biển di động được thiết kế để trinh sát, đo tọa độ, theo dõi và nhận dạng tàu thuyền trên mặt nước và các mục tiêu trên không nhỏ ở tốc độ cao trong vùng biển ven bờ ở độ cao lên đến 2.000m.

Nó có thể được sử dụng để phát hiện UAV tấn công và xuồng không người lái của Hải quân Ukraine trong vùng biển xung quanh bán đảo.

Các bể chứa nhiên liệu tại kho dầu Yugtorsan cũng bị trúng hỏa lực. Địa điểm này ở vịnh Kozacha là một cơ sở chiến lược của Hạm đội Biển Đen, nơi cung cấp nhiên liệu cho tàu thuyền và thiết bị quân sự.

Cơ sở này chuyên về tiếp nhận, lưu trữ và phân phối các sản phẩm dầu mỏ nhẹ và đậm màu. Nó cũng hoạt động như một cảng dầu, có khả năng tiếp nhận tàu chở dầu và toa xe chở nhiên liệu trên đường sắt.

Kho dầu Yugtorsan bốc cháy sau vụ tập kích của Ukraine.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra vụ tấn công vào những tàu chiến neo đậu ở bán đảo Crimea. Ví dụ vào ngày 23/3/2024, Lực lượng vũ trang Ukraine đã thực hiện cuộc tấn công tên lửa bằng tên lửa hành trình Storm Shadow nhằm vào các cơ sở của Hạm đội Biển Đen trên bán đảo Crimea gây ra nhiều thiệt hại.

Theo đánh giá của tình báo quân sự Ukraine, mức độ hư hại của tàu Yamal vào thời điểm đó rất nghiêm trọng, khi một lỗ thủng ở boong trên khiến tàu nghiêng về phía mạn phải.

Sau đó một trong hai tàu đổ bộ thuộc Dự án 775, với phần thượng tầng được che phủ kín bằng lưới ngụy trang, đã phải sửa chữa tại Xưởng số 13 của Hạm đội Biển Đen ở Sevastopol. Tuy nhiên, hiện chưa rõ cả hai tàu đã được khôi phục hoàn toàn chức năng hay chưa.

Hậu quả cuộc tấn công vào cảng Sevastopol ngày 23/3/2024.

Dự án 775 là loại tàu đổ bộ hạng 2 dành cho vùng biển gần và xa, được đóng tại xưởng đóng tàu Stocznia Północna ở Gdańsk, Ba Lan cho Hải quân Liên Xô. Chúng hiện đang phục vụ trong Hải quân Nga, tạo thành nền tảng của lực lượng đổ bộ mặt nước.

Các tàu này được thiết kế để tấn công lên bờ biển nông và vận chuyển binh lính cùng với hàng hóa bằng đường biển. Chúng có khả năng mang theo nhiều loại xe bọc thép, bao gồm cả xe tăng.

Theo Militarnyi

Theo Sao Đỏ

Ông Trump bắt đầu lộ điểm yếu trong cuộc chiến với Iran dù liên tục tuyên bố chiến thắng

Để mua 2 triệu thùng dầu Iran dễ dàng, nền nước láng giềng của Trung Quốc phải 'nhờ' tới Bắc Kinh

Ngôi làng tự cung năng lượng

Đấu trí trên eo biển Hormuz, Mỹ hay Iran sẽ nhượng bộ trước?

Startup 1,5 tỷ USD chữa bệnh bằng cấy ghép cảm biến vào não người, tương lai kết nối hộp sọ với máy tính có đang đến?

Cầm bằng đại học 4 năm, nợ 1 tỷ đồng rồi thất nghiệp vì AI: Thế hệ Gen Z và cuộc chiến giành giật việc làm từ tay Robot

